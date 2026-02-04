Radzi: Maciej Aleksandrowicz Specjalista w zakresie kształtowania terenów zieleni, autor porad oraz artykułów o tematyce ogrodowej. Doświadczenie zdobywał we współpracy z architektami, w szkółce roślin ozdobnych oraz w firmach i centrach ogrodniczych. W pracy zawodowej kieruje się zasadą, że miasto idealne to rozsądne połączenie architektury i zieleni. Jak rozmnożyć złotokap? Złotokap można rozmnażać przez nasiona lub przez sadzonki zdrewniałe. Rośliny rozmnażane przez nasiona zakwitają najwcześniej po 5-8 latach i nie zawsze powtarzają cechy roślin matecznych. Nasiona zbiera się jesienią, a przed wiosennym siewem zaleca się ich namoczenie w gorącej (ale nie wrzącej) wodzie lub poddanie stratyfikacji (np. przez 2-3 miesiące w wilgotnym piasku w lodówce). Wysiewa się je do skrzynek lub bezpośrednio do gruntu. Skuteczniejsze jest wegetatywne rozmnażanie złotokapu - przez sadzonki zdrewniałe (długości maksymalnie 15-20 cm), które pobiera się na wiosnę i sadzi do gruntu lub inspektu. Złotokap ukorzenia się dość długo, dlatego lepiej zastosować tzw. ukorzeniacz do sadzonek zdrewniałych. Ukorzenione rośliny najlepiej wysadzić do ogrodu wiosną. Przeczytaj też: Rozmnażanie drzew i krzewów przez sadzonki zielne i półzdrewniałe. Kiedy i jak pobierać sadzonki, ukorzeniać i sadzić?

Jak wygląda złotokap?

Złotokap to zazwyczaj wysoki krzew liściasty (rzadziej niewielkie drzewo). Dorasta nawet do 10 m wysokości oraz 3-4 m szerokości. Największym walorem ozdobnym rośliny są długie, zwisające, gęste grona złocistożółtych kwiatów, które pojawiają się wiosną (od kwietnia do czerwca) i sprawiają wrażenie, jakby roślina ociekała złotem (stąd nazwy złotokap lub złoty deszcz). Dekoracyjne są także ciemnozielone, złożone z trzech mniejszych listków, długoogonkowe liście złotokapu, które kształtem przypominają koniczynę, są jednak znacznie większe. Owoce złotokapu mają postać strąków z nasionami.

Jakie wymagania ma złotokap?

Złotokap najlepiej rośnie i kwitnie w miejscach w pełni nasłonecznionych - im większy ma dostęp do słońca, tym kwitnie obficiej. Jest dość tolerancyjny co do podłoża, ale preferuje żyzną, niezbyt suchą glebę, bogatą w wapń.

Największe rozmiary złotokap osiąga w zacisznych miejscach i w rejonach o łagodniejszym klimacie. to krzew raczej odporny na niskie temperatury, ale trzeba liczyć się z tym, że w czasie bardzo surowych zim może przemarzać.

Jak ciąć złotokap?

Złotokap nie lubi zbyt silnego cięcia i ciężko się po nim regeneruje. W czasie pielęgnacji wystarczy wyciąć stare lub uszkodzone pędy, albo przeprowadzić cięcie formujące, aby nadać roślinie bardziej zagęszczony pokrój. po przekwitnięciu kwiatów. Zabiegi te najlepiej przeprowadzić zaraz po przekwitnięciu kwiatów.

