Architekt krajobrazu ze specjalizacją "zieleń zabytkowa". Pisała i redagowała teksty o zakładaniu, urządzaniu i pielęgnacji ogrodów. Fascynowało ją tradycyjne ogrodnictwo i rolnictwo, bo zapomniane dziś metody uprawy roślin - nawet w naszym "zchemizowanym" trującym świecie - pozwalają nieco lepiej żyć.

Czy ziemia IV klasy nadaje się pod uprawę warzyw?

Gleba pod uprawy warzyw powinna mieć strukturę gruzełkowatą, co zapewnia dostęp powietrza do jej głębszych warstw i odpowiednią wilgotność. Do klasy IV zaliczane są gleby średniej jakości zbyt suche lub zbyt wilgotne, często o wysokim poziomie wód gruntowych. Niezależnie od tego, czy gleba na działce jest ciężka i zimna, mazista po deszczu, podczas upału zsychająca w bryły trudne do rozbicia, czy też podatna na suszę, bo płytko znajduje się podłoże zbyt przepuszczalne, trzeba poprawić jej strukturę.

Jak przygotować ziemię pod uprawę warzyw?

Osiągniemy to dodając kompostu lub dobrze przekompostowanego obornika (równocześnie zwiększymy jej zasobność w próchnicę). Można też wykorzystać przekompostowaną korę sosnową lub torf.

Jednak pierwszym, bardzo ważnym zabiegiem jaki należy wykonać, przygotowując teren pod uprawy, jest oczyszczenie go z chwastów. W tym celu, gdy ziemia obeschnie trzeba ją przeorać i zbronować, warto poświęcić się i wybrać ręcznie wszelkie pędy, kłącza i korzenie jakie uda się dostrzec – im dokładniej przeprowadzony zabieg, tym mniej potem kłopotów z odrastającymi chwastami (wyciągnięte przy tej okazji pędy, kłącza i korzenie po wysuszeniu warto spalić). Po jakimś czasie, gdy chwasty znowu wykiełkują, trzeba usuwać je ręcznie.

Trzeba też zbadać kwasowość czyli pH gleby (powinno wynosić 6-7,5); jedynie pomidory, ziemniaki, rabarbar lepiej rosną na glebach o odczynie pH 5,5-6,5. Rozwojowi warzyw sprzyja usytuowanie grządek w kierunku północ-południe, bo dzięki temu rośliny są najlepiej nasłonecznione.

Ziemię pod uprawy warto przygotowywać stopniowo, to znaczy cały teren odchwaścić, ale uprawy rozpocząć od stosunkowo niewielkiego warzywnika, a resztę obsiać roślinami na zielony nawóz, bo to doskonale wpływa na strukturę gleby nawet w jej głębokich warstwach, umożliwia odzyskiwanie substancji odżywczych wypłukanych z warstw wyższych oraz dostarcza materii organicznej w postaci pędów i liści, która po płytkim wymieszaniu z glebą szybko przekształca się w próchnicę. Ziemia będzie nabierać wartości, a Pani zyska trochę czasu na zdobycie wiedzy i wprawy w uprawie warzyw.

Zanim gleba uzyska odpowiednią strukturę można przygotować podwyższone grządki, czyli ustawić skrzynie bez dna (wysokości 20-70 cm, zależnie od wymagań uprawianych gatunków) i wypełnić je żyzną ziemią ogrodniczą.

Koniecznie proszę też założyć kompostownik: skrzynię z desek mocowanych na słupkach w taki sposób, by z jednej strony najniższe można było zdejmować i wydobywać gotowy kompost. Na kompost przeznacza się wszelkie roślinne resztki z ogrodu (skoszoną trawę, wypielone chwasty bez nasion, pędy, liście, rozdrobnione gałązki, surowe resztki kuchenne - z wyjątkiem mięsa i ryb, fusy kawy i herbaty, popiół z kominka. Jeżeli dodamy do tej masy biologicznej szczepionkę kompostową (zwaną też starterem), nie będzie trzeba układać pryzmy, a kompost będzie powstawał w kompostowniku sukcesywnie.

Jeśli gleba jest lekka i przepuszczalna dobrze będą rosły na niej ziemniaki, które nie lubią podłoża zwartego i bardzo żyznego. Rabarbar potrzebuje bardzo żyznego lekko kwaśnego podłoża, dlatego ziemię należy spulchnić na głębokość 40-50 cm. Dobrze wykopać dół i wypełnić go żyznym próchnicznym podłożem z dodatkiem torfu kwaśnego. Rozmnaża się go przez podział dorodnych zdrowych roślin matecznych, najlepiej jesienią. Ogórki potrzebują stanowiska ciepłego, osłoniętego przed wiatrem. Gleba powinna być ciepła i żyzna (na zbyt ciężkich lub zbyt lekkich rosną gorzej).