Czy można stosować nawozy do iglaków do nawożenia bukszpanu? Nawozy do iglaków nie są zalecane do nawożenia bukszpanu, ponieważ rośliny te mają odmienne wymagania pokarmowe. Iglaki preferują podłoże lekko kwaśne i nawozy o innym składzie, często z ograniczoną ilością azotu, za to z dodatkiem magnezu, który zapobiega brązowieniu igieł. Bukszpan natomiast jest rośliną liściastą, najlepiej rośnie w glebie obojętnej lub lekko zasadowej i wymaga nawozów bogatszych w azot, wspierających wzrost liści i zagęszczanie krzewu. Stosowanie nawozów do iglaków może prowadzić do niedoborów składników pokarmowych u bukszpanu, osłabienia wzrostu, a nawet pogorszenia jego kondycji. Najlepszym rozwiązaniem jest używanie nawozów przeznaczonych specjalnie do bukszpanów lub uniwersalnych nawozów do roślin liściastych, stosowanych zgodnie z zaleceniami producenta.

Jakie wymagania ma bukszpan?

Bukszpan dobrze rośnie zarówno na stanowisku słonecznym (ale nie narażonym bezpośrednio na silnie palące promienie słońca), jak i zacienionym. Toleruje też wystawę północną. Lubi stanowiska zaciszne i wilgotne. Należy go podlewać regularnie, ale niezbyt obficie, nie zapominając o nawadnianiu także zimą oraz wczesną wiosną po rozmarznięciu gleby.

Bukszpan jest tolerancyjny w stosunku do gleby, ale lepiej rośnie w zasobnej w próchnicę, przepuszczalnej ziemi gliniastej o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym. Nie udaje się tylko na glebach bardzo suchych lub mokrych. Dobrze znosi okresy suszy oraz zanieczyszczenia powietrza (dlatego jest chętnie sadzony w miastach).

W bardzo mroźne, bezśnieżne zimy bukszpan może przemarzać, dlatego powinien być sadzony w miejscach ciepłych, osłoniętych od wiatru, a na zimę warto osłaniać go agrowłókniną.

Jak przycinać bukszpan?

Bukszpan bardzo dobrze znosi przycinanie - zabieg ten pobudza roślinę do rozkrzewiania się i zagęszczania oraz tworzenia zwartego pokroju.

Dobrze się krzewią tylko młode jednoroczne pędy bukszpanów. Starsze gałęzie, które są już zdrewniałe, po przycięciu wolniej wypuszczają nowe pędy i w takim miejscu roślina długo pozostaje „łysa”. Dlatego starsze gałęzie należy ciąć tylko w szczególnych wypadkach, na przykład gdy przemarzną.

