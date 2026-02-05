Radzi: Anna Skórkowska Architekt krajobrazu ze specjalizacją "zieleń zabytkowa". Pisała i redagowała teksty o zakładaniu, urządzaniu i pielęgnacji ogrodów. Fascynowało ją tradycyjne ogrodnictwo i rolnictwo, bo zapomniane dziś metody uprawy roślin - nawet w naszym "zchemizowanym" trującym świecie - pozwalają nieco lepiej żyć. Co robić, gdy brązowieją liście kawy w doniczce? Kawa uprawiana w doniczce po zmianie warunków życia przeżywa szok. Cierpi z powodu zbyt suchego powietrza w pomieszczeniu, zbyt małej ilości światła, czy innego sposobu podlewania. Jeśli była kupiona w supermarkecie, mogła zostać zaatakowana przez chorobę wirusową, bakteryjną lub grzybową, bo rośliny są tam zazwyczaj stłoczone na małej powierzchni, cierpią z powodu złych warunków. Osłabione, łatwo ulegają infekcjom. Po jakimś czasie (trudno powiedzieć jakim) powinna się zaaklimatyzować. Aby wzmocnić kondycję kawy w doniczce warto zastosować wyciąg z grejpfruta (można kupić w sklepach ogrodniczych lub przez internet). Najlepiej roślinę opryskać i podlać – zwalcza choroby grzybowe i wirusowe, poprawia też kondycje rośliny, dzięki temu staje się ona odporniejsza.

Co lubi kawa w doniczce?

Dla drzewka kawowego najlepiej przeznaczyć stanowisko widne, ale osłonięte przed bezpośrednimi promieniami słońca. Jeśli stanowisko będzie zbyt ciemne, kawa będzie gorzej rosła i nie zakwitnie. Najodpowiedniejsza dla rośliny temperatura wynosi 20–22 st.C, czyli pokojowa. Miejsce, w którym ustawimy kawę w doniczce powinno być osłonięte od przeciągów.

Kawa wymaga też wysokiej wilgotności powietrza. Aby ją podnieść można postawić w pobliżu rośliny nawilżacz powietrza lub umieścić na podstawce doniczki kulki keramzytu, które będą regularnie nawadniane. Dobrym pomysłem jest także ustawienie kawy w pobliżu odkrytego akwarium.

Drzewko kawowe należy uprawiać w żyznym, przepuszczalnym podłożu o lekko kwaśnym odczynie. Roślinę zazwyczaj przesadza się do większej doniczki co 2-3 lata.

Jak podlewać i nawozić kawę w doniczce?

Podłoże w doniczce z kawą należy utrzymywać stale lekko wilgotne, nie dopuszczać do zastojów wody. Podlewać należy, gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie. Od wiosny do jesieni kawę zasilać należy co dwa tygodnie nawozem do roślin zielonych, stosując połowę zalecanej dawki.

