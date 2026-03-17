Parch jabłoni to najpospolitsza i najgroźniejsza choroba jabłoni, która potrafi zdziesiątkować plony w sadach jabłoniowych. Atakuje nie tylko owoce, ale także liście i pędy, prowadząc do znacznego osłabienia drzew i pogorszenia jakości jabłek. Zrozumienie cyklu rozwojowego patogenu, umiejętność rozpoznawania objawów oraz stosowanie skutecznych metod profilaktyki i zwalczania są kluczowe dla utrzymania w zdrowych drzew jabłoni.

Co to jest parch jabłoni i co go wywołuje?

Parch jabłoni to choroba wywoływana przez grzyb Venturia inaequalis. Patogen zimuje głównie na opadłych, porażonych liściach, na których wiosną tworzą się zarodniki workowe (askospory). Wraz z pierwszymi deszczami i wzrostem temperatury (najbardziej sprzyjająca temperatura wynosi 16–24 °C, poniżej 4 °C znacznie hamowany jest wysiew zarodników, a poniżej 2 °C zatrzymany zupełnie), zarodniki te są uwalniane i przenoszone przez wiatr na młode, rozwijające się liście i kwiaty jabłoni. To właśnie wtedy dochodzi do infekcji pierwotnych.

Po zainfekowaniu tkanek rośliny, grzyb wytwarza zarodniki konidialne (wtórne), które są odpowiedzialne za szybkie rozprzestrzenianie się choroby w ciągu sezonu wegetacyjnego, prowadząc do infekcji wtórnych.

Jakie są objawy parcha jabłoni? Jak rozpoznać chorobę?

Rozpoznanie parcha jabłoni jest stosunkowo łatwe, choć objawy mogą różnić się w zależności od porażonego organu i fazy rozwoju choroby.

Objawy parcha jabłoni na liściach. Pierwsze objawy parcha widoczne są już w maju. Początkowo pojawiają się drobne, oliwkowozielone, okrągłe plamy na dolnej stornie blaszki liściowej, które szybko powiększają się i ciemnieją (stają się brunatne, a następnie czarne) i aksamitne w dotyku. Silnie porażone liście mogą się deformować (marszczyć i skręcać), a nawet przedwcześnie opadać, co ma negatywy wpływ na zawiązywanie pąków kwiatowych na przyszły sezon oraz podnosi ryzyko przemarzania drzew w zimie.

Objawy parcha jabłoni na owocach. Na młodych owocach widoczne są małe, ciemne, okrągłe plamki, które szybko powiększają się, stają się korkowate i chropowate. Porażona skórka owocu pęka, co otwiera drogę do infekcji wtórnych przez inne patogeny (np. moniliozę). Silnie porażone owoce są zdeformowane, drobne i tracą wartość handlową. Mogą również przedwcześnie opadać.

Objawy parcha jabłoni na pędach. Rzadziej, ale szczególnie u odmian wrażliwych, parch może atakować również młode pędy. Objawia się to w postaci ciemnych, pękających pęcherzyków, które z czasem tworzą zrakowacenia. Porażone pędy mogą słabiej rosnąć lub zamierać.

Jaka jest profilaktyka przeciw parchowi jabłoni?

Skuteczna profilaktyka to podstawa w walce z parchem jabłoni. Obejmuje ona szereg działań, które zmniejszają ryzyko infekcji. Najważniejsze z nich to:

Wybór odpornych odmian - to najważniejszy element profilaktyki. Sadząc odmiany odporne lub mało wrażliwe na parch (np. 'Topaz', 'Rubinola', 'Florina', 'Rajka', 'Free Redstar', 'Melfree', 'Egeria','Odra', 'Sawa', 'Medea', 'Liberty', 'Novamac'), znacznie ograniczamy potrzebę stosowania chemicznych środków ochrony.

- jesienią należy dokładnie grabić i usuwać wszystkie opadłe liście spod drzew. Prawidłowe cięcie i nawożenie - regularne prześwietlanie koron drzew zapewnia lepszą cyrkulację powietrza i szybsze osuszanie liści po deszczu, co jest niekorzystne dla rozwoju grzyba. Unikaj nadmiernego nawożenia azotem, które sprzyja bujnemu wzrostowi liści, a tym samym zwiększa ryzyko infekcji.

Jak zwalczać parcha jabłoni?

Zwalczanie parcha jabłoni opiera się na integrowanej ochronie, łączącej metody chemiczne i naturalne.

Zwalczanie parcha jabłoni środkami chemicznymi

Przy zwalczaniu parcha jabłoni najważniejsze jest zapobieganie infekcjom. W tym celu w fazie zielonego pąka stosuje się zapobiegawczo fungicydy miedziowe – Miedzian, Cuproflow, Neoram, Funguran, Nordox lub fungicydy zawierające kaptan – Kaptan, Merpan (co 7 dni od fazy zielonego pąka kwiatowego do fazy gdy owoc osiąga połowę swojej wielkości). Należy także usuwać i utylizować liście i owoce porażone parchem.

Jeśli zauważymy pierwsze objawy choroby należy zastosować fungicydy interwencyjne – działające w czasie infekcji i bezpośrednio po niej oraz w czasie inkubacji choroby. Są to na przykład preparaty: Syllit, Discus, Zato, Score.

Należy pamiętać o rotacji preparatów z różnych grup chemicznych, aby zapobiegać powstawaniu odporności u grzyba. Zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania i terminów stosowania (podane są na opakowaniach oraz na instrukcji-etykiecie stosowania).

Szczególnie ważne jest przestrzeganie okresu karencji, aby spożywać bezpieczne owoce.

Zwalczanie parcha jabłoni naturalnymi preparatami

W mniejszych sadach przydomowych lub w uprawach ekologicznych można stosować mniej inwazyjne metody:

Wyciągi roślinne - preparaty z czosnku, skrzypu polnego czy pokrzywy mogą wzmacniać odporność roślin i działać fungistatycznie.

Preparaty mikrobiologiczne zawierające pożyteczne mikroorganizmy, które konkurują z patogenem lub hamują jego rozwój.

Glinka kaolinowa - tworzy barierę fizyczną na powierzchni roślin, utrudniając osadzanie się zarodników grzyba.

Kiedy zwalczać parcha jabłoni (kiedy wykonać opryski)?

Terminy oprysków są kluczowe dla skuteczności zwalczania parcha jabłoni i zależą od fazy rozwoju drzewa oraz warunków pogodowych.

Opryski zapobiegawcze (pierwotne infekcje). Rozpoczyna się je wczesną wiosną, już od fazy zielonego pąka (kiedy pąki zaczynają pękać i widać zielone końcówki liści). Następnie kontynuuje się opryski co 7-10 dni, szczególnie po każdym deszczu, aż do fazy kwitnienia.

Opryski interwencyjne. Stosuje się je, gdy doszło już do infekcji, ale objawy nie są jeszcze widoczne lub są minimalne. Należy je wykonać jak najszybciej po wystąpieniu warunków sprzyjających infekcji (długotrwałe opady deszczu, wysoka wilgotność). Współczesne fungicydy systemiczne mogą działać interwencyjnie do 72 godzin po infekcji.

Opryski po kwitnieniu (wtórne infekcje). Kontynuuje się je po opadnięciu płatków kwiatowych, aby chronić rozwijające się owoce i liście przed zarodnikami konidialnymi. Częstotliwość zależy od presji choroby i warunków pogodowych.

Monitoring. Regularne obserwowanie sadu i śledzenie prognoz pogody (szczególnie opadów i temperatury) pozwala na precyzyjne ustalenie terminów oprysków i dostosowanie strategii ochrony.

