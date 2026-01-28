Rozmnażanie aloesu. Sprawdź, jak łatwo samodzielnie rozmnożyć aloes

2026-01-28

Rozmnażanie aloesu to świetny sposób na uzyskanie nowych, zdrowych roślin bez dużych kosztów i specjalistycznej wiedzy. Wystarczy odrobina cierpliwości i właściwe przygotowanie. Dowiedz się, kiedy najlepiej rozmnażać aloes, jak przygotować roślinę i jaka metoda rozmnażania jest najskuteczniejsza.

Kiedy najlepiej rozmnażać aloes?

Najlepszym momentem na rozmnażanie aloesu jest wiosna lub wczesne lato. W tym okresie roślina jest w fazie aktywnego wzrostu, szybciej się regeneruje, a to sprzyja ukorzenianiu się nowych roślin. Lepiej unikać rozmnażania aloesu w okresie spoczynku (jesienią i zimą), ponieważ wtedy roślina jest mniej odporna na stres, a ukorzenianie jest trudniejsze.

Jak przygotować aloes do rozmnażania?

Zanim zabierzemy się do rozmnażania aloesu, należy upewnić się, że roślina jest zdrowa (nie ma oznak chorób i jest wolna od szkodników). Lepiej nie rozmnażać chorego egzemplarza. Kilka dni przed zabiegiem roślinę należy obficie podlać, by ją dobrze nawodnić.

Jakie są metody rozmnażania aloesu?

Aloes można rozmnażać kilkoma sposobami. Najpopularniejsze metody rozmnażania wegetatywnego to:

  • rozmnażanie przez odrosty - to najprostsza i najskuteczniejsza metoda, która polega na oddzieleniu od rośliny macierzystej młodych odrostów korzeniowych (tzw. dzieci) i posadzenie ich do osobnych doniczek;
  • rozmnażanie z liścia – to metoda trudniejsza i mniej pewna (liście mogą zagniwać), polegająca na ukorzenianiu odciętych od rośliny matecznej liści.
Rozmnażanie aloesu

i

Autor: Danica Jakovljevic/ Getty Images Aloes można rozmnażać przez odrosty korzeniowe

Jak rozmnożyć aloes przez odrosty?

Rozmnażanie aloesu przez odrosty to prosty sposób na uzyskanie wielu nowych roślin. Oto instrukcja krok po kroku.

  • Wyjmij aloes z doniczki i delikatnie usuń nadmiar ziemi.
  • Odszukaj młode odrosty korzeniowe - wyrastają z boku rośliny macierzystej i mają własne korzenie.
  • Oddziel odrosty od rośliny macierzystej (jeśli nie można ich oderwać, użyj ostrego noża), starając się jak najmniej uszkodzić korzenie.
  • Pozostaw odrosty na kilka godzin, aby rany po cięciu zaschły.
  • Posadź odrosty do oddzielnych doniczek wypełnionych przepuszczalnym podłożem dla sukulentów.

Doniczki z nowo posadzonymi roślinami umieść w jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu. Przez kilka dni nie podlewaj, a potem nawadniaj umiarkowanie, zgodnie z zasadami podlewania aloesu.

Rozmnażanie aloesu

i

Autor: Sundaemorning/ Getty Images Aloes można też rozmnożyć przez sadzonki liściowe

Jak rozmnożyć aloes z liścia?

Rozmnażanie aloesu z liścia jest możliwe, choć wymaga ostrożności.

  • Wybierz zdrowy, gruby liść z dolnej części rośliny.
  • Odetnij liść ostrym nożem u nasady (jak najbliżej łodygi).
  • Pozostaw liść na kilka dni w suchym i zacienionym miejscu, aby rana po cięciu zaschła.
  • Posadź liść pionowo w doniczce wypełnionej wilgotnym podłożem dla sukulentów, zanurzając go na 3-5 cm.
  • Postaw doniczkę w jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu.
  • Nie podlewaj przez kilka dni, a potem nawadniaj tak, aby podłoże było jedynie lekko wilgotne (należy unikać nadmiernego podlewania).
  • Ukorzenianie liścia może trwać kilka tygodni i nie zawsze się udaje.

Jak pielęgnować aloes po rozmnożeniu?

Młodym sadzonkom aloesu należy zapewnić odpowiednie warunki do wzrostu:

  • jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione miejsce,
  • umiarkowane podlewanie (należy pozwolić podłożu przeschnąć między podlewaniami),
  • unikanie przelania (może prowadzić do gnicia korzeni).
