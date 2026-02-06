Dlaczego kalafiora uprawia się z rozsady?

Kalafior jest warzywem o dość długim okresie wegetacji i wysokich wymaganiach cieplnych oraz pokarmowych. Uprawa z rozsady pozwala lepiej kontrolować warunki kiełkowania i wzrostu młodych roślin, umożliwiając uzyskanie silnych i zdrowych roślin gotowych do sadzenia w ogrodzie. Dzięki temu okres wegetacji skraca się, a zbiory są obfitsze i wcześniejsze.

Kiedy wysiewać nasiona kalafiora na rozsadę?

Termin wysiewu nasion kalafiora zależy od odmiany i planowanego terminu zbiorów:

dla odmian wczesnych (zbiór wiosenny: maj-czerwiec), nasiona wysiewa się już w drugiej połowie lutego,

dla odmian średnich (zbiór letni: lipiec-sierpień) – nasiona wysiewa się w na przełomie marca i kwietnia,

dla odmian późnych (zbiór jesienny: wrzesień-październik) – nasiona wysiewa się na rozsadniku od połowy maja do pierwszych dni czerwca.

Ważne jest, aby nie opóźniać siewu, ponieważ przerośnięta lub osłabiona rozsada gorzej się przyjmuje i częściej tworzy drobne róże.

Jak krok po kroku wysiewać nasiona kalafiora na rozsadę?

Przed wysiewem należy przygotować odpowiednie pojemniki, np. skrzyneczki, wielodoniczki lub doniczki torfowe oraz podłoże do wysiewu nasion.

Pojemniki wypełniamy podłożem i lekko je zwilżamy.

Nasiona wysiewamy przykrywając je około 1 cm warstwą podłoża (lekko dociskamy).

Następnie ziemię delikatnie zwilżamy (najlepiej zraszając wodą).

Pojemniki z wysianymi nasionami ustawiamy w jasnym miejscu (nie w bezpośrednim słońcu), o temperaturze 18–22°C. Można przykryć folią lub szkłem dla utrzymania wilgotności.

Po wschodach temperaturę warto obniżyć do około 12–15°C, aby siewki nie wyciągały się i były bardziej krępe.

Podlewamy umiarkowanie, by uniknąć gnicia roślin.

Po 3-4 tygodniach siewki powinny być gotowe do pikowania.

Kiedy pikować siewki kalafiora?

Jeśli nasiona kalafiora wysiane zostały do większego pojemnika, konieczne jest pikowanie. Wykonuje się je, gdy siewki wytworzą 2-3 liście właściwe. Rośliny delikatnie przesadza się do oddzielnych doniczek, umieszczając je nieco głębiej niż rosły wcześniej. Zabieg ten wzmacnia system korzeniowy i poprawia jakość rozsady. Po pikowaniu należy zapewnić umiarkowane podlewanie oraz dobre doświetlenie.

Jeśli nasiona wysiane były od razu do osobnych pojemników to pozostawiamy w każdym z nich jedną, najsilniejszą siewkę (pozostałe usuwamy uszczykując je przy samej ziemi).

Kiedy sadzić sadzonki kalafiora do gruntu?

Rozsadę sadzi się do gruntu, gdy rośliny mają 4–6 liści. Przed sadzeniem sadzonki należy zahartować przez 7-10 dni na zewnątrz. Wczesne odmiany można sadzić już w kwietniu, pod warunkiem zabezpieczenia przed przymrozkami, odmiany letnie – od maja do czerwca, a odmiany późne w czerwcu-lipcu.

Rośliny sadzimy w rozstawie 40–50 cm między roślinami, 50-60 cm między rzędami.

