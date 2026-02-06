Kiedy siać nasiona kalafiora na rozsadę? Zrób to w odpowiednim terminie, a będziesz zbierać dorodne plony

Odpowiedni termin wysiewu nasion kalafiora ma kluczowe znaczenie dla przygotowania dobrej jakości rozsady, którą później posadzimy w ogrodowym warzywniku. Kiedy zatem siać kalafior na rozsadę? Jak prawidłowo wysiewać nasiona?

Siewski kalafiora

i

Autor: doidam10/ Getty Images Przygotowanie zdrowej rozsady kalafiora gwarantuje uzyskanie dobrych plonów

Dlaczego kalafiora uprawia się z rozsady?

Kalafior jest warzywem o dość długim okresie wegetacji i wysokich wymaganiach cieplnych oraz pokarmowych. Uprawa z rozsady pozwala lepiej kontrolować warunki kiełkowania i wzrostu młodych roślin, umożliwiając uzyskanie silnych i zdrowych roślin gotowych do sadzenia w ogrodzie. Dzięki temu okres wegetacji skraca się, a zbiory są obfitsze i wcześniejsze.

Kiedy wysiewać nasiona kalafiora na rozsadę?

Termin wysiewu nasion kalafiora zależy od odmiany i planowanego terminu zbiorów:

  • dla odmian wczesnych (zbiór wiosenny: maj-czerwiec), nasiona wysiewa się już w drugiej połowie lutego,
  • dla odmian średnich (zbiór letni: lipiec-sierpień) – nasiona wysiewa się w na przełomie marca i kwietnia,
  • dla odmian późnych (zbiór jesienny: wrzesień-październik) – nasiona wysiewa się na rozsadniku od połowy maja do pierwszych dni czerwca.

Ważne jest, aby nie opóźniać siewu, ponieważ przerośnięta lub osłabiona rozsada gorzej się przyjmuje i częściej tworzy drobne róże.

Jak krok po kroku wysiewać nasiona kalafiora na rozsadę?

Przed wysiewem należy przygotować odpowiednie pojemniki, np. skrzyneczki, wielodoniczki lub doniczki torfowe oraz podłoże do wysiewu nasion.

  • Pojemniki wypełniamy podłożem i lekko je zwilżamy.
  • Nasiona wysiewamy przykrywając je około 1 cm warstwą podłoża (lekko dociskamy).
  • Następnie ziemię delikatnie zwilżamy (najlepiej zraszając wodą).
  • Pojemniki z wysianymi nasionami ustawiamy w jasnym miejscu (nie w bezpośrednim słońcu), o temperaturze 18–22°C. Można przykryć folią lub szkłem dla utrzymania wilgotności.
  • Po wschodach temperaturę warto obniżyć do około 12–15°C, aby siewki nie wyciągały się i były bardziej krępe.
  • Podlewamy umiarkowanie, by uniknąć gnicia roślin.

Po 3-4 tygodniach siewki powinny być gotowe do pikowania.

Kiedy pikować siewki kalafiora?

Jeśli nasiona kalafiora wysiane zostały do większego pojemnika, konieczne jest pikowanie. Wykonuje się je, gdy siewki wytworzą 2-3 liście właściwe. Rośliny delikatnie przesadza się do oddzielnych doniczek, umieszczając je nieco głębiej niż rosły wcześniej. Zabieg ten wzmacnia system korzeniowy i poprawia jakość rozsady. Po pikowaniu należy zapewnić umiarkowane podlewanie oraz dobre doświetlenie.

Jeśli nasiona wysiane były od razu do osobnych pojemników to pozostawiamy w każdym z nich jedną, najsilniejszą siewkę (pozostałe usuwamy uszczykując je przy samej ziemi).

Sadzenie rozsady kalafiora

i

Autor: zlikovec/ Getty Images Sadzenie rozsady kalafiora do gruntu

Kiedy sadzić sadzonki kalafiora do gruntu?

Rozsadę sadzi się do gruntu, gdy rośliny mają 4–6 liści. Przed sadzeniem sadzonki należy zahartować przez 7-10 dni na zewnątrz. Wczesne odmiany można sadzić już w kwietniu, pod warunkiem zabezpieczenia przed przymrozkami, odmiany letnie – od maja do czerwca, a odmiany późne w czerwcu-lipcu.

Rośliny sadzimy w rozstawie 40–50 cm między roślinami, 50-60 cm między rzędami.

