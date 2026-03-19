Powojniki to jedne z najpopularniejszych kwitnących pnączy uprawianych nie tylko w naszych ogrodach, ale także na balkonach i tarasach. Gatunków i wyhodowanych odmian powojników jest bardzo dużo. Rośliny różnią się m.in. wyglądem i wymaganiami, dlatego przyporządkowano je do grup powojników. Ważne, by wiedzieć jakie clematisy rosną w naszych ogrodach, ponieważ pnącza z poszczególnych grup przycina się w różny sposób. Istotna sprawą jest także termin cięcia, bowiem zabieg wykonany w nieodpowiednim terminie może skutkować brakiem kwitnienia.

Kiedy przycinamy powojniki na wiosnę?

Termin i sposób cięcia powojników zależy od grupy, do której należy dana odmiana. Generalnie większość clematisów przycina się od końca lutego do początku kwietnia, zanim rozpoczną intensywny wzrost, ale kiedy już łatwo możemy dostrzec nabrzmiałe pąki. Dzięki takiemu wczesnemu cięciu pnącza będą się lepiej rozgałęziać i lepiej przygotują się do kwitnienia. Pamiętajmy, że jeśli przytniemy powojniki później, później też rozpoczną kwitnienie. Są jednak powojniki, których wiosną się nie przycina.

Jakie powojniki przycina się wiosną?

Wiosną przycinamy powojniki, które kwitną na pędach tegorocznych. Należą do nich powojniki:

z grupy powojników wielkokwiatowych wcześnie kwitnących,

z grupy Viticella,

z grupy powojników późno kwitnących,

z grupy Tangutica,

powojniki bylinowe z grupy Heracleifolia, Integrifolia i Texensis.

Jakich powojników lepiej nie przycinać wiosną?

Nie należy ciąć wiosną powojników, które kwitną wiosną na pędach zeszłorocznych (są to np. odmiany z grupy Atragene i Montana). Jeśli przytniemy na na wiosnę, nie zakwitną w danym roku.

Lepiej też nie ciąć wiosną powojników wielkokwiatowych o kwiatach pełnych, ponieważ rośliny te pełne kwiaty zawiązują tylko na pędach zeszłorocznych. Jeśli je przytniemy, to na nowych, tegorocznych pędach pojawią się kwiaty pojedyncze, które i czasem nawet mogą mieć inny kolor niż kwiaty pełne.

Przeczytaj też:

Powojnik Vyvyan Pennel zachwyca pełnymi kwiatami

Jak prawidłowo wykonać wiosenne cięcie powojników?

Sposób cięcia powojnika zależy od tego, do jakiej grupy odmian należy konkretne pnącze.

Większość odmian z grupy powojników wielkokwiatowych wcześnie kwitnących przycinamy na wysokości 100-150 cm od podstawy rośliny.

Mocniejsze cięcie, tj, na wysokości 30-40 cm od ziemi wykonujemy u odmian z grupy powojników wielkokwiatowych późno kwitnących oraz odmian z grupy Viticella, Flamula i Tangutica. Zwykle u tych pnączy tnie się nad 2.–3. parą nabrzmiałych pąków. Takie cięcie można też wykonać u odmian z grupy Tangutica oraz z grupy Vitalba w przypadku, gdy rośliny nadmiernie się rozrosły, słabo kwitły w poprzednim roku i ogołociły się u podstawy.

Znacznie silnie, bo tuż przy ziemi, tniemy powojniki bylinowe z grupy Heracleifolia i Integrifolia oraz Texensis. U tych roślin pędy zeszłoroczne i tak zamierają zimą u podstawy, a nowe, wartościowe wyrastają wprost z ziemi (zachowują się podobnie, jak byliny).

Niezależnie od siły cięcia zawsze usuwamy wszystkie suche (obumarłe wskutek przemarznięcia) pędy lub ich części oraz pędy najcieńsze, najsłabsze, chore i połamane.Pędy powojników zawsze przycinamy ostrym i czystym sekatorem, 0,5–1 cm nad żywym pąkiem. Przy okazji cięcia usuwamy wszystkie zaschnięte liście - najłatwiej to zrobić wykruszając je dłońmi. Warto też ściąć wszystkie suche ogonki liściowe.

Przeczytaj też: Powojniki w donicach - sadzenie i pielęgnacja powojników na balkonach i tarasach

Tytuł: Murator Ogroduje #2: Pnącza na balkon i do ogrodu

Czy potrafisz rozpoznać te ogrodowe pnącza?