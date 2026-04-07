Historia rasy – skąd wzięła się kura silka?

Ozdobna kura jedwabista, zwana też silką, należy do najstarszych udokumentowanych ras kur. Jej korzenie sięgają starożytnych Chin, gdzie była hodowana już ponad 2000 lat temu. W Chinach znana jest jako "kura o czarnych kościach" i od wieków ceniona nie tylko za wygląd, ale także za czarne mięso, skórę i kości wykorzystywane w tradycyjnej medycynie ludowej.

Pierwsza znana zachodnia wzmianka pochodzi z XIII wieku – wenecki podróżnik Marco Polo opisał w swoich relacjach "futrzaste kurczaki", które napotkał w Azji. Europejczycy długo traktowali te opowieści jako ciekawostkę. Rasa trafiła do Europy dopiero w XIX wieku i szybko stała się jedną z najpopularniejszych kur ozdobnych na wystawach drobiu.

Charakterystyczne pióra pozbawione haczyków, przypominające jedwab lub puch, budziły ogromne zainteresowanie. W tamtych czasach handlarze czasem reklamowali silki jako… krzyżówkę kury z królikiem. Obecnie wyróżnia się różne linie hodowlane (m.in. europejskie i amerykańskie).

Kura silka w przydomowym ogródku – niezwykła puchata ozdoba

Jeszcze kilka lat temu kura silka była raczej rzadkością, znaną głównie wśród entuzjastów wystaw drobiu. Od 2023–2024 roku sytuacja zmieniła się diametralnie – puszyste silki coraz częściej goszczą w przydomowych ogródkach, zarówno na wsi, jak i w okolicach dużych miast. Za tym trendem stoją przede wszystkim:

niezwykły, pluszowy wygląd – miękkie, puszyste pióra przypominające jedwab

– miękkie, puszyste pióra przypominające jedwab łagodny i przyjazny charakter – silki są ufne, chętnie pozwalają się głaskać i nosić na rękach

– silki są ufne, chętnie pozwalają się głaskać i nosić na rękach silny instynkt kwoczenia – uznawane są za jedne z najlepszych matek wśród kur. Chętnie wysiadują nie tylko własne jaja, ale także podłożone od innych ras, kaczek czy przepiórek.

– uznawane są za jedne z najlepszych matek wśród kur. Chętnie wysiadują nie tylko własne jaja, ale także podłożone od innych ras, kaczek czy przepiórek. moda na niewielkie przydomowe hodowle – silki nie potrzebują dużej przestrzeni, a ich charakter ułatwia życie wśród sąsiadów

W Polsce kury silki cenione są za wyjątkowy wygląd i łagodne usposobienie, a nie za dużą liczbę jaj czy mięso. Jednocześnie hodowcy ostrzegają: za uroczym wyglądem kryją się większe wymagania pielęgnacyjne, zwłaszcza dotyczące utrzymania suchej ściółki. Wiele osób kupuje silki impulsywnie, nie zdając sobie sprawy z ich wrażliwości na wilgoć.

W 2026 roku ozdobna kura jedwabista należy już do jednej z najchętniej wybieranych ras ozdobnych w Polsce, szczególnie wśród początkujących hodowców.

Jak hodować kury jedwabiste w przydomowym ogródku?

Hodowla kur jedwabistych nie wymaga dużej przestrzeni, ale stawia konkretne wymagania. Dla 4–6 ptaków wystarczy kurnik o powierzchni minimum 0,5–0,6 m² na jedną kurę, z dobrą wentylacją i głęboką ściółką z trocin lub słomy.

Kluczowym wyzwaniem w polskim klimacie jest wilgoć. Puszyste pióra silki słabo odprowadzają wodę, dlatego ściółka musi pozostawać sucha. Mokre podłoże szybko prowadzi do problemów skórnych i oddechowych. Wybieg powinien być ogrodzony siatką o wysokości 1,5–1,8 m z zabezpieczeniem przed podkopywaniem przez lisy, czy kuny oraz zadaszeniem chroniącym przed deszczem.

Jaki jest charakter kury silki?

Kura silka należy do najłagodniejszych ras. Ptaki są ufne, pozwalają się brać na ręce i głaskać, co szczególnie doceniają rodziny z dziećmi. Są stadne – zaleca się trzymanie minimum 3–4 sztuk. Koguty są spokojne, a ich pianie wyraźnie cichsze niż u ras mięsnych czy typowych niosących.

Czy silki mogą być z innymi kurami?

Tak, jednak trzeba zachować ostrożność. Ze względu na mniejszy rozmiar i delikatniejszą budowę silki bywają czasem oskubywane lub spychane przez bardziej dominujące rasy (np. zielononóżki, araukany). Najlepsze efekty daje wprowadzanie piskląt razem lub zapewnienie im osobnego obszaru w kurniku i na wybiegu.

Czy kurę można trzymać w domu?

Czasami właściciele traktują 1–2 silki jako domowe zwierzaki i wpuszczają je na krótko do mieszkania. Nie jest to jednak rozwiązanie zalecane na co dzień. Ptaki sypią piórami, brudzą, a ich gęste upierzenie sprzyja rozwojowi roztoczy, które mogą przenosić się na meble i powodować ugryzienia u domowników.

Czy kury silki są głośne?

Kury silki należą do najcichszych ras drobiu. Kury rzadko gdaczą, a kogut pieje rzadziej i znacznie ciszej niż większość innych ras. Dzięki temu dobrze sprawdzają się nawet na małych działkach w pobliżu sąsiadów.

Kiedy kura silka znosi pierwsze jajko?

Młode kury silki zaczynają nieść zwykle między 7. a 8. miesiącem życia. Rocznie znoszą średnio 80–120 małych, kremowych lub lekko różowych jajek. Nie są to rekordzistki, jednak często wykazują silny instynkt kwoczenia i chętnie wysiadują jaja – także podłożone, np. przepiórcze.

Kura silka, cena – ile kosztuje w 2026?

W 2026 roku ceny prezentują się następująco:

pisklę w wieku 5–6 tygodni: 35–80 zł/szt.

młoda kura 4–6 miesięcy: 90–150 zł

dorosła kura lub kogut: 100–200 zł (para zwykle 150–230 zł)

Roczny koszt utrzymania 4–5 kur wynosi 450–700 zł (pasza, ściółka, witaminy i podstawowa weterynaria). Hodowla silki to przede wszystkim hobby, a nie źródło oszczędności na jajkach.

Jak pielęgnować kury jedwabiste?

Pielęgnacja kur jedwabistych wymaga regularności:

kąpiel piaskowa raz w tygodniu – niezbędna do usuwania pasożytów

kontrola roztoczy i okresowe odrobaczanie (gęste pióra ułatwiają rozwój pasożytów)

przycinanie piór tworzących „czubek” nad oczami, aby ptaki dobrze widziały

zimą – dodatkowe oświetlenie i suplementacja witaminy D

codzienne sprawdzanie stanu ściółki – musi być sucha

Czy warto hodować kury silki w przydomowym ogródku?

Kura silka to świetny wybór dla osób szukających ozdobnego, łagodnego ptaka o towarzyskim usposobieniu. Nie jest to jednak rasa "dla leniwych" – wymaga więcej uwagi niż typowe nioski, szczególnie pod względem utrzymania suchego środowiska.

W polskim klimacie największym wyzwaniem pozostaje wilgoć oraz ochrona przed drapieżnikami. Warto też pamiętać o zgłoszeniu nawet niewielkiej hodowli do powiatowego lekarza weterynarii i stosowaniu podstawowych zasad bioasekuracji, czyli środków ochronnych zapobiegających wnikaniu chorób zakaźnych do stada.

Jeśli lubisz ptaki, które traktujesz bardziej jak ozdobę i ciekawostkę niż dostawcę jaj lub mięsa, kury silki mogą stać się prawdziwą ozdobą ogródka i źródłem codziennej radości.

