Czym jest staw kąpielowy?

Jeszcze kilkanaście lat temu stawy kąpielowe można było spotkać głównie w Austrii, Niemczech czy Szwajcarii. Dziś coraz częściej pojawiają się także w Polsce. Choć z daleka przypominają naturalny zbiornik wodny, w rzeczywistości są starannie zaprojektowanymi konstrukcjami łączącymi funkcję basenu i oczka wodnego.

Największą różnicą w porównaniu z tradycyjnym basenem jest sposób oczyszczania wody. W stawie kąpielowym nie stosuje się chloru ani innych środków chemicznych do dezynfekcji. Za utrzymanie odpowiedniej jakości wody odpowiada filtracja biologiczna, wspierana przez rośliny wodne, mikroorganizmy oraz specjalne złoża filtracyjne. Europejskie wytyczne dotyczące stawów kąpielowych podkreślają, że właściwie zaprojektowany system biologiczny pozwala utrzymać wysoką jakość wody bez konieczności jej chemicznego uzdatniania.

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Staw kąpielowy najlepiej sprawdzi się na większych działkach, gdzie można wygospodarować odpowiednią przestrzeń. W przeciwieństwie do klasycznych basenów wymaga bowiem miejsca nie tylko na strefę kąpielową, ale również na część biologiczną.

To rozwiązanie szczególnie docenią osoby ceniące kontakt z naturą i chcące ograniczyć stosowanie chemii ogrodowej. Stawy kąpielowe często wybierają także inwestorzy projektujący ogrody naturalistyczne, nowoczesne rezydencje oraz domy zgodne z ideą zrównoważonego budownictwa.

Jak zbudowany jest staw kąpielowy?

Staw kąpielowy nie jest zwykłym wykopem wypełnionym wodą. Składa się z dwóch podstawowych stref. Pierwsza to strefa kąpielowa, przeznaczona do pływania i rekreacji. Druga pełni funkcję biologicznego filtra. To właśnie tam znajdują się specjalne złoża mineralne oraz rośliny odpowiedzialne za oczyszczanie wody.

Całość zabezpiecza szczelna membrana lub specjalna niecka, a obieg wody wspomagają pompy oraz system filtracji mechanicznej. W nowoczesnych realizacjach coraz częściej stosuje się również lampy UV, które pomagają ograniczyć rozwój glonów, choć główną rolę nadal odgrywa naturalna filtracja biologiczna.

Sekretem stawu kąpielowego jest odpowiednio zaprojektowany ekosystem. Woda przepływa przez strefę regeneracyjną obsadzoną roślinami wodnymi, takimi jak pałka wodna, tatarak, kosaciec żółty, turzyce czy trzciny. Korzenie roślin wraz z mikroorganizmami zasiedlającymi złoża filtracyjne usuwają zanieczyszczenia oraz nadmiar substancji odżywczych, które mogłyby powodować zakwit glonów.

Dzięki temu woda pozostaje przejrzysta, a cały zbiornik funkcjonuje podobnie jak naturalne jezioro. Specjaliści podkreślają jednak, że skuteczność systemu zależy przede wszystkim od odpowiednich proporcji między częścią kąpielową a regeneracyjną oraz prawidłowo dobranej filtracji.

Ile kosztuje staw kąpielowy?

Ostateczny koszt zależy od powierzchni zbiornika, rodzaju zastosowanej filtracji, materiałów hydroizolacyjnych, stopnia automatyzacji oraz sposobu wykończenia brzegów.

Najmniejsze stawy kąpielowe o powierzchni około 30–40 m² kosztują najczęściej od około 60 do 100 tys. zł. Są to zwykle proste realizacje z podstawowym systemem filtracji biologicznej.

Średniej wielkości zbiorniki o powierzchni 50–80 m² to wydatek rzędu 100–180 tys. zł. W tej cenie inwestorzy najczęściej otrzymują już rozbudowaną strefę regeneracyjną, wydajniejsze pompy oraz bardziej zaawansowaną filtrację mechaniczną i biologiczną.

Najbardziej efektowne realizacje projektowane indywidualnie kosztują od 200 do nawet 400 tys. zł, a w przypadku luksusowych rezydencji budżet może być jeszcze wyższy. Takie inwestycje często obejmują drewniane pomosty, wodospady, podwodne oświetlenie LED, automatyczne sterowanie instalacją oraz naturalne wykończenie z kamienia.

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Jeżeli porównamy ceny rozwiązań z klasycznymi basenami, okaże się, że staw kąpielowy zazwyczaj wymaga większych nakładów na początku inwestycji. Z drugiej strony właściciele podkreślają, że późniejsze koszty eksploatacji związane z zakupem chemii basenowej są znacznie niższe.

Największy udział w kosztach mają roboty ziemne, wykonanie szczelnej niecki, system filtracji biologicznej oraz instalacje hydrauliczne. Znaczenie ma także rodzaj wykończenia. Naturalne kamienie, pomosty z egzotycznego drewna, tarasy, oświetlenie czy kaskady wodne mogą podnieść wartość inwestycji nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Coraz częściej inwestorzy decydują się również na automatyczne systemy monitorowania jakości wody oraz energooszczędne pompy sterowane aplikacją mobilną. To rozwiązania wygodne, ale wyraźnie zwiększające całkowity koszt budowy.

* Artykuł powstał przy użyciu AI.

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