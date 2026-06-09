Sposób zabezpieczenia powierzchni skarpy wybiera się zależnie od jej wysokości i stopnia nachylenia. Jeśli nachylenie jest niewielkie, wystarczy ją wyprofilować i obsadzić odpowiednimi roślinami lub umocnić kamieniami polnymi czy też niskimi palisadami biegnącymi w poprzek stoku. Bardziej stromą skarpę lepiej ograniczyć murkiem oporowym.

Skarpa obsadzona roślinami

Polecane jest przede wszystkim do zabezpieczania skarp o niewielkich pochyłościach, ponieważ pielęgnacja roślin na stromych stokach jest uciążliwa, poza tym zanim się przekorzenią, łatwo zachodzi erozja gleby. Należy dobierać takie rośliny, które nie wymagają szczególnej opieki i tworzą rozległy system korzeniowy. Najlepiej gdy rozrastają się za pomocą kłączy, ponieważ przerastając glebę, dobrze ją stabilizują i zapobiegają osuwaniu się gruntu.

Przed posadzeniem roślin należy zadbać o jakość podłoża na stoku i rozłożyć na nim warstwę gleby urodzajnej lub kompostu, wymieszać z gruntem rodzimym, wyrównać i ubić. Sadząc rośliny, trzeba pamiętać o tym, że im większe jest nachylenie skarpy, tym bardziej zwarta powinna być porastająca ją roślinność. Ziemia na skarpie wysycha szybciej niż na terenie płaskim. Dlatego musi być regularnie podlewana.Zdarza się, że pagórki w ogrodzie uformowane są z gruzu. Panują na nich gorsze warunki wilgotnościowe, ponieważ woda łatwo spływa w głąb. W takich miejscach sprawdzają się rośliny znoszące okresowe przesuszanie i obecność wapnia w podłożu.

Przeczytaj też: Jakimi roślinami obsadzić skarpę w ogrodzie?

i Autor: Piotr Mastalerz Obsadzenie niewielkiej skarpy niskimi krzewami i kępami bylin pozwala stworzyć efektowną rabatę, a przy tym ograniczyć erozję

Murek oporowy w skarpie

Wysokie i strome skarpy (o nachyleniu powyżej 45°) wymagają zabezpieczenia murkami oporowymi, które mogą być budowane z kamienia, cegły, elementów betonowych. Budując murek, zwłaszcza na gruncie nieprzepuszczalnym, warto pozostawić między nim a skarpą pewną przestrzeń i wypełnić ją warstwą odsączającą (żwirem lub tłuczniem).

Murki suche . Budowane są bez zaprawy, z płaskich kamieni układanych warstwowo. Nieprzekraczające wysokości 50 cm nie muszą mieć fundamentów – wystarczy pierwszą warstwę zagłębić w podłoże na 10-20 cm. Jeżeli murek ma być wyższy, posadawiamy go na podbudowie z ubitego żwiru, tłucznia lub chudego betonu. Szerokość murka powinna mieć co najmniej jedną trzecią jego wysokości.

. Budowane są bez zaprawy, z płaskich kamieni układanych warstwowo. Nieprzekraczające wysokości 50 cm nie muszą mieć fundamentów – wystarczy pierwszą warstwę zagłębić w podłoże na 10-20 cm. Jeżeli murek ma być wyższy, posadawiamy go na podbudowie z ubitego żwiru, tłucznia lub chudego betonu. Szerokość murka powinna mieć co najmniej jedną trzecią jego wysokości. Murki murowane . Buduje się je z cegieł klinkierowych, kamieni polnych lub kamiennych ciosów połączonych zaprawą cementową. Muszą mieć fundament betonowy. Na gruntach nieprzepuszczalnych pod fundamentem układa się warstwę odsączającą ze żwiru lub tłucznia.

. Buduje się je z cegieł klinkierowych, kamieni polnych lub kamiennych ciosów połączonych zaprawą cementową. Muszą mieć fundament betonowy. Na gruntach nieprzepuszczalnych pod fundamentem układa się warstwę odsączającą ze żwiru lub tłucznia. Murki z betonowych prefabrykatów. Wznosi się je na fundamentach. Ich forma często umożliwia obsadzanie roślinami ozdobnymi, dzięki czemu powstaje kwiatowa ściana.

Klinkierowy murek wcinający się w skarpę i osłaniający drzewo to dobre rozwiązanie wtedy, gdy konieczne jest podwyższenie poziomu terenu działki. Jeżeli w strefie przemieszczania mas ziemi znajduje się drzewo, grozi mu zniszczenie, bo zasypanie szyjki korzeniowej (miejsca, które łączy korzenie i pień) w ciągu kilku lat spowoduje jego uduszenie. Półkolisty murek skutecznie podtrzymuje ziemię, a przy tym jest eleganckim elementem małej architektury. Interesujący jest kontrast czerwonej cegły i zielonej murawy.

i Autor: Andrzej Szandomirski Na placyku otoczonym murkiem umacniającym skarpę warto ustawić meble ogrodowe. Pod koroną drzewa będzie można doskonale wypocząć

Podwyższone rabaty nad tarasem

Taras umieszczony w obniżeniu terenu to sposób na dobre wykorzystanie nietypowego położenia budynku i niewielkiej przestrzeni między elewacją a ogrodzeniem. Różnicę poziomu między nawierzchnią tarasu a terenem sąsiedniej posesji można wykorzystać, tworząc wzdłuż ogrodzenia wąskie podwyższone rabaty podtrzymywane betonowymi prefabrykowanymi palisadami różnej wysokości. Z czasem, gdy posadzone rośliny się rozrosną, otoczą placyk ścianą bujnej zieleni.

i Autor: Andrzej Szandomirski Tarasowa rabata będzie miejscem zacienionym, trzeba więc do jej obsadzenia wybrać gatunki tolerujące niedobór światła, projekt przebudowy domu: NOW Biuro Architektoniczne (Andrzej Owczarek)

Murek z gotowych gazonów

Prefabrykowane gazony betonowe służą do budowy murków. Warto wykorzystywać je wtedy, gdy skracamy skarpę i budowla ma podtrzymywać masy ziemi. W sprzedaży są rozmaite modele, ale zasada jest podobna: modułowe elementy ustawia się w kilku warstwach, aby uzyskać murek odpowiedniej wysokości. Betonowe „kieszenie” napełnia się ziemią urodzajną i obsadza roślinami albo – jeśli skarpa jest wysoka i wymaga silnego podparcia – wypełnia betonem. W tym drugim przypadku warto obok posadzić pnącza.

Przeczytaj też: Masz skarpę w ogrodzie? Te krzewy ją uratują i ozdobią! Koniec z osuwającą się ziemią!

i Autor: Getty Images Betonowe gazony są rozwiązaniem praktycznym i niedrogim, a odpowiednio dobrane ozdobią ogród.

Murator Ogroduje: Jak zrobić donicę do ogrodu I Porada Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany