Zdarza się, że w osiedlach przy blokach mieszkalnych deweloperzy wygospodarowują dla chętnych niewielkie ogródki sąsiadujące z mieszkaniami na parterze. Dla wielu osób kontakt z "własną" przyrodą jest rzeczą cenną, ale okazuje się, że zagospodarowanie niewielkiej przestrzeni, to wcale nie taka łatwa sprawa. Aby stworzyć harmonijny ogród, który będzie nas cieszył przez wiele kolejnych lat, warto przede wszystkim trzymać się kilku zasad.

Po pierwsze: pomyśl, co chcesz mieć w ogrodzie

Trzeba się zastanowić, jakie potrzeby domowników ma zaspokoić ogród, oraz zdecydować co w związku z tym powinno się w nim znaleźć: piaskownica, warzywnik, grill, oczko wodne i oczywiście rośliny. Warto poobserwować nasłonecznienie, sprawdzić jakość gleby (ważna jest kwasowość, bo choć większość gatunków dobrze rośnie w podłożu o odczynie obojętnym, są też takie, które wymagają kwaśnego lub nie tolerują zasadowego).

i Autor: Szymon Starnawski Ogródek przy mieszkaniu w bloku, projekt ogrodu i wykonanie: Michał Kusy

Po drugie: przygotuj szkic ogródka

W tym celu trzeba zmierzyć długość ogrodzenia i jego odległość od fasady, a następnie sprawdzić czy pomieścimy zaplanowane elementy. Jeżeli okaże się, że chcieliśmy zbyt wiele, ograniczmy plan maximum i zrezygnujmy z części wyposażenia. Na początek wskazany jest minimalizm: taras, drzewo, żywopłot lub główna grupa krzewów stworzą osnowę, a potem do nich dodamy to, co zadecyduje o atmosferze naszej przestrzeni ogrodowej.

Po trzecie: wybierz rośliny

zanim udamy się na zakupy, dobrze jest wcześniej wybrać rośliny: sprawdzić w katalogach, na wystawach ogrodniczych, w internecie, bo ważne jest nie tylko to, które gatunki się nam podobają, ale też jakie mogą osiągnąć rozmiary i jakie są ich wymagania. Lepiej wystrzegać się zakupów pod wpływem emocji: nabywanie przypadkowych roślin, bo właśnie się nam spodobały, to prosta droga do kłopotów. Wielkim problemem staje się drzewo, które po kilku czy kilkunastu latach zacieni okna, przerasta do sąsiadów, zaśmieca liśćmi czy owocami chodnik.

W małej przestrzeni wystarczy jedno drzewo o wyrazistej urodzie, np. kwitnąca magnolia, jabłoń lub wiśnia ozdobna, albo szczepiona odmiana klonu o pięknych liściach, przebarwiających się jesienią). Ważne, aby docelowa rozpiętość korony nie przekraczała szerokości działki. W niewielkich ogródkach doskonale prezentują się pojedyncze egzemplarze obficie kwitnących lub iglastych krzewów oraz karłowe drzewka. Warto wybierać takie, które można łatwo utrzymać w ryzach, bo dobrze znoszą cięcie i nie wytwarzają rozłogów.

i Autor: Szymon Starnawski Ogródek przy mieszkaniu w bloku, projekt ogrodu i wykonanie: Michał Kusy

Po czwarte: zbuduj taras

Warto zbudować w taras i stworzyć z niego dodatkowy salon - przyjazne miejsce wypoczynku, z którego będziemy oglądać kompozycje roślinne. Wystarczy posadzka dobrana do charakteru tarasu (deski, gres, kostka lub płyty), wygodne meble ogrodowe i - jeśli znajdzie się miejsce - ozdobne rośliny w pojemnikach. Przyda się też oświetlenie - często wystarczy jedno główne źródło światła, uzupełniane lampionami, girlandami świetlnymi i świecami.

Przeczytaj też: Jak skutecznie osłonić taras przed deszczem, wiatrem i słońcem?

i Autor: Szymon Starnawski Ogródek przy mieszkaniu w bloku, projekt ogrodu i wykonanie: Michał Kusy

Po piąte: ważna jest intymność

Jeżeli zdecydujemy, że chcemy osłonić się od sąsiadów czy osób przechodzących chodnikiem, posadźmy żywopłot. Najlepiej by powstał z roślin mało wymagających, a dobrze znoszących formowanie, jak ligustr czy pęcherznica. Bardzo popularne żywotniki i cyprysiki są mniej odporne na brak wody w podłożu, a śmiertelnym zagrożeniem jest dla nich sól używana do odśnieżania. W bardzo niewielkich ogródkach można - aby oszczędzić miejsca - zastosować pnącza rozpięte na kratkach (winobluszcze, powojniki, róże, a w miejscach cienistych - bluszcz pospolity).

Przeczytaj też: Najpiękniejsze drzewa ozdobne do małego ogrodu doskonałe do niewielkich przestrzeni

Po szóste: kompozycja z roślin

To rośliny zdecydują o urodzie ogrodu. Kępy bylin - roślin wieloletnich zamierających jesienią i odrastających wiosną - mogą stanowić efektowny akcent kolorystyczny. Możemy stworzyć z nich rabatę monochromatyczną lub wielobarwną. Czasami wystarczy tylko jedna kępa (wysokie odmiany rudbekii, słoneczniczki szorstkie czy astry nowoangielskie).

Coraz większą popularność, jako element kompozycji ogrodowych, zyskują trawy ozdobne. Są bardzo różnorodne - od niskiej kostrzewy sinej po ogromne miskanty. Wyglądają interesująco w połączeniu z bylinami i roślinami jednorocznymi, jako rabaty z różnych gatunków traw oraz jako solitery.

Uzupełnieniem ogrodowej kompozycji powinny być rośliny jednoroczne, rośliny cebulowe i tzw. rośliny sezonowe. Ich głównym atrybutem są wielobarwne kwiaty i ładne liście, ale warto też wziąć pod uwagę łatwość uprawy oraz możliwość zmiany kolorystyki i charakteru ogrodu w kolejnych sezonach wegetacyjnych. Możemy wysiewać nasiona, albo kupować gotowe sadzonki. Czasami są już w pełni kwitnienia, co pozwala na szybkie tworzenie kompozycji. O posadzeniu części gatunków cebulowych i bulwiastych kwitnących wiosną (jak tulipany, czosnki ozdobne, narcyzy, szafirki, krokusy, wiele lilii) trzeba pomyśleć jesienią, a wiosną sadzimy te, które cieszą nas latem (acidantery, mieczyki, lilie). Wspaniale zdobią też ogródek kanny czyli pacioreczniki i dalie, których częścią zimującą są kłącza. Grupa gatunków sadzonych wiosną wymaga wykopania jesienią.

Przeczytaj też:

i Autor: Szymon Starnawski

Murator Ogroduje: Metamorfoza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.