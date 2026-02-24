Dlaczego warto postawić na byliny w 2026 roku?

Byliny to prawdziwy skarb każdego ogrodu. Nie tylko zachwycają różnorodnością barw i form, ale również są niezwykle praktyczne. Raz posadzone, zdobią rabaty przez wiele sezonów, stanowiąc solidną podstawę ogrodowej kompozycji. Z roku na rok stają się coraz bujniejsze, a odpowiednio dobrane gatunki zapewniają kwitnienie od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Tworzą naturalne, swobodne kompozycje, doskonale łączą się z trawami ozdobnymi i krzewami.

W przeciwieństwie do roślin jednorocznych, byliny nie wymagają corocznej wymiany, co czyni je rozwiązaniem bardziej ekonomicznym i ekologicznym. Ich korzenie wzmacniają strukturę gleby, a kwiaty przyciągają motyle, pszczoły i trzmiele, tworząc zdrowy ekosystem. Jakie byliny będą królować w ogrodach w 2026 roku?

i Autor: EuToch/ Getty Images Gailardia oścista

Jakie cechy mają byliny modne w 2026 roku?

Trendy ogrodowe na 2026 rok wyraźnie wskazują na kilka kluczowych cech. Modne będą przede wszystkim byliny, które:

dobrze radzą sobie z suszą, upałami i zmiennymi warunkami pogodowymi,

nie wymagają częstego podlewania, nawożenia czy przycinania,

przyciągają pszczoły, motyle i inne pożyteczne owady,

mają naturalny, lekko „łąkowym” charakter,

długo kwitną lub zachowują walory ozdobne także po przekwitnięciu,

dobrze komponują się z ogrodami w stylu naturalnym i leśnym,

mają interesujące kwiaty oraz fakturę i kolor liści,

można uprawiać w pojemnikach.

Byliny o tych cechach wpisują się w trend ogrodu zrównoważonego.

10 bylin, które będą modne w 2026 roku

Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea)

Niezastąpiona na słonecznych rabatach. Zachwyca dużymi kwiatami w odcieniach różu, purpury i bieli. Kwitnie od lipca do października, przyciąga motyle i pszczoły. Jest odporna na suszę. Jej sztywne pędy sprawiają, że świetnie sprawdza się w naturalistycznych kompozycjach. Idealna na rabaty słoneczne, do donic i ogrodów naturalistycznych – w 2026 roku będą królować przede wszystkim jej kompaktowe wersje do małych przestrzeni.

Szałwia omszona (Salvia nemorosa)

Tworzy zwarte kępy. Jej długie kłosy kwiatów w odcieniach fioletu, różu czy bieli zdobią od czerwca do sierpnia (powtarza kwitnienie po przycięciu). Idealna do ogrodów w stylu śródziemnomorskim. Odporna na suszę, mrozoodporna, miododajna – must-have w naturalistycznych rabatach 2026.

Rozchodnik okazały (Sedum spectabile)

Mięsiste, soczyste liście magazynujące wodę i różowe baldachy różowo-czerwonych kwiatów pojawiające się od sierpnia do października czynią rozchodnik idealną ozdobą jesiennych rabat. Jest bardzo odporny na suszę i doskonale radzi sobie w ubogiej glebie. Stanowi cenny element ogrodu, gdy jego kwiaty przyciągają pszczoły, gdy większość roślin przekwita. W 2026 roku ceniony za jesienny spektakl i możliwość uprawy na skalniakach oraz w pojemnikach.

Kocimiętka Faassena (Nepeta faassenii)

Ceniona za srebrzyste liście i obłoki niebieskofioletowych kwiatów zdobiących ogród od maja do jesieni. Przyciąga zapylacze i motyle, nadaje rabatom lekkości. Sprawdza się jako roślina obwódkowa. Jest odporna na suszę i ubogą glebę. Przyciąga zapylacze i motyle.

Głowaczek olbrzymi (Cephalaria gigantea)

Imponująca bylina dorastająca do 1,5-2 m z kremowożółtymi, puchatymi kulami kwiatów od czerwca do lipca. Miododajna, lekka w wyrazie mimo rozmiaru, mało wymagająca. Gwiazda dużych, naturalistycznych ogrodów 2026 – przyciąga wzrok i owady.

Rudbekia błyskotliwa (Rudbeckia fulgida)

Jej intensywnie żółte kwiaty o ciemnym środku rozświetlają ogród od lata do jesieni (od lipca do października). Jest mało wymagająca i bardzo trwała. Wytrzymała, rozrasta się w gęste kępy, przyciąga motyle. Odmiany kompaktowe dominują w 2026 roku – doskonała do dużych grup i mieszanych nasadzeń.

Przetacznik kłosowy (Veronica spicata)

Wyprostowane kwiatostany w odcieniach błękitu i różu świetnie komponują się z trawami ozdobnymi. Dobrze rośnie na stanowiskach słonecznych. Dodaje ogrodowi elegancji i struktury, a jego kwiaty przyciągają motyle.

Gaura Lindheimera (Gaura lindheimeri)

Jej delikatne, motylkowate, białe lub różowe kwiaty na wysokich, giętkich pędach unoszą się nad cienkimi pędami od czerwca do przymrozków. Odporna na suszę, idealna do „dzikich” rabat. Nadaje rabatom lekkości i świetnie wpisuje się w ogrody naturalistyczne.

Perowskia łobodolistna (Perovskia atriplicifolia)

Srebrzyste, pachnące liście i chmurki lawendowych kwiatów zdobią od lipca do października. Wysoka (do 120 cm), ale lekka i zwiewna, idealnie na tło rabat. Jedna z bylin najbardziej odpornych na suszę. Wpisuje się w trend na „dziki” wygląd rabat.

Gailardia oścista (Gaillardia aristata)

Modna ze względu na odporność na suszę i ciepłe, intensywne, ogniste barwy kwiatów. Idealna do słonecznych ogrodów, wnosi do nich radość. Ma długi okres kwitnienia - od lata do jesieni. Przyciąga też owady zapylające, co wpisuje się w trend ogrodów przyjaznych dla przyrody i bioróżnorodności.

i Autor: Getty Images Perowskia łobodolistna

Kiedy i jak sadzić byliny w ogrodzie?

Najlepszy czas na sadzenie bylin to wiosna (kwiecień-maj) lub wczesna jesień (wrzesień). Przed sadzeniem warto przygotować glebę, spulchniając ją, usuwając chwasty i dodając kompostu lub obornika. Przed posadzeniem warto namoczyć bryłę korzeniową w wodzie. Rośliny sadzimy na głębokość, na jakiej rosły w doniczce, zachowując odpowiednie odstępy między roślinami. Po posadzeniu należy je obficie podlać i wyściółkować podłoże korą lub kompostem, co ograniczy parowanie wody i rozwój chwastów.

Przeczytaj też jak zakładać rabatę bylinową.

Jak pielęgnować posadzone byliny?

Pielęgnacja bylin zależy od gatunku, ale ogólnie rzecz biorąc, warto pamiętać o regularnym podlewaniu w czasie suszy, zasilaniu wiosną kompostem lub wolno działającym nawozem wieloskładnikowym oraz usuwaniu przekwitłych kwiatostanów (by przedłużyć kwitnienie). Niektóre byliny wymagają również podpierania, aby nie pokładały się pod ciężarem kwiatów.

Na zimę należy okryć wrażliwsze odmiany (np. perowskię w chłodniejszych regionach kraju) agrowłókniną lub liśćmi. Jesienią część bylin można przyciąć nisko przy ziemi, choć wiele – jak rozchodniki, jeżówki czy rudbekie – pozostawia się na zimę, ponieważ ich zaschnięte kwiatostany stanowią ozdobę ogrodu i schronienie dla owadów. Co 3-5 lat warto podzielić rozrośnięte kępy (wczesną wiosną lub jesienią), by odmłodzić rośliny.

*Artykuł powstał przy użyciu AI

Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.