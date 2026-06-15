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Murator Ogroduje: Metamorfoza miejskiego ogródka Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Mały ogródek o pow. 50 mkw: co i jak zmienić?

Ogród przed zmianami

Powierzchnia: ok. 50 m². Ograniczona powierzchnia narzucała konieczność optymalnego wykorzystania każdego metra kwadratowego, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i warunków środowiskowych

ok. 50 m². Ograniczona powierzchnia narzucała konieczność optymalnego wykorzystania każdego metra kwadratowego, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i warunków środowiskowych Dominujący element: przerzedzony trawnik (40 m²) i żywopłot z żywotnika. Duża powierzchnia trawnika, choć naturalna, nie prezentowała się estetycznie ze względu na przerzedzenia i nierównomierny wzrost. Żywopłot z żywotnika, choć stanowił naturalną barierę, był zaniedbany i zbyt rozrośnięty, co dodatkowo zacieniało teren i ograniczało dostęp światła słonecznego.

przerzedzony trawnik (40 m²) i żywopłot z żywotnika. Duża powierzchnia trawnika, choć naturalna, nie prezentowała się estetycznie ze względu na przerzedzenia i nierównomierny wzrost. Żywopłot z żywotnika, choć stanowił naturalną barierę, był zaniedbany i zbyt rozrośnięty, co dodatkowo zacieniało teren i ograniczało dostęp światła słonecznego. Dodatkowe elementy: skrzynia na narzędzia, klimatyzator. Skrzynia na narzędzia, umieszczona w centralnym punkcie ogrodu, zaburzała jego estetykę i ograniczała przestrzeń użytkową. Klimatyzator, zamontowany na ścianie budynku, stanowił element nieestetyczny i wymagał zamaskowania, aby nie rzucał się w oczy.

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Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Żywopłot: przycięcie i uformowanie

Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Ogród przed zmianami

Kluczowe zmiany w ogródku

Żywopłot: przycięcie i uformowanie.

przycięcie i uformowanie. Trawnik: zmniejszenie powierzchni, przekształcenie zacienionych fragmentów w rabaty.

zmniejszenie powierzchni, przekształcenie zacienionych fragmentów w rabaty. Rabaty: z ałożenie nowych rabat z roślinami cieniolubnymi, modyfikacja istniejącej.

ałożenie nowych rabat z roślinami cieniolubnymi, modyfikacja istniejącej. Maskowanie: przesłonięcie skrzyni na narzędzia i klimatyzatora roślinnością.

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Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator

Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator

Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator

Krok po kroku: etapy metamorfozy

Żywopłot: przycięcie i uformowanie.

przycięcie i uformowanie. Wytyczenie rabat: usunięcie darni w wyznaczonych miejscach.

usunięcie darni w wyznaczonych miejscach. Przygotowanie podłoża: przekopanie ziemi, wymieszanie z kompostem.

przekopanie ziemi, wymieszanie z kompostem. Sadzenie roślin: dobór gatunków cieniolubnych (funkie, brunnera, barwinek, liriope, kopytnik, karmnik ościsty).

dobór gatunków cieniolubnych (funkie, brunnera, barwinek, liriope, kopytnik, karmnik ościsty). Ściółkowanie: wysypanie rabat korą sosnową.

wysypanie rabat korą sosnową. Przesadzenie roślin: hortensje.

Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator

Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator

Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator

Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator

Dobór roślin do miejskiego ogrodu: cieniolubne gatunki i więcej

Bambus – egzotyczny akcent, który wprowadza do ogrodu odrobinę orientalnego klimatu. Ze względu na swoją ekspansywność, wymaga zastosowania bariery korzeniowej, aby nie rozprzestrzeniał się niekontrolowanie. Jego zimozielone liście stanowią ozdobę przez cały rok, dodając strukturę i wysokość rabatom.

egzotyczny akcent, który wprowadza do ogrodu odrobinę orientalnego klimatu. Ze względu na swoją ekspansywność, wymaga zastosowania bariery korzeniowej, aby nie rozprzestrzeniał się niekontrolowanie. Jego zimozielone liście stanowią ozdobę przez cały rok, dodając strukturę i wysokość rabatom. Azalia japońska – szczepiona na pniu, to elegancki i dekoracyjny element ogrodu. Jej obfite kwitnienie wiosną przyciąga wzrok, a różnorodność kolorów kwiatów pozwala na dopasowanie do preferencji właściciela. Szczepienie na pniu nadaje jej formalny charakter, idealny do ogrodów o bardziej uporządkowanym stylu.

– szczepiona na pniu, to elegancki i dekoracyjny element ogrodu. Jej obfite kwitnienie wiosną przyciąga wzrok, a różnorodność kolorów kwiatów pozwala na dopasowanie do preferencji właściciela. Szczepienie na pniu nadaje jej formalny charakter, idealny do ogrodów o bardziej uporządkowanym stylu. Laurowiśnia – to zimozielony krzew o ozdobnych, błyszczących liściach, który stanowi doskonałe tło dla innych roślin. Jej gęsty pokrój sprawia, że może być wykorzystywana jako żywopłot lub element strukturalny rabaty. Dodatkową ozdobą są drobne, białe kwiaty o delikatnym zapachu, zebrane w groniaste kwiatostany.

– to zimozielony krzew o ozdobnych, błyszczących liściach, który stanowi doskonałe tło dla innych roślin. Jej gęsty pokrój sprawia, że może być wykorzystywana jako żywopłot lub element strukturalny rabaty. Dodatkową ozdobą są drobne, białe kwiaty o delikatnym zapachu, zebrane w groniaste kwiatostany. Klon palmowy – dzięki swoim charakterystycznym, powcinanym liściom, wprowadza do ogrodu element kontrastu i subtelnej elegancji. Jego barwa, często czerwona lub purpurowa, pięknie wyróżnia się na tle zieleni żywotnika, tworząc interesujący efekt wizualny. Jest to roślina, która zyskuje na wartości z wiekiem, stając się prawdziwą ozdobą ogrodu.

– dzięki swoim charakterystycznym, powcinanym liściom, wprowadza do ogrodu element kontrastu i subtelnej elegancji. Jego barwa, często czerwona lub purpurowa, pięknie wyróżnia się na tle zieleni żywotnika, tworząc interesujący efekt wizualny. Jest to roślina, która zyskuje na wartości z wiekiem, stając się prawdziwą ozdobą ogrodu. Trawa pampasowa – to okazała trawa ozdobna, która przyciąga wzrok swoimi imponującymi rozmiarami i puszystymi kwiatostanami. Jej długie, przewieszające się liście dodają dynamiki rabatom, a wiechowate kwiatostany, pojawiające się jesienią, stanowią spektakularny akcent. Warto pamiętać, że trawa pampasowa najlepiej prezentuje się w większych ogrodach, gdzie ma wystarczająco dużo miejsca do wzrostu.

– to okazała trawa ozdobna, która przyciąga wzrok swoimi imponującymi rozmiarami i puszystymi kwiatostanami. Jej długie, przewieszające się liście dodają dynamiki rabatom, a wiechowate kwiatostany, pojawiające się jesienią, stanowią spektakularny akcent. Warto pamiętać, że trawa pampasowa najlepiej prezentuje się w większych ogrodach, gdzie ma wystarczająco dużo miejsca do wzrostu. Czosnek ozdobny 'Globemaster' – to roślina o efektownych, kulistych kwiatostanach, które w okresie kwitnienia przyciągają wzrok i dodają rabatom odrobinę ekstrawagancji. Jego kwiaty, osadzone na wysokich pędach, unoszą się ponad innymi roślinami, tworząc interesujący efekt wizualny. Po przekwitnięciu kwiatostany czosnku ozdobnego nadal stanowią ozdobę, dodając strukturę rabatom.

Ciekawostka, to jest ważne!

Ze względu na dach garażu pod ogrodem, ograniczono głębokość warstwy ziemi i wybrano rośliny o mniej rozbudowanym systemie korzeniowym.

Metamorfoza ogrodu: efekty i inspiracje

Ogród zyskał nowy charakter, stał się bardziej funkcjonalny i estetyczny. Rabaty z różnorodną roślinnością ożywiły przestrzeń, a ukryte elementy (skrzynia, klimatyzator) przestały rzucać się w oczy. Nawet niewielki miejski ogród można odmienić, tworząc zieloną oazę. Kluczem jest przemyślany projekt, odpowiedni dobór roślin i systematyczna praca.

Koszt metamorfozy ogrodu

Materiały i rośliny: ok. 4000 zł.

Ceny roślin posadzonych w ogrodzie podaje Michał Kusy z Centrum Ogrodniczego Florami

Ceny bambusa wahają się od 30-70 zł za małe sadzonki do 200-400 zł za duże okazy.

Cena azalii japońskiej szczepionej na pniu to około 250 zł, choć ceny mogą się wahać od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Ceny laurowiśni zaczynają się od około 20 zł za małe sadzonki, a większe okazy mogą kosztować do 200 zł.

Małe sadzonki klonu palmowego kosztują kilkadziesiąt złotych, a większe okazy - 300-400 zł.

Mniejsze sadzonki trawy pampasowej kosztują około 27 zł, a większe - do 100 zł.

Cebulki czosnku 'Globemaster' kosztują kilkanaście złotych, a sadzonki w doniczkach - 30-50 zł.

Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Michał Kusy, Centrum Ogrodnicze Florami

Michał Kusy – kim jest nowy prowadzący!

Gospodarzem jest Michał Kusy, ogrodnik z 20-letnią praktyką i miłośnik zero waste. W swoich projektach wykorzystuje naturalne materiały, tworząc harmonijne przestrzenie. W nowym formacie koncentruje się na przemianach ogrodów, tarasów i balkonów – od zaniedbanych, często trudnych przestrzeni, po funkcjonalne, estetyczne i łatwe w utrzymaniu miejsca.

Co w formacie „Murator Ogroduje: Metamorfozy”

W każdym odcinku widzowie mogą śledzić proces kompleksowej przemiany, od planowania i projektowania, przez dobór roślin i materiałów, aż po realizację i pielęgnację. Program łączy praktyczne porady z inspirującymi pomysłami, dostarczając widzom niezbędnej wiedzy do stworzenia przestrzeni swoich marzeń.

Więcej odcinków do obejrzenia na youtube.com/@MuratorOgroduje