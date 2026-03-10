Ile zapłacisz za gaz do ogrzewania? Ceny gazu grzewczego w marcu 2026

Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ceny gazu grzewczego w marcu 2026

W bieżącym miesiącu rynek gazu ziemnego dla celów grzewczych w Polsce charakteryzuje się stabilnością, z taryfami regulowanymi przez Urząd Regulacji Energetyki. Średnia cena paliwa gazowego wynosi około 2,54 zł brutto za m³, do której dolicza się opłaty dystrybucyjne rzędu 1,08 zł brutto za m³. Dodatkowe koszty stałe to abonament w wysokości 7,90 zł miesięcznie oraz opłata dystrybucyjna około 64,10 zł miesięcznie. Te stawki dotyczą głównie gazu wysokometanowego grupy E, używanego do ogrzewania domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

W przeliczeniu na energię, cena gazu kształtuje się na poziomie 197,29 zł za MWh netto, co odpowiada około 0,197 zł za kWh netto. Warto pamiętać, że ostateczny rachunek zależy od zużycia, grupy taryfowej (np. W-1 dla małych gospodarstw, W-3 dla ogrzewających domy) oraz regionu, gdzie opłaty dystrybucyjne mogą się różnić.

W Polsce dostępne są różne rodzaje gazu ziemnego, co wpływa na efektywność ogrzewania i koszty. Gaz wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50) zawiera około 97-98% metanu, oferując wysoką wartość opałową (około 39-40 MJ/m³) i jest dominujący w większości regionów kraju. Z kolei gaz zaazotowany typu Lw (dawniej GZ-41,5) lub Ls ma niższą zawartość metanu (około 80-90%) i wartość opałową (około 32-36 MJ/m³), co czyni go tańszym, ale mniej efektywnym w niektórych instalacjach – występuje głównie na zachodzie Polski. Wybór rodzaju gazu zależy od lokalnej infrastruktury dystrybucyjnej, a kotły gazowe muszą być dostosowane do specyfiki paliwa, aby uniknąć strat energii i awarii.

Efektywność ogrzewania gazowego zależy również od klasy energetycznej kotła. Nowoczesne kotły kondensacyjne osiągają sprawność powyżej 100% (dzięki odzyskiwaniu ciepła ze spalin), co obniża zużycie gazu o 15-20% w porównaniu do starszych modeli. Regularna konserwacja, w tym czyszczenie wymiennika ciepła i regulacja palnika, może dodatkowo zmniejszyć koszty o 5-10%. W kontekście regulacji UE, inwestycje w hybrydowe systemy (gaz + OZE) pozostają wspierane, co czyni je atrakcyjną opcją dla długoterminowych oszczędności.

Przykłady cen gazu grzewczego u dostawców

Na polskim rynku dominują duzi gracze, oferujący podobne taryfy ze względu na regulacje URE. Poniżej pięć przykładów aktualnych cen gazu grzewczego, opartych na ofertach dla gospodarstw domowych w marcu 2026 roku. Ceny podano brutto, w tym VAT 23%, z uwzględnieniem paliwa gazowego i podstawowych opłat.

Orlen (dawne PGNiG Obrót Detaliczny): Cena paliwa gazowego to 2,54 zł/m³, opłata dystrybucyjna 1,08 zł/m³, abonament 7,90 zł/miesiąc, opłata stała dystrybucyjna 64,10 zł/miesiąc. Tauron: Paliwo gazowe w cenie 2,53 zł/m³, dystrybucja 1,07 zł/m³, abonament 7,85 zł/miesiąc, stała opłata 63,50 zł/miesiąc. Enea: Stawki za paliwo 2,55 zł/m³, opłaty dystrybucyjne 1,09 zł/m³, abonament 8,00 zł/miesiąc, dystrybucyjna stała 65,00 zł/miesiąc. Energa: Cena gazu 2,52 zł/m³, dystrybucja 1,06 zł/m³, abonament 7,80 zł/miesiąc, opłata stała 63,00 zł/miesiąc. Innogy: Paliwo w wysokości 2,56 zł/m³, opłaty za dystrybucję 1,10 zł/m³, abonament 8,10 zł/miesiąc, stała dystrybucyjna 65,50 zł/miesiąc.

Przed wyborem dostawcy warto sprawdzić indywidualną kalkulację na stronie operatora, uwzględniającą zużycie i lokalizację.

Porównanie cen w 2026 r. z 2025 r.

W porównaniu do 2025 roku, ceny gazu grzewczego w 2026 spadły średnio o 3-4%. W 2025 średnia cena paliwa gazowego wynosiła około 2,63 zł brutto za m³, a w przeliczeniu na energię 204,26 zł za MWh netto. Obecne stawki (2,54 zł/m³ i 197,29 zł/MWh) oznaczają oszczędności rzędu 7 zł za MWh, co dla typowego gospodarstwa domowego ogrzewającego dom o powierzchni 150 m² może przynieść obniżkę rachunków o około 80-100 zł miesięcznie w sezonie grzewczym.

