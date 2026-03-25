Debata Muratora: Czym ogrzewać dom, żeby nie zbankrutować

Ogrzewanie domu a straty ciepła – kwestia kluczowa dla rachunków

– Chcąc odpowiedzieć na pytanie o koszt ogrzewania domu zimą, w pierwszej kolejności musimy oszacować, jaką ilość ciepła w ciągu doby trzeba doprowadzić do wnętrza budynku – wyjaśnia Stefan Żuchowski, koordynator zespołu wsparcia projektowego w Dziale Technicznym Vaillant Saunier Duval. – Wartość ta musi być równa ilości energii, jaką budynek traci do otoczenia. Tylko w takim przypadku będziemy mogli utrzymać stałą, komfortową temperaturę w domu.

Ilość ciepła, jaką budynek traci do otoczenia i jaką system grzewczy musi na bieżąco uzupełniać, zależy od:

temperatury w domu i temperatury zewnętrznej (im wyższa jest różnica, tym wyższe zużycie energii),

parametrów izolacyjnych ścian, dachu, podłóg, okien i drzwi (im gorsze parametry poszczególnych przegród, tym wyższe zużycie energii),

rodzaju wentylacji w budynku (wyższe zużycie energii występuje w domu z wentylacją grawitacyjną, a niższe – w budynku z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła).

W poniższej tabeli dokonano oszacowania dobowego zużycia ciepła do ogrzania domu o powierzchni 100 m2. W przypadku budynku o innej powierzchni w prosty sposób możemy dokonać przeliczenia zużycia ciepła, mnożąc wartości z tabeli przez proporcję powierzchni budynku. Przykładowo: dla domu o powierzchni 140 m2 wystarczy pomnożyć wartości z tabeli przez 1,4.

W tabeli uwzględniono trzy rodzaje budynków:

nowy, dobrze izolowany,

budynek poddany termomodernizacji,

budynek słabo zaizolowany, przed termomodernizacją.

Autor: Valliant/ Materiały prasowe Tabela

– Jak widać, w przypadku budynku słabo izolowanego ilość energii, jaką w ciągu dnia tracimy do otoczenia, jest bardzo wysoka – komentuje przedstawiciel marki Vaillant. – W budynku dobrze izolowanym może ona być nawet kilkukrotnie niższa – i dlatego właśnie tak ważna jest dbałość o redukcję strat ciepła.

Autor: Vaillant/ Materiały prasowe

Efektywność i ekonomia różnych technologii ogrzewania domu w trakcie mrozów

Gdy wiemy już, jaką ilość ciepła trzeba doprowadzić do budynku w mroźne dni, możemy dokonać oszacowania dobowego kosztu ogrzewania w zależności od wybranej technologii.

1. Kocioł elektryczny, grzejniki elektryczne

Obecnie cena 1 kWh energii elektrycznej wraz opłatami przesyłowymi wynosi około 1 zł/kWh brutto. W związku z tym, gdy na zewnątrz panuje temperatura -10°C, wówczas za ogrzewanie nowego domu zapłacimy około 72 zł/dobę. W przypadku domu słabo izolowanego – będzie to już 180 zł lub więcej.

2. Gruntowa pompa ciepła

W porównaniu do kotła elektrycznego czy grzejników elektrycznych rozwiązaniem pozwalającym drastycznie zredukować zużycie energii jest zastosowanie gruntowej pompy ciepła. Do ogrzewania budynku zużywa ona energię elektryczną, ale jednocześnie pozyskuje nawet 3-4 razy więcej ciepła z otoczenia.

Dla uzyskania wysokiej efektywności pracy pompy ciepła w nowych budynkach stosuje się zazwyczaj ogrzewanie podłogowe, a w budynkach modernizowanych – grzejniki niskotemperaturowe lub tzw. klimakonwektory.

– Warto wiedzieć, że efektywność gruntowej pompy ciepła nie spada gwałtownie wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej – wyjaśnia Stefan Żuchowski z Vaillant Saunier Duval. – System ten pobiera bowiem ciepło zmagazynowane wokół rur umieszczonych pionowo lub poziomo na naszej działce. Właśnie dlatego jest to rozwiązanie przynoszące atrakcyjne koszty ogrzewania, zwłaszcza w czasie panujących obecnie ujemnych temperatur.

W poniższej tabeli oszacowano ceny ogrzewania domu gruntową ciepła. Jak widać, we współpracy z niskotemperaturowym systemem grzewczym są to koszty ponad 4 razy niższe niż w przypadku eksploatacji kotła elektrycznego.

Autor: Vaillant/ Materiały prasowe

3. Powietrzna pompa ciepła

Podobnie jak model gruntowy, powietrzna pompa ciepła wykorzystuje do ogrzewania budynku zarówno energię elektryczną, jak i ciepło pozyskiwane z otoczenia – w tym przypadku powietrza zewnętrznego. Efektywność urządzenia jest jednak w tym przypadku bardziej zależna od temperatury zewnętrznej. Niemniej nadal – mimo mroźnych warunków – pozwala ona ograniczyć dobowe zużycie energii elektrycznej nawet 2- czy 3-krotnie.

Poniższa tabela przedstawia przybliżony koszt ogrzewania domu za pomocą przykładowej powietrznej pompy ciepła. Należy przy tym mieć na uwadze, iż poszczególne modele tych urządzeń znacząco się między sobą różnią – odmienne więc będą również wartości zużycia energii i kosztów eksploatacji.

Autor: Vaillant/ Materiały prasowe

4. Gazowy kocioł kondensacyjny

Obecnie cena 1 kWh ciepła pozyskiwanego z gazu ziemnego wynosi około 0,33 zł/kWh brutto. W związku – bazując na powyższej tabeli szacującej straty ciepła – możemy wyliczyć, że dobowy koszt ogrzewania gazem ziemnym będzie 3-krotnie niższy.

Autor: Vaillant/ Materiały prasowe

5. Kocioł opalany pelletem

Pod koniec roku 2025 ceny pelletu gwałtownie wzrosły – początkowo do 1600 zł/t, potem 1750 zł/t, aż do ponad 2000 zł/t. Dla ceny około 1750 zł/t – z uwzględnieniem sprawności systemu – cena 1 kWh ciepła wynosi około 0,44 zł/kWh. Na tej podstawie w poniższej tabeli oszacowano dobowy koszt ogrzewania pelletem.

Autor: Vaillant/ Materiały prasowe

Jak wybrać najlepsze ogrzewanie dla swojego domu?

Wybór optymalnego systemu ogrzewania to decyzja, która powinna uwzględniać nie tylko bieżące koszty eksploatacji, lecz także nakłady inwestycyjne oraz perspektywę długoterminową.

– Coraz więcej właścicieli domów stawia na systemy hybrydowe, łączące pompę ciepła z kotłem gazowym – podkreśla Stefan Żuchowski, przedstawiciel marki Vaillant. – To rozwiązanie łączy w sobie mocne strony obu technologii. Pompa ciepła pracuje efektywnie przez większość sezonu grzewczego, zapewniając niskie koszty eksploatacji. Natomiast w szczytowe mrozy, gdy zapotrzebowanie na ciepło gwałtownie wzrasta, włącza się wsparcie z kotła gazowego. W układzie hybrydowym w danej chwili pracuje to źródło ciepła, którego koszt eksploatacji jest aktualnie najniższy. To właśnie sprawia, że jest to dziś jedno z najbardziej ekonomicznych i niezawodnych rozwiązań na rynku.

Kluczowa jest jednak termomodernizacja. Jak pokazują nasze zestawienia, różnica w dobowych kosztach ogrzewania między domem dobrze izolowanym a budynkiem wymagającym docieplenia może sięgać aż 100 zł dziennie. To oznacza, że w ciągu zimowego sezonu grzewczego różnica ta może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.