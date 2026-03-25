Ogrzewanie domu a straty ciepła – kwestia kluczowa dla rachunków
– Chcąc odpowiedzieć na pytanie o koszt ogrzewania domu zimą, w pierwszej kolejności musimy oszacować, jaką ilość ciepła w ciągu doby trzeba doprowadzić do wnętrza budynku – wyjaśnia Stefan Żuchowski, koordynator zespołu wsparcia projektowego w Dziale Technicznym Vaillant Saunier Duval. – Wartość ta musi być równa ilości energii, jaką budynek traci do otoczenia. Tylko w takim przypadku będziemy mogli utrzymać stałą, komfortową temperaturę w domu.
Ilość ciepła, jaką budynek traci do otoczenia i jaką system grzewczy musi na bieżąco uzupełniać, zależy od:
- temperatury w domu i temperatury zewnętrznej (im wyższa jest różnica, tym wyższe zużycie energii),
- parametrów izolacyjnych ścian, dachu, podłóg, okien i drzwi (im gorsze parametry poszczególnych przegród, tym wyższe zużycie energii),
- rodzaju wentylacji w budynku (wyższe zużycie energii występuje w domu z wentylacją grawitacyjną, a niższe – w budynku z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła).
W poniższej tabeli dokonano oszacowania dobowego zużycia ciepła do ogrzania domu o powierzchni 100 m2. W przypadku budynku o innej powierzchni w prosty sposób możemy dokonać przeliczenia zużycia ciepła, mnożąc wartości z tabeli przez proporcję powierzchni budynku. Przykładowo: dla domu o powierzchni 140 m2 wystarczy pomnożyć wartości z tabeli przez 1,4.
W tabeli uwzględniono trzy rodzaje budynków:
- nowy, dobrze izolowany,
- budynek poddany termomodernizacji,
- budynek słabo zaizolowany, przed termomodernizacją.
Jak widać, w przypadku budynku słabo izolowanego ilość energii, jaką w ciągu dnia tracimy do otoczenia, jest bardzo wysoka. W budynku dobrze izolowanym może ona być nawet kilkukrotnie niższa – dlatego tak ważna jest dbałość o redukcję strat ciepła.
Efektywność i ekonomia różnych technologii ogrzewania domu w trakcie mrozów
Gdy wiemy już, jaką ilość ciepła trzeba doprowadzić do budynku w mroźne dni, możemy dokonać oszacowania dobowego kosztu ogrzewania w zależności od wybranej technologii.
1. Kocioł elektryczny, grzejniki elektryczne
Obecnie cena 1 kWh energii elektrycznej wraz opłatami przesyłowymi wynosi około 1 zł/kWh brutto. W związku z tym, gdy na zewnątrz panuje temperatura -10°C, wówczas za ogrzewanie nowego domu zapłacimy około 72 zł/dobę. W przypadku domu słabo izolowanego – będzie to już 180 zł lub więcej.
2. Gruntowa pompa ciepła
W porównaniu do kotła elektrycznego czy grzejników elektrycznych rozwiązaniem pozwalającym drastycznie zredukować zużycie energii jest zastosowanie gruntowej pompy ciepła. Do ogrzewania budynku zużywa ona energię elektryczną, ale jednocześnie pozyskuje nawet 3-4 razy więcej ciepła z otoczenia.
Dla uzyskania wysokiej efektywności pracy pompy ciepła w nowych budynkach stosuje się zazwyczaj ogrzewanie podłogowe, a w budynkach modernizowanych – grzejniki niskotemperaturowe lub tzw. klimakonwektory.
– Warto wiedzieć, że efektywność gruntowej pompy ciepła nie spada gwałtownie wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej – wyjaśnia Stefan Żuchowski z Vaillant Saunier Duval. – System ten pobiera bowiem ciepło zmagazynowane wokół rur umieszczonych pionowo lub poziomo na naszej działce. Właśnie dlatego jest to rozwiązanie przynoszące atrakcyjne koszty ogrzewania, zwłaszcza w czasie panujących obecnie ujemnych temperatur.
W poniższej tabeli oszacowano ceny ogrzewania domu gruntową ciepła. Jak widać, we współpracy z niskotemperaturowym systemem grzewczym są to koszty ponad 4 razy niższe niż w przypadku eksploatacji kotła elektrycznego.
3. Powietrzna pompa ciepła
Podobnie jak model gruntowy, powietrzna pompa ciepła wykorzystuje do ogrzewania budynku zarówno energię elektryczną, jak i ciepło pozyskiwane z otoczenia – w tym przypadku powietrza zewnętrznego. Efektywność urządzenia jest jednak w tym przypadku bardziej zależna od temperatury zewnętrznej. Niemniej nadal – mimo mroźnych warunków – pozwala ona ograniczyć dobowe zużycie energii elektrycznej nawet 2- czy 3-krotnie.
Poniższa tabela przedstawia przybliżony koszt ogrzewania domu za pomocą przykładowej powietrznej pompy ciepła. Należy przy tym mieć na uwadze, iż poszczególne modele tych urządzeń znacząco się między sobą różnią – odmienne więc będą również wartości zużycia energii i kosztów eksploatacji.
4. Gazowy kocioł kondensacyjny
Obecnie cena 1 kWh ciepła pozyskiwanego z gazu ziemnego wynosi około 0,33 zł/kWh brutto. W związku – bazując na powyższej tabeli szacującej straty ciepła – możemy wyliczyć, że dobowy koszt ogrzewania gazem ziemnym będzie 3-krotnie niższy.
5. Kocioł opalany pelletem
Pod koniec roku 2025 ceny pelletu gwałtownie wzrosły – początkowo do 1600 zł/t, potem 1750 zł/t, aż do ponad 2000 zł/t. Dla ceny około 1750 zł/t – z uwzględnieniem sprawności systemu – cena 1 kWh ciepła wynosi około 0,44 zł/kWh. Na tej podstawie w poniższej tabeli oszacowano dobowy koszt ogrzewania pelletem.
Jak wybrać najlepsze ogrzewanie dla swojego domu?
Wybór optymalnego systemu ogrzewania to decyzja, która powinna uwzględniać nie tylko bieżące koszty eksploatacji, lecz także nakłady inwestycyjne oraz perspektywę długoterminową.
– Coraz więcej właścicieli domów stawia na systemy hybrydowe, łączące pompę ciepła z kotłem gazowym – podkreśla Stefan Żuchowski, przedstawiciel marki Vaillant. – To rozwiązanie łączy w sobie mocne strony obu technologii. Pompa ciepła pracuje efektywnie przez większość sezonu grzewczego, zapewniając niskie koszty eksploatacji. Natomiast w szczytowe mrozy, gdy zapotrzebowanie na ciepło gwałtownie wzrasta, włącza się wsparcie z kotła gazowego. W układzie hybrydowym w danej chwili pracuje to źródło ciepła, którego koszt eksploatacji jest aktualnie najniższy. To właśnie sprawia, że jest to dziś jedno z najbardziej ekonomicznych i niezawodnych rozwiązań na rynku.
Kluczowa jest jednak termomodernizacja. Jak pokazują nasze zestawienia, różnica w dobowych kosztach ogrzewania między domem dobrze izolowanym a budynkiem wymagającym docieplenia może sięgać aż 100 zł dziennie. To oznacza, że w ciągu zimowego sezonu grzewczego różnica ta może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.