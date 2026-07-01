Jak zabezpieczyć dom przed wyjazdem na urlop?

Dom pod kontrolą przez całą dobę

Podstawą skutecznej ochrony jest szybkie wykrywanie zagrożeń. Dotyczy to zarówno prób włamania, jak i innych niepożądanych zdarzeń mogących wystąpić podczas nieobecności domowników.

System BE WAVE umożliwia stworzenie wielowarstwowej ochrony obejmującej posesję oraz wnętrze budynku. Już na granicy działki mogą działać czujki monitorujące furtkę, bramę czy ogrodzenie. Jeżeli ktoś niepowołany zbliży się do posesji lub spróbuje sforsować zabezpieczenia, system natychmiast zareaguje.

Kolejną linię obrony stanowią urządzenia zabezpieczające stolarkę otworową oraz czujki wykrywające ruch wewnątrz budynku. W zależności od potrzeb system może reagować na otwarcie okien lub drzwi, próbę ich wyważenia, stłuczenie szyby czy obecność intruza w pomieszczeniu.

Po wykryciu zagrożenia użytkownicy natychmiast otrzymają powiadomienie na telefon. Jeżeli współpracują z agencją ochrony, informacja może zostać jednocześnie przekazana do stacji monitorowania. Dzięki temu właściciele domu nie tracą kontroli nad sytuacją nawet wtedy, gdy znajdują się z dala od niego.

Dzięki aplikacji mobilnej BE WAVE właściciele domu mogą z dowolnego miejsca na świecie sprawdzić, czy system zarejestrował jakiekolwiek zdarzenia, oraz podejrzeć obraz ze znajdujących się na posesji kamer monitoringu w czasie rzeczywistym. W przypadku użycia czujek wyposażonych w aparat fotograficzny możliwe jest również szybkie zweryfikowanie alarmu za pomocą wykonanych zdjęć.

Autor: Satel/ Materiały prasowe Aplikacja mobilna BE WAVE zapewnia użytkownikowi dostęp do informacji o zdarzeniach zarejestrowanych przez system oraz umożliwia podgląd obrazu z kamer monitoringu na żywo

Symulacja obecności odstrasza włamywaczy

Przed podjęciem próby włamania sprawcy często obserwują domy. Brak aktywności, stale opuszczone rolety czy wygaszone oświetlenie mogą sugerować, że budynek jest pusty.

Dlatego podczas dłuższych wyjazdów szczególnie przydatne okazują się funkcje automatyki budynkowej. System BE WAVE może losowo włączać światła oraz podnosić i opuszczać rolety, imitując codzienną aktywność mieszkańców. Dom sprawia wówczas wrażenie zamieszkanego, mimo że jego właściciele przebywają na urlopie.

W realizacji takiego scenariusza mogą uczestniczyć m.in. sterownik rolet Smart Blinds oraz urządzenia odpowiedzialne za zarządzanie oświetleniem, takie jak Smart Plug, Smart 2-CH Relay, Smart Dimmer czy Smart RGBW LED Driver. Wszystkie działania odbywają się automatycznie, zgodnie z wcześniej przygotowanymi ustawieniami.

Autor: Satel/ Materiały prasowe Automatyczne sterowanie oświetleniem i roletami w ramach funkcji symulacji obecności pozwala stworzyć wrażenie normalnego funkcjonowania domu nawet wtedy, gdy jego mieszkańcy przebywają na wakacjach

Nie tylko włamanie. Ochrona przed zdarzeniami losowymi

Podczas wakacyjnej nieobecności zagrożeniem mogą być nie tylko włamywacze. Równie kosztowne bywają skutki pożaru czy zalania.

Z BE WAVE dom można wyposażyć w czujki wykrywające dym i nagły wzrost temperatury oraz wycieki wody. W przypadku wystąpienia zagrożenia system natychmiast informuje użytkowników za pomocą powiadomień wysłanych na telefon.

Dzięki temu właściciele domu mogą szybko podjąć odpowiednie działania, a część procedur może zostać wykonana automatycznie. Przykładowo po wykryciu wycieku system może zamknąć zawór wody, ograniczając zakres szkód. W przypadku pożaru możliwe jest natomiast automatyczne odłączenie zasilania.

Jedno kliknięcie przed wyjazdem

Przed opuszczeniem domu większość osób wykonuje tę samą listę czynności: sprawdza okna, gasi światła, zamyka rolety czy zakręca wodę. Inteligentny system pozwala zautomatyzować te działania.

W BE WAVE można tworzyć sceny, czyli zestawy komend uruchamianych jednym przyciskiem. Scena „Wakacje” może obejmować zamknięcie okien wyposażonych w siłowniki, wyłączenie oświetlenia, opuszczenie rolet, odłączenie wybranych urządzeń elektrycznych, zamknięcie zaworów wody i gazu czy przełączenie ogrzewania w tryb oszczędny.

Po wykonaniu tych czynności system może automatycznie zamknąć bramę i garaż, aktywować ochronę oraz uruchomić funkcję symulacji obecności. Dzięki temu przygotowanie domu do wyjazdu zajmuje zaledwie chwilę.

Autor: Satel/ Materiały prasowe Scena „Wakacje” automatyzuje czynności wykonywane przed wyjazdem, aktywując przygotowane wcześniej ustawienia ochrony i automatyki budynkowej

Nawet gdy o zabezpieczeniach pomyślisz tuż przed urlopem

Wielu inwestorów zakłada, że montaż systemu ochrony wymaga przeprowadzenia skomplikowanych prac instalacyjnych i najlepiej zaplanować go na etapie budowy domu. Nie zawsze jednak jest to konieczne.

W przypadku bezprzewodowej wersji systemu BE WAVE większość urządzeń montowana jest za pomocą taśmy montażowej, bez konieczności prowadzenia przewodów czy wykonywania prac remontowych. Dzięki temu instalację można przeprowadzić stosunkowo szybko, nawet gdy do wyjazdu pozostało niewiele czasu.

Urządzenia można dodać do systemu i skonfigurować za pomocą intuicyjnej aplikacji mobilnej, która służy również do późniejszego zarządzania ochroną i automatyką. Wszystko przygotuje i wyjaśni wykwalifikowany instalator. W razie potrzeby system można łatwo rozbudować o kolejne elementy lub nowe pomieszczenia.

Warto pamiętać, że BE WAVE dostępny jest również w wariantach przewodowym i hybrydowym, które mogą być dobrym rozwiązaniem podczas budowy lub kompleksowej modernizacji budynku. Natomiast to właśnie wersja bezprzewodowa pozwala na szybkie wdrożenie zabezpieczeń w już użytkowanym domu.

Gdy system przejmie opiekę nad nieruchomością, wystarczy uruchomić scenę „Wakacje” i można ruszać w drogę ze świadomością, że dom pozostaje pod stałą kontrolą.