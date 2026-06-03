Dlaczego temperatura w domu ma znaczenie?

Problem przegrzewania się budynków nie jest jedynie kwestią dyskomfortu, ale realnym obciążeniem dla zdrowia. Jak wynika z badań rynkowych przeprowadzonych na zlecenie producentów systemów automatyki, aż 63% Polaków deklaruje, że wysokie temperatury pogarszają ich codzienne samopoczucie. Ponad połowa ankietowanych odczuwa negatywny wpływ upału na zdrowie fizyczne, a niemal co drugi badany zauważa spadek kondycji psychicznej w okresie letnim.

Jednocześnie, przy rosnących cenach energii, aż 69% z nas obawia się wysokich rachunków związanych z chłodzeniem wnętrz. W tej sytuacji priorytetem staje się pytanie - jak sprawić, by dom nie pochłaniał energii podczas walki z gorącem?

Debata Muratora: Co zamiast Czystego Powietrza? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Architektura światła a pułapka cieplna

Współczesne trendy w architekturze promują przestronność i dostęp do naturalnego światła. Statystyki pokazują, że 54% Polaków mieszka obecnie w budynkach z dużymi przeszkleniami. Choć panoramiczne okna dodają bryle lekkości i łączą wnętrze z ogrodem, latem stają się głównym kanałem, przez który ciepło wdziera się do środka.

Zamiast jednak rezygnować z przeszkleń, warto postawić na planowanie oparte na obserwacji. Ważne jest rozpoznanie, które pomieszczenia są najbardziej wystawione na słońce w godzinach szczytowych. Naturalnym sojusznikiem w tym procesie jest zieleń. Rośliny posadzone przy tarasach lub na balkonach działają jak naturalny filtr - nie tylko zmiękczają ostre światło, ale też poprawiają wilgotność i mikroklimat wokół domu.

Blokada przed szybą, czyli najskuteczniejsza metoda osłonowa

W inżynierii budowlanej obowiązuje prosta zasada - najtańsze chłodzenie to takie, którego nie trzeba uruchamiać. Najbardziej efektywnym sposobem na zatrzymanie ciepła jest zablokowanie promieniowania słonecznego, zanim dotrze ono do tafli szkła i nagrzeje szybę.

Zastosowanie zewnętrznych systemów osłonowych, takich jak automatyczne rolety, pozwala na realne obniżenie temperatury wewnątrz budynku o 4 do 7 stopni Celsjusza. Co więcej, takie rozwiązanie pozwala ograniczyć wydatki na klimatyzację nawet o 70%. Nowoczesne systemy nie wymagają już przy tym skomplikowanych remontów - na rynku są już dostępne napędy solarne, które pozwalają na montaż osłon bez kucia ścian i prowadzenia instalacji elektrycznej, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla domów już wykończonych.

i Autor: Somfy/ Materiały prasowe Centralka smart home, może ustawić scenariusze, które automatycznie sterują roletami w zależności od pory dnia, nasłonecznienia lub obecności domowników

Smart Home w służbie termostatów

Nowoczesne podejście do chłodzenia to przede wszystkim automatyzacja. Połączenie zewnętrznych osłon z centralą inteligentnego domu pozwala na tworzenie scenariuszy zależnych od pory dnia czy poziomu nasłonecznienia. System może samodzielnie opuszczać rolety w południowych pokojach, gdy czujniki wykryją silne słońce, nawet jeśli domowników nie ma w środku. Dzięki temu, po powrocie do domu unikamy nerwowego chłodzenia po fakcie, co jest znacznie bardziej efektywne energetycznie.

Wewnętrzne źródła ciepła, czyli o czym zapominamy

Analizując temperaturę w domu, często skupiamy się wyłącznie na słońcu, zapominając o cichych grzejnikach wewnątrz. Każde działające urządzenie elektryczne - od piekarnika i suszarki bębnowej po komputer czy sprzęty w trybie czuwania - oddaje ciepło do otoczenia.

W upalne dni warto zweryfikować domowe nawyki.

Na przykład warto przenieść w miarę możliwości, gotowanie na wczesne godziny ranne lub wybrać wtedy dania na zimno. Suszenie prania w upalne dni sprawdzi się bardziej na zewnątrz, zamiast w suszarce automatycznej. Rozważ też całkowite wyłączanie nieużywanych urządzeń elektronicznych. Te drobne kroki, w połączeniu z rytmem porannego i wieczornego wietrzenia, mogą znacząco odciążyć systemy chłodzenia i poprawić komfort życia domowników.