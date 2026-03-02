Postaw na BE WAVE

BE WAVE to rodzina bezprzewodowych urządzeń tworzących rozwiązanie smart&safe, zaprojektowane i wyprodukowane w całości w Polsce przez firmę SATEL. Koncepcja ta łączy funkcje automatyki domowej z ochroną przed włamaniem oraz zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar, zalanie czy ulatnianie się czadu. W skład systemu wchodzą m.in. czujki, sygnalizatory, głowice termostatyczne, inteligentne wtyczki, klawiatury, piloty, przyciski oraz sterowniki montowane w puszkach instalacyjnych. Całością zarządza kontroler Smart HUB, a konfiguracja i obsługa odbywają się za pomocą prostej i przyjaznej aplikacji mobilnej.

System składa się z ponad 30 różnych typów urządzeń, spośród których użytkownik może wybrać te, które znajdą się w jego domu. Dopasowanie odpowiedniego zestawu ułatwi konfigurator online, a profesjonalną konfigurację przeprowadzi certyfikowany instalator. Montaż jest szybki i nieskomplikowany – większość komponentów montuje się przy użyciu specjalnej taśmy montażowej, dzięki czemu urządzenia można łatwo przenieść do innego pomieszczenia czy nawet budynku. Także rozbudowa systemu o kolejne urządzenia, nowe funkcje czy dodanie do systemu nowych pomieszczeń nie stanowi żadnego problemu. Dzięki wcześniejszej konfiguracji system funkcjonuje niemal samodzielnie, a jednocześnie daje właścicielowi pełną kontrolę, umożliwiając zdalne sterowanie urządzeniami oraz szybkie uruchamianie gotowych scen dostosowanych do różnych sytuacji. Pozwala on realizować zarówno proste, jak i zaawansowane scenariusze, obejmujące sterowanie wieloma instalacjami w domu: oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, roletami, wentylacją czy zraszaczami. Oto jakie możliwości oferuje BE WAVE przy automatyzacji instalacji zewnętrznych.

Technologia bezprzewodowa zastosowana w BE WAVE nie jest nowością – to dobrze znany i doceniany na świecie ABAX 2. Jego najmocniejsze cechy to dwukierunkowa komunikacja, wysokie bezpieczeństwo szyfrowanych danych, zasięg do 2000 m oraz mechanizm zapewniający niskie zużycie energii – dzięki temu urządzenia mogą działać nawet do 8 lat na jednej baterii.

Automatyczne sterowanie bramą wjazdową, garażową i furtką

System BE WAVE umożliwia zdalne zarządzanie bramą wjazdową, furtką oraz bramą garażową, znacząco podnosząc komfort codziennego korzystania z nich. Dzięki napędom reagującym na sygnał z pilota, inteligentnego przycisku, klawiatury lub aplikacji w smartfonie, elementy te mogą otwierać się i zamykać automatycznie po wydaniu odpowiedniego polecenia. Na przykład możemy wpuścić na posesję kuriera z przesyłką, nawet gdy jesteśmy poza domem. Bramę lub furtkę można otworzyć zdalnie, oczywiście po wyłączeniu czuwania alarmu. Jeżeli posiadamy kamery przed domem, całe zdarzenie możemy śledzić na ekranie aplikacji.

Jeśli bramy i furtki są wyposażone w czujki magnetyczne, system może informować użytkownika o ich stanie i na przykład w momencie uruchamiania alarmu przed opuszczeniem domu, poinformować go w aplikacji, że brama garażowa nie jest zamknięta. To przykład, w jaki sposób automatyka może na co dzień wspierać nas i nasze bezpieczeństwo.

Multipurpose Detector to wszechstronna czujka, która w trybie otwarcia kontroluje bramy i furtki oraz współpracuje z oświetleniem zewnętrznym, powodując włączenie świateł w określonych sytuacjach po zmroku.

Inteligentne oświetlenie zewnętrzne

Kolejnym udogodnieniem jest automatyczne sterowanie światłami wokół domu. System może włączać oświetlenie podjazdu w chwili otwarcia bramy, furtki lub garażu, co ułatwia bezpieczne poruszanie się po zmroku. Czujki ruchu zamontowane na elewacji mogą aktywować światło na określony czas po wykryciu czyjejś obecności. Takie rozwiązanie sprawia, że lampy działają tylko wtedy, gdy są rzeczywiście potrzebne, co przekłada się na niższe rachunki za energię. To praktyczne wsparcie podczas wieczornych spacerów po ogrodzie czy późnych powrotów do domu, ale również element odstraszający nieproszonych gości. W kontekście bezpieczeństwa warto wspomnieć o funkcji symulacji obecności. Dzięki niej oświetlenie w domu i na zewnątrz może włączać się i wyłączać o różnych porach, tworząc wrażenie, że wewnątrz ktoś przebywa, podczas gdy w rzeczywistości domownicy są np. na wakacjach.

Skąd system „wie", że jest już ciemno? Outdoor Dusk Detector, to czujnik zmierzchu, który przekazuje do kontrolera Smart HUB informację o poziomie jasności na zewnątrz. Wspiera to automatyczne działanie instalacji i pozwala efektywnie zarządzać oświetleniem.

Automatyzacja według scenariuszy

Automatyka to nie tylko możliwość zdalnego sterowania czy reagowania jednych urządzeń na sygnały pochodzące od innych. Jej kluczowym zadaniem jest sprawienie, by codzienne zadania realizowały się samoczynnie, z bardzo niewielkim udziałem użytkownika lub zupełnie bez niego. Harmonogramy umożliwiają planowanie pracy np. ogrzewania. Dzięki nim również oświetlenie przed domem może działać wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach, bramy i furtki zamykać się i blokować, a ochrona zewnętrzna załączać codziennie wieczorem o tej samej porze. Według ustalonego planu może funkcjonować także automatyczne nawadnianie ogrodu. Pozwala to zmniejszyć zużycie wody i utrzymać rośliny w dobrej kondycji, nawet podczas dłuższej nieobecności właścicieli.

Sceny umożliwiają uruchomienie całej sekwencji działań jednym poleceniem w aplikacji czy przyciskiem na pilocie. Przykładowo scena „Powrót do domu” może obejmować wyłączenie czuwania, otwarcie bramy wjazdowej i garażowej, włączenie światła na podjeździe i w garażu oraz dezaktywację alarmu w domu. Z kolei scena „Przyjęcie w ogrodzie” pozwala zaprogramować otwarcie bramy i furtki na czas przybywania gości, a następnie ich automatyczne zamknięcie. System zadba również o bezpieczeństwo dzieci biorących udział w spotkaniu. Aktywna ochrona obwodowa sprawi, że próba opuszczenia posesji wywoła alarm oraz powiadomienia wysłane na telefony właścicieli posesji.

Rutyny działają automatycznie w tle, reagując na konkretne zdarzenia bez potrzeby ingerencji użytkownika. W słoneczny dzień rolety opuszczają się przy nagrzaniu pomieszczeń powyżej określonej temperatury, a gdy zapada zmrok system włącza oświetlenie przy bramie i furtce, oszczędzając energię i zwiększając komfort.

Jeśli rozwiązania oferowane przez BE WAVE wzbudziły Twoją ciekawość, sprawdź, w jaki sposób system może wspierać bezpieczeństwo wokół domu.