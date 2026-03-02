Spis treści
Poznaj system BE WAVE
BE WAVE to rozwiązanie smart&safe polskiej firmy SATEL, oparte na technologii bezprzewodowej ABAX 2, docenianej przez profesjonalistów na całym świecie. System cechuje się niezawodnością, szyfrowaną komunikacją, dużym zasięgiem radiowym – nawet do 2000 m – oraz wyjątkowo długim czasem pracy baterii, wynoszącym do 8 lat. W skład systemu wchodzi ponad 30 różnych typów urządzeń, które umożliwiają ochronę zarówno wnętrza domu, jak i całego terenu posesji, a także chronią przed zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar, zalanie czy ulatniający się czad. Dodatkowo, system pozwala na sterowanie elementami automatyki budynkowej, w tym wspomnianymi bramami, a także oświetleniem, ogrzewaniem, roletami czy zraszaczami ogrodowymi.
Wybór odpowiednich urządzeń ułatwia przygotowany przez producenta konfigurator, a instalację systemu i jego programowanie najlepiej zlecić certyfikowanemu instalatorowi. W dalszej części pokażemy, jakie urządzenia pozwolą skutecznie zabezpieczyć przestrzeń wokół domu i stworzyć kompletną ochronę zewnętrzną.
Ochrona terenu i granic posesji
Pierwszą linię ochrony działki przylegającej do domu stanowi tzw. ochrona obwodowa, której celem jest wykrycie każdej próby naruszenia granic chronionego terenu. Tworzą ją m.in. czujki kurtynowe, działające poprzez monitorowanie ruchu w wąskim pasie przestrzeni, na przykład wzdłuż ogrodzenia. Każda próba wtargnięcia z zewnątrz, taka jak przeskoczenie przez płot, uruchomi alarm. Czujki kurtynowe pozwalają także wyznaczyć wybrany obszar ochrony – można w ten sposób zabezpieczyć np. taras i sprawić, że intruz nie zbliży się do drzwi tarasowych niezauważony, co ma szczególne znaczenie w okresie letnim, gdy często pozostają one otwarte. Bramy wjazdowe oraz furtki można chronić za pomocą czujek magnetycznych (złożonych z czujnika i magnesu) – każda próba ich nieautoryzowanego otwarcia również wywoła sygnał alarmowy.
Ważną zaletą ochrony obwodowej jest możliwość jej działania także wtedy, gdy w obrębie zabezpieczonej strefy przebywają domownicy. Ma to szczególne znaczenie, gdy pod opieką znajdują się dzieci lub osoby starsze. Każda próba opuszczenia przez nich terenu posesji spowoduje uruchomienie alarmu oraz wysłanie powiadomienia push na telefon. Drugą barierę tworzą zewnętrzne czujki ruchu, których zadaniem w trybie czuwania jest wykrywanie osób poruszających się po posesji – pomiędzy ogrodzeniem a budynkiem. Czujki przeznaczone do ochrony zewnętrznej wyposażone są w specjalne obudowy lub daszki, dzięki czemu zachowują odporność na zmienne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg czy silny wiatr i skutecznie wykrywają intruza niezależnie od pogody.
Zewnętrzna ochrona budynków
Kolejnym poziomem zabezpieczenia jest ochrona samych budynków, w tym domu, garażu czy domku narzędziowego. Tutaj również przydają się czujki kurtynowe, które można zamontować w taki sposób, aby chroniły całą elewację, co jest istotne np. w przypadku pergoli umożliwiającej dostęp do okien. Czujki kurtynowe zamontowane przy oknach i drzwiach wywołają alarm nie tylko w przypadku próby włamania, lecz także mogą powiadomić opiekunów, jeśli dziecko próbuje wyjść przez otwarte okno lub drzwi balkonowe. Dodatkowe zabezpieczenia, które napotka potencjalny włamywacz, zaliczają się do ochrony obwodowej wewnętrznej. Do takich urządzeń należy Glass Break Detector, który natychmiast informuje o zbiciu szyby w oknach lub drzwiach tarasowych, oraz Multipurpose Detector. To ostatnie urządzenie w trybie wstrząsowym wykrywa drgania powstałe podczas prób wyważenia, a w trybie otwarcia – otwarcie drzwi lub okna.
Szybka reakcja dzięki powiadomieniom
Jednym z kluczowych atutów nowoczesnych systemów alarmowych, takich jak BE WAVE, jest możliwość natychmiastowego powiadamiania właściciela. Każde zdarzenie – np. otwarcie furtki, wykrycie ruchu czy naruszenie strefy detekcji – skutkuje wysłaniem informacji na wskazane telefony komórkowe. Powiadomienia mogą mieć formę push w aplikacji Smart HUB, SMS-a lub połączenia telefonicznego (CLIP) w przypadku kontrolera Smart HUB Plus.
System umożliwia także personalizację powiadomień – możemy otrzymywać informacje tylko o wybranych zdarzeniach, np. alarmach. Alerty mogą być też przesyłane do agencji ochrony, która w razie potrzeby wysyła patrol interwencyjny. Jeśli system jest połączony z kamerami, sytuację można monitorować zdalnie w aplikacji, a w razie zagrożenia powiadomić odpowiednie służby – Policję, Pogotowie czy Straż Pożarną. Powiadomienia zapewniają pełną kontrolę nad bezpieczeństwem posesji, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy.
Ochrona i automatyka w jednym
Urządzenia systemu BE WAVE, oprócz ochrony posesji, są także wykorzystywane w automatyce budynkowej. Czujki otwarcia mogą sterować oświetleniem – np. zapalając lampę po otwarciu drzwi do pomieszczenia – lub ogrzewaniem, które zostaje wyłączone po wykryciu otwartego okna. System pozwala też na automatyczne sterowanie bramami, furtkami, oświetleniem wokół domu oraz podlewaniem ogrodu. Dzięki temu BE WAVE łączy funkcje ochronne z codzienną wygodą i oszczędnością energii, oferując kompleksową kontrolę nad domem i jego otoczeniem. Więcej o automatyce przeczytasz w tym artykule.