Poznaj system BE WAVE

BE WAVE to rozwiązanie smart&safe polskiej firmy SATEL, oparte na technologii bezprzewodowej ABAX 2, docenianej przez profesjonalistów na całym świecie. System cechuje się niezawodnością, szyfrowaną komunikacją, dużym zasięgiem radiowym – nawet do 2000 m – oraz wyjątkowo długim czasem pracy baterii, wynoszącym do 8 lat. W skład systemu wchodzi ponad 30 różnych typów urządzeń, które umożliwiają ochronę zarówno wnętrza domu, jak i całego terenu posesji, a także chronią przed zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar, zalanie czy ulatniający się czad. Dodatkowo, system pozwala na sterowanie elementami automatyki budynkowej, w tym wspomnianymi bramami, a także oświetleniem, ogrzewaniem, roletami czy zraszaczami ogrodowymi.

Wybór odpowiednich urządzeń ułatwia przygotowany przez producenta konfigurator, a instalację systemu i jego programowanie najlepiej zlecić certyfikowanemu instalatorowi. W dalszej części pokażemy, jakie urządzenia pozwolą skutecznie zabezpieczyć przestrzeń wokół domu i stworzyć kompletną ochronę zewnętrzną.

i Autor: Satel/ Materiały prasowe Smart HUB to centralny element systemu BE WAVE, koordynujący pracę wszystkich podłączonych urządzeń, których może być aż 128. Uruchomienie systemu, jego konfiguracja i codzienne zarządzanie odbywają się za pośrednictwem intuicyjnej aplikacji mobilnej BE WAVE.

Ochrona terenu i granic posesji

Pierwszą linię ochrony działki przylegającej do domu stanowi tzw. ochrona obwodowa, której celem jest wykrycie każdej próby naruszenia granic chronionego terenu. Tworzą ją m.in. czujki kurtynowe, działające poprzez monitorowanie ruchu w wąskim pasie przestrzeni, na przykład wzdłuż ogrodzenia. Każda próba wtargnięcia z zewnątrz, taka jak przeskoczenie przez płot, uruchomi alarm. Czujki kurtynowe pozwalają także wyznaczyć wybrany obszar ochrony – można w ten sposób zabezpieczyć np. taras i sprawić, że intruz nie zbliży się do drzwi tarasowych niezauważony, co ma szczególne znaczenie w okresie letnim, gdy często pozostają one otwarte. Bramy wjazdowe oraz furtki można chronić za pomocą czujek magnetycznych (złożonych z czujnika i magnesu) – każda próba ich nieautoryzowanego otwarcia również wywoła sygnał alarmowy.

Ważną zaletą ochrony obwodowej jest możliwość jej działania także wtedy, gdy w obrębie zabezpieczonej strefy przebywają domownicy. Ma to szczególne znaczenie, gdy pod opieką znajdują się dzieci lub osoby starsze. Każda próba opuszczenia przez nich terenu posesji spowoduje uruchomienie alarmu oraz wysłanie powiadomienia push na telefon. Drugą barierę tworzą zewnętrzne czujki ruchu, których zadaniem w trybie czuwania jest wykrywanie osób poruszających się po posesji – pomiędzy ogrodzeniem a budynkiem. Czujki przeznaczone do ochrony zewnętrznej wyposażone są w specjalne obudowy lub daszki, dzięki czemu zachowują odporność na zmienne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg czy silny wiatr i skutecznie wykrywają intruza niezależnie od pogody.

i Autor: Satel/ Materiały prasowe Outdoor Curtain Detector oraz Multipurpose Detector (w trybie czujki otwarcia i umieszczony w specjalnej obudowie) to dwa elementy systemu BE WAVE, które umożliwiają stworzenie efektywnego zabezpieczenia terenu posesji, oraz furtki i bramy wjazdowej.

Zewnętrzna ochrona budynków

Kolejnym poziomem zabezpieczenia jest ochrona samych budynków, w tym domu, garażu czy domku narzędziowego. Tutaj również przydają się czujki kurtynowe, które można zamontować w taki sposób, aby chroniły całą elewację, co jest istotne np. w przypadku pergoli umożliwiającej dostęp do okien. Czujki kurtynowe zamontowane przy oknach i drzwiach wywołają alarm nie tylko w przypadku próby włamania, lecz także mogą powiadomić opiekunów, jeśli dziecko próbuje wyjść przez otwarte okno lub drzwi balkonowe. Dodatkowe zabezpieczenia, które napotka potencjalny włamywacz, zaliczają się do ochrony obwodowej wewnętrznej. Do takich urządzeń należy Glass Break Detector, który natychmiast informuje o zbiciu szyby w oknach lub drzwiach tarasowych, oraz Multipurpose Detector. To ostatnie urządzenie w trybie wstrząsowym wykrywa drgania powstałe podczas prób wyważenia, a w trybie otwarcia – otwarcie drzwi lub okna.

i Autor: Satel/ Materiały prasowe Uruchomienie alarmu to dopiero początek – w jego następstwie system może automatycznie włączyć oświetlenie (także pulsacyjne), zamknąć rolety, włączyć zraszacze oraz uruchomić sygnalizator, natychmiast zwracając uwagę otoczenia i utrudniając intruzowi włamanie.

Szybka reakcja dzięki powiadomieniom

Jednym z kluczowych atutów nowoczesnych systemów alarmowych, takich jak BE WAVE, jest możliwość natychmiastowego powiadamiania właściciela. Każde zdarzenie – np. otwarcie furtki, wykrycie ruchu czy naruszenie strefy detekcji – skutkuje wysłaniem informacji na wskazane telefony komórkowe. Powiadomienia mogą mieć formę push w aplikacji Smart HUB, SMS-a lub połączenia telefonicznego (CLIP) w przypadku kontrolera Smart HUB Plus.

System umożliwia także personalizację powiadomień – możemy otrzymywać informacje tylko o wybranych zdarzeniach, np. alarmach. Alerty mogą być też przesyłane do agencji ochrony, która w razie potrzeby wysyła patrol interwencyjny. Jeśli system jest połączony z kamerami, sytuację można monitorować zdalnie w aplikacji, a w razie zagrożenia powiadomić odpowiednie służby – Policję, Pogotowie czy Straż Pożarną. Powiadomienia zapewniają pełną kontrolę nad bezpieczeństwem posesji, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy.

i Autor: Satel/ Materiały prasowe Sygnalizator zewnętrzny to kluczowy element systemu ochrony, który głośnym sygnałem dźwiękowym oraz świetlnym informuje o zagrożeniu, takim jak nieautoryzowane wejście na posesję lub do budynku – co samo w sobie może skutecznie odstraszyć intruza.

Ochrona i automatyka w jednym

Urządzenia systemu BE WAVE, oprócz ochrony posesji, są także wykorzystywane w automatyce budynkowej. Czujki otwarcia mogą sterować oświetleniem – np. zapalając lampę po otwarciu drzwi do pomieszczenia – lub ogrzewaniem, które zostaje wyłączone po wykryciu otwartego okna. System pozwala też na automatyczne sterowanie bramami, furtkami, oświetleniem wokół domu oraz podlewaniem ogrodu. Dzięki temu BE WAVE łączy funkcje ochronne z codzienną wygodą i oszczędnością energii, oferując kompleksową kontrolę nad domem i jego otoczeniem. Więcej o automatyce przeczytasz w tym artykule.