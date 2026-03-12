Ogrzewanie przyszłości ma być energooszczędne i zeroemisyjne. Już dzisiaj w budownictwie jednorodzinnym powszechne jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ale w dziedzinie wykorzystania tych konwencjonalnych zasilanych gazem nie padło jeszcze ostatnie słowo. Tym bardziej, że w ostatnich miesiącach coraz więcej mówi się o złagodzeniu unijnych dyrektyw nakazujących odejście od paliw kopalnych.

Z dotacją lub bez

Właściciele domów, którzy mają przyłącze i kocioł gazowy zasilany gazem z sieci w zasadzie nie muszą się zastanawiać nad wyborem nowego źródła ciepła. Jedyną rzeczą, która mogłaby przemawiać za zmianą na inne źródło ciepła jest możliwość modernizacji z wykorzystaniem dofinansowania. Nowych kotłów gazowych, jako jedynych źródeł ogrzewania, niestety, już nie można montować z dotacją, np. w ramach programu Czyste Powietrze lub odliczenia od przychodu jako ulgi termomodernizacyjnej. To rekomendacja wprowadzona od 2025 r. przez UE.

Właściciele starych kotłów gazowych zasilanych gazem płynnym z indywidualnego zbiornika mogą się już zastanowić nad zmianą nośnika energii, a więc i źródła ciepła. W przypadku zmiany mają do wyboru dwie opcje – kocioł na pellet lub drewno i pompę ciepła, których zakup można sfinalizować w opcji z dotacją.

Kondensacyjny kocioł gazowy może być jednak dofinansowany w przypadku jego użycia jako dodatkowego źródła ciepła połączonego z urządzeniem OZE, np. pompą ciepła. W hybrydowym systemie odgrywa on rolę źródła szczytowego, zapewniającego energię w czasie, kiedy urządzenie OZE nie jest w stanie jej dostarczyć lub dostarcza je w ograniczonym zakresie, co np. może się zdarzyć przy ekstremalnie niskich temperaturach w zimie.

Gazowy kocioł kondensacyjny – oszczędny i niskoemisyjny

Kocioł kondensacyjny posiada zamkniętą komorę spalania, z której gazy spalinowe poprowadzone są przez dodatkowy wymiennik ciepła. Przekazuje on ciepło powracającej z instalacji c.o. schłodzonej wodzie, wstępnie ją podgrzewając. Dzięki temu wstępnemu podwyższeniu temperatury wody zmniejsza się ilość ciepła potrzebna do podgrzania wody do właściwej temperatury w wymienniku głównym zasilanym gazem, co znacznie zmniejsza jego zużycie. Gazy spalinowe przekazując ciepło powracającej z instalacji wodzie, schładzają się poniżej punktu rosy, co powoduje znaczną kondensację pary wodnej. Schłodzone spaliny z dużą ilością kondensatu wyprowadzane są instalacją kominowo-zasilającą, którą w przypadku tego rodzaju kotłów stanowią dwie współosiowe rury. Spaliny wyprowadzane są środkowym przewodem, zewnętrzny to przewód zasilający kocioł, w którym powietrze dzięki jeszcze ciepłym spalinom wstępnie zostanie podgrzane zanim zostanie zassane do zamkniętej komory spalania. To również dodatkowo wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa.

Ogrzewanie kotłem kondensacyjnym - zalety

Ogrzewanie kondensacyjne domu gazem zapewnia przede wszystkim zmniejszenie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową dzięki ograniczeniu zużycia paliwa nawet o 30% w stosunku do konwencjonalnych kotłów gazowych. Technologia spalania paliwa i jego mniejsze zapotrzebowanie powoduje przez to znaczny spadek emisji szkodliwych gazów, w tym CO2.

Maksymalne pozyskiwanie energii ze spalanego paliwa ma jednak swoje konsekwencje w znacznym schłodzeniu spalin, co powoduje znaczne zmniejszenie naturalnego ciągu kominowego i wykraplanie się dużych ilości agresywnego kondensatu już w samym kotle. Zarówno więc przewody odprowadzające jak i kotły muszą być wykonane z materiałów o wysokiej odporności na korozję. Wymagają też specjalnych szczelnych połączeń kominowych. Ciąg w przewodzie kominowym zapewniają wentylatory lub dmuchawy. Duże ilości powstających skroplin są odprowadzane i mogą zostać zneutralizowane lub w przypadku kotłów o mocy do 25 kW, czyli stosowanych m.in. w domach jednorodzinnych odprowadzone do kanalizacji sanitarnej.

Nowy gazowy kocioł kondensacyjny - wygoda i oszczędności

Na wybór gazowego kotła kondensacyjnego przy modernizacji źródła ciepła, szczególnie w przypadku używanego już wcześniej kotła gazowego może wpływać posiadanie już przez właściciela domu przyłącza gazowego właściwego do zasilania urządzenia grzewczego. Dodatkowo na decyzję ma wpływ istnienie przewodów spalinowych, które niedużym kosztem można zaadoptować do kotła kondensacyjnego, a także przystosowanie domowej instalacji do tego typu źródła ciepła. Urządzenia te są także bardzo wygodne w obsłudze, ograniczającej się w zasadzie do ustawień i monitoringu systemu kontrolującego pracę.

Zachęcająca jest również cena paliwa, która systematycznie od dłuższego czasu spada. Obecnie jest to ok. 0,30 zł/kWh, a w przyszłości może 0,20 zł i mniej. To z pewnością będzie miało znaczący wpływ na decyzje inwestorów planujących wymianę starego kotła lub montaż urządzenia w nowo budowanym domu.

Kotły gazowe – przyszłość jest obiecująca

Zastosowanie kondensacyjnych kotłów gazowych ma z czasem podlegać ograniczeniom związanym z transformacją energetyczną Unii Europejskiej i promowaniem OZE w systemach ogrzewania. Zmiany te jednak będą zachodzić stopniowo i nie trzeba pilnie szukać alternatywy dla kotłów gazowych.

Nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne mogą odegrać ważną rolę w okresie transformacji energetycznej i stopniowego przechodzenia na OZE. Od 2028 r. planowany jest zakaz montażu nowych kotłów na gaz (także na węgiel) w budynkach publicznych. W 2030 r. ma wejść w życie zakaz instalacji kotłów wyłącznie na paliwa kopalne we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych w całej Unii Europejskiej. Nowe domy budowane od tego czasu będą musiały być zeroemisyjne, co w praktyce wyklucza ogrzewanie czystym gazem ziemnym. Od 2030 r. kocioł gazowy w nowym domu można będzie instalować pod warunkiem połączenia go z odnawialnym źródłem energii. Dotychczas istniejące budynki będą jednak mogły nadal korzystać z gazu. Jednak od 2040 r. UE chce całkowicie wycofać ogrzewanie budynków paliwami kopalnymi.

Technologia kondensacyjnych kotłów zasilanych gazem nie odejdzie wraz z rezygnacją z gazu ziemnego. Urządzenia te mogą być potem stosowane do nowych paliw biogazowych czy zielonego wodoru. Już dzisiaj rozwijane są technologiczne możliwości kondensacyjnych kotłów gazowych, aby mogły sprostać wymaganiom gazowego paliwa przyszłości.

Gaz jako nośnik energii nie zniknie z dnia na dzień. Unijna polityka klimatyczna wyznacza kierunek ekologicznego ogrzewania domu, ale daje też przestrzeń na dostosowanie technologii do nowych wymogów.

Alternatywą dla gazu ziemnego są paliwa alternatywne, np. biometan, biogaz, bioLPG, czyli paliwa gazowe produkowane z odpadów i biomasy. Mogą one zasilać istniejące kotły gazowe bez zmian technologicznych, a są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla (CO₂ wydzielany przy ich spalaniu równoważy się z tym pochłoniętym podczas wzrostu biomasy). Jeśli infrastruktura gazowa zostanie przestawiona na ekologiczne ogrzewanie domu za pomocą zielonych gazów, wówczas kotły gazowe mogą funkcjonować zgodnie z polityką klimatyczną.

