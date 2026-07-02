Ile kosztuje magazyn ciepła w 2026 roku? Sprawdzamy ceny buforów i zasobników

Murator Remontuje #3: Klejenie i fugowanie płytek w łazience Materiał sponsorowany

Magazyn ciepła do domu – czym jest i jak działa?

Magazyn ciepła to urządzenie, które pozwala przechować energię cieplną i wykorzystać ją później, gdy w domu pojawi się zapotrzebowanie na ogrzewanie lub ciepłą wodę użytkową. W praktyce najczęściej jest to zbiornik wypełniony wodą: bufor ciepła, zasobnik c.w.u. albo urządzenie łączące obie funkcje. Ciepło może pochodzić m.in. z pompy ciepła, kotła elektrycznego, grzałki zasilanej energią z fotowoltaiki albo z instalacji centralnego ogrzewania.

Działanie magazynu ciepła jest stosunkowo proste. Gdy źródło ogrzewania produkuje więcej ciepła, niż dom w danej chwili potrzebuje, nadwyżka trafia do zbiornika. Woda w magazynie nagrzewa się, a następnie oddaje ciepło do instalacji grzewczej lub układu ciepłej wody. Dzięki temu urządzenie może ograniczyć częste załączanie pompy ciepła lub kotła, poprawić stabilność pracy instalacji i zwiększyć autokonsumpcję energii z fotowoltaiki. W domu jednorodzinnym magazyn ciepła przydaje się szczególnie wtedy, gdy inwestor chce lepiej wykorzystać tanią energię, ograniczyć straty i mieć większą kontrolę nad ogrzewaniem.

Aktualne ceny magazynów ciepła 2026

Mały bufor ciepła do pompy ciepła 80 l, bez wężownicy: około 999–1599 zł

Bufor ciepła 100 l, bez wężownicy, do instalacji CO: około 1699 zł

Bufor ciepła 120 l, bez wężownicy: około 1799 zł

Bufor ciepła 160 l, bez wężownicy: około 1999 zł

Bufor ciepła 180 l, bez wężownicy: około 2199 zł

Zasobnik c.w.u. 200 l z dwiema wężownicami: około 2899 zł

Zasobnik c.w.u. 250 l z dwiema wężownicami: około 3199 zł

Zasobnik c.w.u. 300 l z dwiema wężownicami: około 3199 zł

Bufor ciepła 500 l z wężownicą nierdzewną: około 5699 zł

Bufor ciepła 600 l bez wężownicy: około 4899 zł

Bufor ciepła 1000 l bez wężownicy: około 3099–3999 zł

Bufor ciepła 1500 l bez wężownicy: około 6499 zł

Od czego zależy cena magazynu ciepła do domu?

Na cenę magazynu ciepła największy wpływ ma pojemność zbiornika, rodzaj izolacji, liczba wężownic, możliwość podłączenia grzałki elektrycznej, przeznaczenie do pompy ciepła lub instalacji CO oraz jakość wykonania. Najprostsze bufory o małej pojemności są najtańsze, ale pełnią głównie funkcję stabilizującą pracę instalacji. Większe zbiorniki, zwłaszcza modele 500–1500 l, pozwalają realnie gromadzić większą ilość energii cieplnej, ale wymagają też odpowiedniej kotłowni, solidnej podłogi i dobrze zaprojektowanej hydrauliki. Przed zakupem warto sprawdzić nie tylko cenę urządzenia, ale też koszt montażu, osprzętu, zaworów, izolacji, transportu oraz ewentualnego doposażenia w grzałkę.

Dofinansowanie do magazynu ciepła 2026 – ile można dostać?

W 2026 roku wsparcie na magazyny ciepła można uzyskać w programie Przydomowe Magazyny Energii, który stanowił kontynuację działań znanych z programu Mój Prąd. Dotacja obejmowała m.in. zakup i montaż magazynów ciepła, czyli zasobników c.w.u., buforów ciepła, buforów z grzałką elektryczną oraz wybranych urządzeń łączących pompę ciepła do c.w.u. ze zbiornikiem. Dofinansowanie do magazynu ciepła mogło wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 20 zł za 1 litr pojemności nominalnej zbiornika i maksymalnie 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Program był skierowany do prosumentów rozliczających się w systemie net-billing i powiązany z instalacją fotowoltaiczną. Nabór wniosków w drugiej edycji programu trwał od 8 czerwca 2026 r. do 19 czerwca 2026 r. Ten, kto nie zdążył, musi poczekać na kolejną edycję.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce

20