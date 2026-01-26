Rozmowa Muratora: Uwaga na paragrafy - czyli zmiany w przepisach budowlanych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Agregat prądotwórczy - co to jest?

Agregaty prądotwórcze to urządzenia, które zapewniają dostarczenie energii narzędziom i urządzeniom w przypadku przerw w dostawie prądu z sieci. Urządzenia mogą być stosowane również jako główne źródło zasilania obiektu zamiast sieci elektroenergetycznej.

Budowa agregatu prądotwórczego

Głównymi elementami konstrukcyjnymi każdego agregatu są:

silnik spalinowy,

generator (prądnica) wraz z układem automatycznego wzbudzenia,

regulator prędkości obrotowej oraz napięcia generatora,

układ sterowania, automatyki SZR (opcjonalnie) i rozruchu,

analizator sieci,

system monitorujący pracę agregatu,

rozdzielnica,

aparatura łączeniowa.

Agregat prądotwórczy do domu - ratunek podczas braku prądu

Agregat w domu to nie tylko kwestia wygody, ale często także bezpieczeństwa i ochrony. Awaria zasilania przede wszystkim oznacza, że ​​lodówki i zamrażarki przestają działać, co jest szczególnie kłopotliwe w lecie. A jeśli ktoś z domowników cierpi na schorzenie, które wymaga użytkowania specjalistycznego sprzętu, awaria zasilania może spowodować sytuację poważnie zagrażającą jego życiu.

Na rynku dostępnych jest wiele opcji zasilania awaryjnego do domu, które pozwalają uniknąć tych wszystkich problemów. Co zrobić, aby nie martwić przerwami w dostawie prądu?

Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego?

Właściwy wybór i eksploatacja agregatu ma największe znaczenie dla jego prawidłowej pracy. Aby wybrać odpowiednie źródło zasilania awaryjnego i odpowiednio dobrać parametry, po pierwsze należy poznać wymagania w zakresie zasilania tych urządzeń, które ma obsługiwać zasilanie awaryjne a następnie je zsumować. Podstawową jednostką pomiaru mocy jest wat, a przy awaryjnym źródle zasilania ważne są dwie wartości znamionowe: moc pracy ciągłej i maksymalna moc chwilowa.

Żarówka LED wymaga ok. 3 watów, przy czym wymaga tej mocy zarówno do włączenia, jak i podczas pracy. Z drugiej strony, silnik domowego wentylatora może wymagać 150 watów do uruchomienia i 75 watów podczas pracy. Ta dodatkowa moc do uruchomienia silnika nazywana jest maksymalną mocą chwilową lub szczytową i jest typowa dla wszystkich urządzeń, które posiadają silnik elektryczny

— tłumaczy Paweł Tomiczek z firmy EcoFlow.

Pobór mocy niektórych urządzeń (zużycie na godzinę), występujących w typowym gospodarstwie domowym:

duża lodówka: 40-90 W,

pralka: 70-145 W,

czajnik elektryczny: 2000-2400 W,

telewizor LED 40-50": 40-90 W,

pompa ciepła CWU (200 l, 1,8 kW): 500 W.

Agregat prądotwórczy - gdzie go zainstalować?

Agregaty to generatory prądu zasilane benzyną, olejem napędowym lub gazem i zazwyczaj zawierają dwa gniazdka elektryczne. Ponieważ silniki spalinowe emitują spaliny, agregaty powinny pracować na zewnątrz budynku. Energię do pomieszczeń „przenosi” się za pomocą przedłużaczy. Istnieje także możliwość zainstalowania automatycznego przełączenia sieć-agregat.

Uciążliwe w przypadku modeli o konstrukcji ramowej jest to, że pracują bardzo głośno. Wytwarzają nawet 90 dB, czyli mniej więcej tyle, co przejeżdżający motocykl.

Jeżeli nie generator prądu to może przenośna stacja zasilania?

Na rynku dostępne są również przenośne stacje zasilania, które działają niczym elektrownie, tylko w zdecydowanie mniejszych rozmiarach. Do wyboru mamy wiele portów i gniazd, których potrzebujemy, aby naładować telefon i aby pozostałe urządzenia elektroniczne w naszym domu mogły sprawnie działać, mimo braku zasilania z sieci.

Przenośne stacje zasilania mają dedykowane moce wyjściowe. Każde z tego typu urządzeń posiada dwie wartości znamionowe:

moc pracy ciągłej - oznacza moc wyjściową, którą stacja zasilania może dostarczać w sposób ciągły.

- oznacza moc wyjściową, którą stacja zasilania może dostarczać w sposób ciągły. moc chwilową - jest to maksymalna dostępna moc, zwykle potrzebna tylko przez krótki czas, np. do uruchomienia urządzenia, np. jeśli stacja zasilania ma moc pracy ciągłej 1500 watów i moc chwilową 3000 watów, można jej używać do ciągłego zasilania urządzeń o mocy 1500 watów. Ta moc może osiągnąć nawet 3000 watów, jeśli zasilamy elektronarzędzie o dużej pojemności, ale przez bardzo krótki czas, wynoszący kilka sekund - wyjaśnia ekspert z EcoFlow.

Najważniejszym parametrem w przypadku stacji zasilania jest jej pojemność. Każda stacja mieści w sobie baterię, która ma określony limit pojemności, wyrażonej w watogodzinach. Wraz ze wzrostem wydajności w wielu wypadkach zwiększa się moc wyjściowa stacji. Najlepiej zobrazować to na przykładzie. Stacja zasilania o pojemności 288 Wh pozwoli 21 razy naładować telefon lub zasilać 50 calowy telewizor przez 2 godziny. Jest przy tym lekka i kompaktowa. Dzięki tego typu urządzeniom energia jest dostępna niemal wszędzie i dla każdego.