Świat elektroinstalacji według KAISER ELEKTRO w dobie budownictwa pasywnego i energooszczędnego

Technologia ECON®: fundament domów energooszczędnych

W dobie budownictwa pasywnego i energooszczędnego, szczelność powietrzna budynku tzw. Test: Blower-Door jest kluczowym parametrem. Odpowiedzią KAISER-a na rynek budownictwa pasywnego i energooszczędnego jest technologia ECON®. Linia produktów wyposażonych w elastyczne membrany uszczelniające, które zapewniają: Hermetyczność: Membrany szczelnie oplatają wprowadzane przewody lub rury, eliminując niekontrolowany przepływ powietrza. Beznarzędziowy montaż: membranę wystarczy przebić przewodem– nie ma potrzeby wycinania otworów nożem, co gwarantuje stałą szczelność. Zintegrowane trzymanie kabla: W wielu modelach (np. puszki do ścian szkieletowych) membrana pełni również funkcję pomocniczą, która odciąża przewód i podtrzymuje go. Puszki z serii ECON® są niezbędne wszędzie tam, gdzie ściana zewnętrzna styka się z ogrzewanym wnętrzem, zapobiegając powstawaniu mostków cieplnych i chroniąc strukturę budynku przed kondensacją pary wodnej.

KAISER HWD 68+: bezpieczeństwo przeciwpożarowe w ścianach szkieletowych

W nowoczesnym budownictwie, gdzie dominują systemy suchej zabudowy, zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej jest kluczowym wyzwaniem. Tradycyjne puszki elektryczne montowane w ścianach działowych często stanowią „słabe ogniwo”, przez które ogień i dym mogą szybko przedostać się do sąsiednich pomieszczeń. Rozwiązaniem tego problemu jest seria KAISER HWD 68+, technologia, która ratuje życie.

Puszki z serii HWD 68+ zostały zaprojektowane specjalnie do montażu w ścianach o konstrukcji szkieletowej (płyty gipsowo-kartonowe, drewniane). Ich unikalność polega na zastosowaniu materiału pęczniejącego (intumescencyjnego).

W przypadku pożaru i wzrostu temperatury, specjalna powłoka wewnątrz puszki gwałtownie zwiększa swoją objętość. Proces ten hermetycznie zamyka otwór montażowy, tworząc barierę dla ognia i gorących gazów.

To kompleksowe rozwiązanie oferujące szereg korzyści:

Klasyfikacja ogniowa: Produkty zapewniają odporność ogniową w klasach od EI30 do EI90, co oznacza, że powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia nawet przez 90 minut.

Izolacyjność akustyczna: Dzięki swojej konstrukcji puszki zachowują właściwości dźwiękoszczelne ściany, co jest kluczowe w budynkach wielorodzinnych i biurowcach.

Ochrona przed dymem: Szczelność konstrukcji zapobiega przenikaniu toksycznych dymów, które są główną przyczyną zatruć podczas pożarów.

Łatwy montaż: Standardowa średnica otworu (68 mm) oraz sprawdzony system mocowania pozwalają na szybką instalację bez użycia specjalistycznych narzędzi.

Bezhalogenowość: Materiały użyte do produkcji nie zawierają halogenów, co oznacza, że w razie pożaru nie wydzielają korozyjnych i toksycznych gazów.

Puszki KAISER HWD 68+ znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie przepisy wymagają zachowania ciągłości przegrody przeciwpożarowej, między innymi w hotelach, szkołach, budynkach użyteczności publicznej i innych.

Izolacja akustyczna: cisza, która buduje komfort

W nowoczesnych apartamentowcach, biurach, budynkach użyteczności publicznej, gdzie ścianki działowe są coraz cieńsze aby uzyskać każdy m2 powierzchni, hałas przenikający przez gniazdka elektryczne umieszczone w ścianach działowych jest częstym powodem braku komfortu w codziennym funkcjonowaniu.

KAISER rozwiązał ten problem za pomocą specjalistycznych puszek akustycznych. Produkty te pozwalają zachować pełną izolacyjność akustyczną ściany (nawet do 77 dB), nawet jeśli puszki są zamontowane bezpośrednio naprzeciwko siebie w tej samej ścianie. Jest to możliwe dzięki masywnemu korpusowi i zastosowaniu materiałów absorbujących fale dźwiękowe na dnie puszki, przy tym zachowując wiatroszelnosć i bezhalogenowość.

KAISER UP1 – nowa definicja puszki podtynkowej

Tradycyjna puszka podtynkowa przez dekady pozostawała niemal niezmieniona. KAISER postanowiła jednak poddać ten podstawowy element instalacji gruntownej ewolucji, tworząc system UP1 To rozwiązanie, które łączy w sobie szczelność powietrzną, ogromną przestrzeń montażową i niespotykaną dotąd szybkość pracy.

Co wyróżnia puszkę UP1 na tle standardowych rozwiązań?

Technologia ECON® w standardzie

Puszka UP1 została zaprojektowana z myślą o domach energooszczędnych i pasywnych.

Dzięki zintegrowanym, elastycznym membranom uszczelniającym, instalacja jest w pełni hermetyczna. Zapobiega to ucieczce ciepła oraz niekontrolowanym przepływom powietrza. Rewolucyjna przestrzeń puszki serii UP1 potrzebuję otworu o średnicy 82 mm, do jej zamontowania, wewnętrzna konstrukcja została zoptymalizowana tak, aby zapewnić o 25% więcej przestrzeni montażowej niż klasyczne puszki.

Montaż beznarzędziowy i precyzja

System UP1 eliminuje potrzebę używania gipsu do osadzenia puszki, pozwala zaoszczędzić do 50% czasu instalacji

Wpusty membranowe: Wystarczy przebić membranę przewodem lub rurą – połączenie jest natychmiast szczelne.

Wystarczy przebić membranę przewodem lub rurą – połączenie jest natychmiast szczelne. Łączenie systemowe: Specjalne zamki pozwalają na stabilne łączenie puszek w pionowe lub poziome zestawy.

Budownictwo Betonowe: Systemy HaloX® i B¹

Betonowanie to proces nieodwracalny, dlatego błędy na tym etapie są niezwykle kosztowne. KAISER oferuje najbardziej zaawansowane na rynku systemy do osadzania opraw oświetleniowych, głośników i osprzętu w betonie – system HaloX®.

Zalety systemu HaloX®:

Stabilność wymiarowa: Obudowy są niezwykle sztywne. Nawet pod dużym ciężarem świeżego betonu i podczas intensywnego wibrowania, zachowują swój kształt i pozycję.

Obudowy są niezwykle sztywne. Nawet pod dużym ciężarem świeżego betonu i podczas intensywnego wibrowania, zachowują swój kształt i pozycję. Zarządzanie ciepłem: Konstrukcja zapewnia optymalne warunki termiczne dla źródeł światła LED, co znacząco wydłuża ich żywotność.

Konstrukcja zapewnia optymalne warunki termiczne dla źródeł światła LED, co znacząco wydłuża ich żywotność. Uniwersalność: Systemy HaloX sprawdzają się zarówno w betonie wylewanym na budowie (on-situ), jak i w zakładach prefabrykacji (stropy typu Filigran).

Systemy HaloX sprawdzają się zarówno w betonie wylewanym na budowie (on-situ), jak i w zakładach prefabrykacji (stropy typu Filigran). Montaż bez użycia narzędzi: Dzięki innowacyjnym połączeniom, składanie poszczególnych modułów jest szybkie i nie wymaga specjalistycznego sprzętu.

Seria HaloX dzieli się na kilka linii produktowych, dopasowanych do wielkości instalowanych urządzeń:

HaloX 100: Przeznaczony głównie do kompaktowych opraw LED

HaloX 180: Idealny do większych lamp oraz głośników sufitowych. Dzięki dużej przestrzeni montażowej pozwala na swobodną cyrkulację powietrza,

HaloX 250: Największy wariant, dedykowany do systemów nagłośnieniowych i dużych opraw oświetleniowych.

Dla prefabrykacji przeznaczony jest system B², który dzięki innowacyjnym wpustom rur pozwala na szybkie i pewne połączenia bez konieczności przycinania rur na krawędzi puszki.

KAISER PREFIX® – nowy standard wydajności w instalacjach betonowych

Instalacja elektryczna w betonie wylewanym na miejscu to jeden z najtrudniejszych etapów prac elektroinstalacyjnych. Wymaga on nie tylko ogromnej precyzji. Wysokie ciśnienie mieszanki betonowej, wibracje zagęszczarek oraz rygorystyczne terminy oddania kolejnych etapów budowy.

KAISER wprowadziła system PREFIX®, który redefiniuje sposób, w jaki myślimy o montażu w szalunkach.

Filozofia systemu PREFIX®: Szybciej, łatwiej, pewniej

Głównym założeniem systemu PREFIX® jest wyeliminowanie najsłabszego ogniwa procesu – pracochłonności i ryzyka błędu ludzkiego. Najważniejsze właściwości i innowacje:

Montaż bez użycia narzędzi: Dzięki unikalnej konstrukcji, puszki PREFIX® można mocować do zbrojenia w sposób błyskawiczny. System zatrzasków i zintegrowanych elementów mocujących sprawia, że instalator nie potrzebuje specjalistycznego sprzętu, aby puszka znalazła się we właściwym miejscu.

Zintegrowana technologia puszki PREFIX® pozwala to na szczelne i pewne wprowadzenie rur instalacyjnych (peszli) bez konieczności ich docinania czy stosowania dodatkowych uszczelek. Modularność i elastyczność:

System pozwala na łączenie puszek w pionowe lub poziome zestawy przy zachowaniu idealnego odstępu (71 mm). Jest to kluczowe przy montażu ramek wielokrotnych.

System PREFIX® nie jest pojedynczym produktem, lecz całą rodziną rozwiązań dopasowanych do konkretnych potrzeb na budowie. Przeznaczone do klasycznych gniazd i łączników. Charakteryzują się kompaktową budową, która nie osłabia konstrukcji ściany. W dobie Smart Home instalacje wymagają więcej miejsca.

Dlaczego PREFIX® stał się wyborem profesjonalistów? Odpowiedź leży w optymalizacji kosztów i jakości wykonania:

Bezpieczeństwo procesu: Puszka po zamontowaniu na zbrojeniu jest niezwykle stabilna. Ryzyko, że zostanie przesunięta podczas wylewania betonu lub ulegnie zgnieceniu, jest ograniczone do minimum.

Czystość instalacji: zapobiegają przedostawaniu się "mleczka cementowego" do wnętrza puszki.

Oszczędność czasu: Szacuje się, że system PREFIX® pozwala skrócić czas montażu instalacji w betonie o ok. 25-30% w porównaniu do metod tradycyjnych.

Ważna uwaga: Puszki PREFIX® są kompatybilne z rurami o różnych średnic, w zakresie od 16 Ø mm do 32 Ø mm, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem na każdym rynku europejskim.

Produkty KAISER to coś więcej niż tworzywo sztuczne. To przemyślane systemy, które charakteryzują się:

Łatwością montażu: Rozwiązania bazują na technologii beznarzędziowej, co skraca czas pracy instalatora nawet o 30-40%. Certyfikacją: Wszystkie produkty spełniają rygorystyczne normy VDE, DIN, ETA, Blower Door Test oraz posiadają certyfikaty bezpieczeństwa ogniowego i akustycznego. Trwałością: Użyte polimery są wolne od halogenów i charakteryzują się wysoką odpornością na starzenie.