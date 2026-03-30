Spis treści
Celem jest wsparcie prosumentów, poprawa i zwiększenie autokonsumpcji energii, zmniejszenie emisji CO₂ i poprawa stabilność krajowej sieci elektroenergetycznej. Na program przeznaczono 335 mln. zł z funduszu KPO.
W przygotowaniu jest także program „Dofinansowanie przydomowych magazynów energii”, który w lutym przeszedł procedurę konsultacji i planowany jest do wdrożenia w II kwartale 2026 r.
Dla kogo jest nowy program dotacji?
O dotację mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne (nie firmy), które:
- posiadają już przyłączoną do sieci mikroinstalację OZE (fotowoltaikę) i rozliczają się jako prosumenci w formule net-billingu,
- mają zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej z operatorem,
- instalują magazyn na potrzeby własne w budynku mieszkalnym lub na działce, na której stoi dom.
Wykluczeni są prosumenci prowadzący działalność gospodarczą pod tym samym adresem co instalacja OZE.
Na co i ile można dostać dotacji?
Dofinansowaniem będą objęte:
- instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 20 kW,
- magazyny energii – min. 2 kWh,
- magazyny ciepła.
Dofinansowaniem będzie objęte maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalne stawki to:
- 7 tysięcy zł na instalację PV,
- 16 tys zł na magazyn energii,
- 5 tys złotych na bufor ciepła.
Przy realizacji wszystkich inwestycji maksymalna dotacja wyniesie więc 28 000 zł.
Okres kwalifikowalności kosztów
Do uzyskania dotacji będą mogły zostać zaklasyfikowane urządzenia instalowane pomiędzy 1 sierpnia 2024 r. a 31 października 2025 r.
Za rozpoczęcie inwestycji będzie uznawana data pierwszej faktury lub data montażu/zgłoszenia do OSD. Zakończenie to data uruchomienia ostatniego urządzenia wraz z opłaceniem ostatniej faktury.
Jak złożyć wniosek?
Wnioski składane elektronicznie przez platformę NFOŚiGW. Szczegóły, regulamin i formularze pojawią się na stronie funduszu. Dofinansowanie będzie udzielane po zrealizowaniu inwestycji (wniosek na gotowe, opłacone i uruchomione przedsięwzięcie).