Celem jest wsparcie prosumentów, poprawa i zwiększenie autokonsumpcji energii, zmniejszenie emisji CO₂ i poprawa stabilność krajowej sieci elektroenergetycznej. Na program przeznaczono 335 mln. zł z funduszu KPO.

W przygotowaniu jest także program „Dofinansowanie przydomowych magazynów energii”, który w lutym przeszedł procedurę konsultacji i planowany jest do wdrożenia w II kwartale 2026 r.

Dla kogo jest nowy program dotacji?

O dotację mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne (nie firmy), które:

posiadają już przyłączoną do sieci mikroinstalację OZE (fotowoltaikę) i rozliczają się jako prosumenci w formule net-billingu,

mają zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej z operatorem,

instalują magazyn na potrzeby własne w budynku mieszkalnym lub na działce, na której stoi dom.

Wykluczeni są prosumenci prowadzący działalność gospodarczą pod tym samym adresem co instalacja OZE.

Na co i ile można dostać dotacji?

Dofinansowaniem będą objęte:

instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 20 kW,

magazyny energii – min. 2 kWh,

magazyny ciepła.

Dofinansowaniem będzie objęte maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalne stawki to:

7 tysięcy zł na instalację PV,

16 tys zł na magazyn energii,

5 tys złotych na bufor ciepła.

Przy realizacji wszystkich inwestycji maksymalna dotacja wyniesie więc 28 000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów

Do uzyskania dotacji będą mogły zostać zaklasyfikowane urządzenia instalowane pomiędzy 1 sierpnia 2024 r. a 31 października 2025 r.

Za rozpoczęcie inwestycji będzie uznawana data pierwszej faktury lub data montażu/zgłoszenia do OSD. Zakończenie to data uruchomienia ostatniego urządzenia wraz z opłaceniem ostatniej faktury.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski składane elektronicznie przez platformę NFOŚiGW. Szczegóły, regulamin i formularze pojawią się na stronie funduszu. Dofinansowanie będzie udzielane po zrealizowaniu inwestycji (wniosek na gotowe, opłacone i uruchomione przedsięwzięcie).

