Kiedy trzeba utylizować panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne mają deklarowaną żywotność 25–30 lat (niektórzy producenci podają nawet 40 lat przy obniżonej sprawności). Utylizacja staje się konieczna, gdy moduły osiągną koniec okresu eksploatacji, ulegną uszkodzeniu mechanicznemu (np. gradobicie, wichura, upadek gałęzi), zostaną zniszczone w transporcie lub po upływie gwarancji przestaną działać prawidłowo.

Coraz częściej właściciele decydują się też na wymianę na nowocześniejsze, bardziej wydajne panele jeszcze przed całkowitym zużyciem. Panele fotowoltaiczne traktowane są jako elektroodpady - nie wolno ich wyrzucać do kontenera na odpady komunalne ani składować na dzikich wysypiskach.

Procedury utylizacji fotowoltaiki w Polsce

W Polsce utylizacja paneli PV regulowana jest ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) oraz dyrektywami UE (WEEE). Od 2026 r. obowiązują zaostrzone wskaźniki: minimum 85% zbiórki i 80% recyklingu masy paneli.

Proces obejmuje demontaż ramy aluminiowej i okablowania, oddzielenie szkła (ok. 75% masy), usunięcie folii EVA oraz odzysk krzemu, metali i innych surowców. Panele należy przekazać do specjalistycznych zakładów recyklingu zarejestrowanych w BDO - nie zawsze wystarczy PSZOK.

Za instalacje zamontowane po 1 stycznia 2016 r. odpowiada producent lub importer (zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta - ROP).

W przypadku starszych instalacji (przed 2016 r.) koszty ponosi właściciel, w tym ryczałtowa opłata recyklingowa (szacowana na 150–200 zł za instalację). Cały proces musi być udokumentowany, a odpady przetwarzane tylko w certyfikowanych instalacjach

Ceny utylizacji fotowoltaiki w 2026 roku - analiza w 10 miastach

Po przeanalizowaniu aktualnych ofert firm recyklingowych działających w 2026 r. cena bazowa usługi utylizacji paneli fotowoltaicznych jest jednolita na terenie całego kraju i wynosi 1,5–2,5 zł netto za kilogram paneli (przetwarzanie w zakładzie). Różnice w całkowitym koszcie wynikają wyłącznie z transportu (ok. 2,5 zł/km) oraz ewentualnego demontażu. Dla typowej instalacji domowej 4–6 kW (ok. 240–360 kg paneli) koszt przetwarzania to 360–900 zł netto + transport i demontaż.

Analiza cen w 10 miastach z różnych województw:

Warszawa (mazowieckie): 1,5–2,5 zł/kg.

Kraków (małopolskie): 1,5–2,5 zł/kg; transport do centralnych instalacji ok. 2,5 zł/km.

Wrocław (dolnośląskie): 1,5–2,5 zł/kg; cena jednolita, dodatkowe koszty zależą od odległości do najbliższego recyklera.

Poznań (wielkopolskie): 1,5–2,5 zł/kg; dogodna lokalizacja dla firm z regionu.

Gdańsk/Trójmiasto (pomorskie): 1,5–2,5 zł/kg; firmy oferują odbiór z demontażem.

Łódź (łódzkie): 1,5–2,5 zł/kg; niski koszt transportu dzięki centralnemu położeniu.

Lublin (lubelskie): 1,5–2,5 zł/kg; transport do zakładów w centralnej Polsce.

Rzeszów (podkarpackie): 1,5–2,5 zł/kg; cena standardowa + dojazd.

Szczecin (zachodniopomorskie): 1,5–2,5 zł/kg; wyższy transport przy odbiorze z daleka.

Katowice (śląskie): 1,5–2,5 zł/kg; aktywny region, częste odbiory paletowe.

*Artykuł powstał przy udziale AI.

