Dlaczego warto regularnie czyścić rolety zewnętrzne?

Wielu właścicieli domów przypomina sobie o roletach dopiero wtedy, gdy na ich powierzchni pojawią się ciemne zacieki lub urządzenie zaczyna pracować głośniej. Tymczasem regularne czyszczenie ma znaczenie nie tylko estetyczne.

Kurz, piasek, pyłki roślin i drobne kamyki dostają się do prowadnic oraz skrzynki rolety. Z czasem mogą utrudniać przesuwanie pancerza, powodować nieprzyjemne zgrzyty, a nawet przyspieszać zużycie mechanizmu. Dotyczy to zarówno rolet obsługiwanych ręcznie, jak i modeli wyposażonych w napęd elektryczny.

Specjaliści zalecają dokładne mycie rolet przynajmniej dwa razy w roku - najlepiej wiosną oraz jesienią. W domach położonych przy ruchliwych ulicach lub w pobliżu pól uprawnych rolety mogą wymagać czyszczenia nawet częściej.

Jak przygotować rolety do mycia?

Przed rozpoczęciem czyszczenia warto całkowicie opuścić rolety. Dzięki temu łatwiej dotrzeć do wszystkich lameli i dokładnie usunąć zabrudzenia.

Pierwszym krokiem powinno być usunięcie luźnego kurzu i piasku. Można zrobić to miękką szczotką, miotełką do kurzu albo odkurzaczem wyposażonym w końcówkę z delikatnym włosiem. To ważny etap - mycie zabrudzonej piaskiem rolety może spowodować powstanie drobnych rys na lakierowanej powierzchni.

Dopiero po usunięciu suchych zanieczyszczeń warto przystąpić do mycia.

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Ciepła woda i płyn do naczyń - najprostszy sposób

W większości przypadków nie ma potrzeby kupowania drogich preparatów.

Do bieżącego mycia rolet zewnętrznych wystarczy letnia woda z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń lub delikatnego detergentu.

Najlepiej używać miękkiej gąbki albo ściereczki z mikrofibry. Mycie warto rozpocząć od górnych lameli i stopniowo przesuwać się w dół, dzięki czemu unikniemy zacieków.

Po umyciu rolety należy przetrzeć czystą wodą, aby usunąć resztki detergentu, a następnie pozostawić do wyschnięcia przed zwinięciem.

Koszt takiego mycia jest symboliczny i wynosi zwykle poniżej 2 zł.

Specjalistyczne środki do czyszczenia rolet

Jeżeli na roletach znajdują się tłuste osady, ślady po owadach lub zabrudzenia komunikacyjne, zwykły detergent może nie wystarczyć.

Na rynku dostępne są preparaty przeznaczone do czyszczenia rolet aluminiowych i PVC. Usuwają one trudniejsze zabrudzenia, jednocześnie nie uszkadzając lakieru ani powłoki ochronnej.

Za gotowy środek do czyszczenia trzeba zapłacić zwykle 20–50 zł za butelkę, natomiast koncentraty kosztują 40–80 zł i wystarczają na wielokrotne mycie.

Przed zastosowaniem nowego preparatu warto wykonać próbę na niewielkim fragmencie rolety.

Czy można myć rolety myjką ciśnieniową?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań.

Myjka ciśnieniowa może być pomocna, ale tylko wtedy, gdy korzystamy z niej bardzo ostrożnie.

Zbyt silny strumień wody może uszkodzić uszczelki, wypłukać smar z prowadnic, a nawet odkształcić cienkie lamele aluminiowe.

Jeżeli decydujemy się na takie rozwiązanie, należy korzystać z niskiego ciśnienia i zachować odpowiednią odległość od rolety.

Eksperci znacznie częściej polecają zwykłą wodę, miękką gąbkę i detergent niż intensywne mycie pod ciśnieniem.

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Nie zapominaj o prowadnicach i skrzynce

To właśnie w prowadnicach najczęściej gromadzi się piasek, kurz i drobne liście.

Jeżeli nie są regularnie usuwane, mogą powodować głośniejszą pracę rolety oraz zwiększać opory podczas zwijania.

Prowadnice najlepiej odkurzyć, a następnie przetrzeć wilgotną ściereczką.

Warto również zajrzeć do skrzynki rolety. Nagromadzony kurz oraz pajęczyny można usunąć miękkim pędzelkiem lub odkurzaczem.

Nie należy natomiast stosować gęstych smarów, które przyciągają kolejne zabrudzenia.

Ile kosztuje profesjonalne czyszczenie rolet zewnętrznych?

Nie każdy chce myć rolety samodzielnie, szczególnie w przypadku dużych domów z wieloma oknami.

Firmy zajmujące się myciem okien coraz częściej oferują również czyszczenie rolet zewnętrznych.

Cena zależy przede wszystkim od wielkości rolety, stopnia zabrudzenia oraz liczby elementów do umycia.

Za umycie jednej rolety trzeba zapłacić najczęściej 30–80 zł.

W przypadku dużych przeszkleń tarasowych koszt może wynosić 80–150 zł za roletę.

Kompleksowe mycie wszystkich rolet w domu jednorodzinnym kosztuje zwykle 300–800 zł, a w dużych budynkach nawet ponad 1000 zł.

Niektóre firmy oferują pakiety obejmujące jednocześnie mycie okien, ram, parapetów i rolet, co pozwala obniżyć koszt całej usługi.

Czego nie robić podczas czyszczenia rolet?

Choć rolety zewnętrzne są odporne na zmienne warunki atmosferyczne, można je łatwo uszkodzić niewłaściwą pielęgnacją.

Najczęstsze błędy to:

używanie mleczek z drobinami ściernymi,

szorowanie drucianą szczotką,

stosowanie rozpuszczalników i silnych środków chemicznych,

zwijanie mokrej rolety do skrzynki,

mycie rozgrzanych od słońca lameli.

Najlepiej czyścić rolety rano lub wieczorem, gdy ich powierzchnia nie jest nagrzana.

Jak ograniczyć brudzenie się rolet?

Choć całkowite wyeliminowanie zabrudzeń jest niemożliwe, można sprawić, że rolety będą dłużej wyglądały jak nowe.

Wystarczy raz na kilka tygodni usunąć kurz miękką szczotką lub odkurzaczem, a dwa razy w roku wykonać dokładne mycie. Dobrym rozwiązaniem jest również regularne czyszczenie parapetów i prowadnic, ponieważ to właśnie stamtąd zabrudzenia najczęściej trafiają na pancerz rolety.

Jeżeli rolety znajdują się od strony ruchliwej ulicy, warto rozważyć stosowanie preparatów ochronnych ograniczających przywieranie kurzu. Ceny takich środków zaczynają się od około 30–60 zł za opakowanie.

* Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

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