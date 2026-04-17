Jakich czynności wymagają nasze okna po zimie?

Cieplejsza pora roku sprzyja porządkom i naprawom tego, co zimą ewentualnie uległo uszkodzeniu. W przypadku okien polecane jest:

mycie szyb, ram i innych elementów okna,

mycie i sprawdzenie stanu parapetów,

konserwacja okuć,

konserwacja uszczelek,

regulacja docisku,

przygotowanie okien na cieplejsze pory roku.

Mycie szyb, ram i innych elementów okna

Mycie okien najczęściej zaczyna się od mycia szyb – niektórzy poprzestają na tej czynności, ale takiego działania nie polecamy.

Mycie szyb najlepiej przeprowadzić przy użyciu ciepłej wody i niedużej ilości łagodnych środków myjących, na przykład płynu do mycia naczyń lub preparatu VEKAPRO Daily Clean. Ciepła woda łatwiej usuwa kurz i zabrudzenia, łatwiej też rozpuszczają się w niej preparaty myjące, bardzo dobrze zmywa też tłustą sadzę, która po sezonie grzewczym potrafi grubą warstwą osiąść na szybie. Istotne jest, aby tego płynu nie dodawać za dużo, a tylko kilka kropel, ponieważ będziemy mieli kłopot z dokładnym usunięciem piany.

Po umyciu szyb wodą z płynem należy przetrzeć je czystą wodą, można też użyć płynu do mycia szyb w sprayu i po spryskaniu wytrzeć szyby do sucha ściereczką z mikrofibry lub bawełnianą.

Kiedy szyby są umyte, przystępujemy do mycia ram. Kolejność nie jest przypadkowa, ponieważ dopiero po umyciu szyb ramy nie są narażone na kontakt z brudną wodą. Mycie ram pozwala usunąć z nich zabrudzenia osadzone przez miesiące zimowe – sadzę i pył unoszące się w powietrzu, zwłaszcza w okolicy, w której domy ogrzewane są indywidualnymi piecami.

Profile wykonane z aluminium lub PCV myjemy miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub specjalistycznego preparatu takiego jak VEKAPRO XtraCare colour (do kolorowych profili okiennych) lub VEKAPRO XtraCare white (do białych, niefoliowanych profili okiennych). Nie należy używać preparatów z drobinami ściernymi ani szorstkiej powierzchni gąbki, nawet jeśli zabrudzenia są utrwalone. Takie działanie spowoduje porysowanie powierzchni ramy. Nawet jeśli nie będzie ono znaczące, to uwidoczni się w promieniach słońca. Kurzu i brudu zebranego na krawędziach profili nie należy również zeskrobywać – trzeba je namoczyć i poczekać, aż zmiękną.

Delikatnego wytarcia wilgotną ściereczką wymagają także okucia i otwory odprowadzania wody. Najsprawniej robi się to sprężonym powietrzem lub pędzelkiem, można też użyć suchej ściereczki. Jeśli nie dysponujemy sprayem ze sprężonym powietrzem, który można kupić w marketach budowlanych, sklepach AGD lub komputerowych, a z zakamarków przy otworach odwodnieniowych trudno wydobyć brud, pomocą mogą służyć waciki do uszu.

Niektóre okna wyposażone są w górnej części ramy w nawiewniki – urządzenia zapobiegające zbieraniu się pary wodnej i powstawaniu pleśni. Po zimie również one wymagają oczyszczenia przy pomocy suchej ściereczki, pędzelka lub odkurzacza. Nawiewniki czyści się zawsze na sucho, ponieważ woda może je uszkodzić. Większość z nich można przed czyszczeniem zdemontować.

Mycie i sprawdzenie stanu parapetów

Po szybach przychodzi pora na umycie parapetów.

Środki do czyszczenia parapetu wewnętrznego dobiera się w zależności od tego, z jakiego materiału jest wykonany:

parapety plastikowe (PCV) – płyn do mycia naczyń, wilgotna ściereczka,

parapety z kamienia naturalnego (marmur, granit, konglomerat) – delikatne preparaty specjalistyczne do kamienia o neutralnym pH, mokra ściereczka, nie stosować kwasów matowiących kamień, chronić przed sokiem z cytryny i octem, wycierać do sucha, regularnie impregnować impregnatami do kamienia,

parapety kwarcowe – delikatny detergent, mokra ściereczka,

parapety drewniane i MDF/HDF – delikatny detergent, wilgotna ściereczka, unikać stosowania dużej ilości wody, wycierać do sucha, regularnie przecierać woskiem lub olejem do drewna.

Parapety zewnętrzne również myje się delikatnymi środkami i wodą, po wcześniejszym dokładnym usunięciu szczotką lub odkurzaczem kurzu i piasku. Podobnie jak w przypadku ram, stosowanie mleczek z drobinami ściernymi, szorstkich materiałów do wycierania i zeskrobywanie zabrudzeń nie jest wskazane. W przypadku silnych zabrudzeń można zastosować myjkę ciśnieniową, wypróbowując wcześniej siłę jej działania w mało widocznym miejscu.

Po umyciu parapet należy wytrzeć do sucha. Zastosowanie impregnatu hydrofobowego, chroniącego przed wiosennymi opadami, przedłuży jego estetyczny wygląd.

Przy okazji mycia parapetu zewnętrznego dobrze jest skontrolować, czy nie jest uszkodzony, porysowany, wygięty, nieszczelny przy styku z oknem. Jeśli tak, należy niezwłocznie naprawić uszkodzenia, ponieważ nieszczelnościami może dostawać się do wnętrza woda.

Konserwacja okuć

Konserwacja okiennych okuć to po zimie czynność obowiązkowa. Dlaczego? Zawiasy, rolki prowadzące i inne ruchome elementy użytkowane przez zimę mniej niż w miesiącach ciepłych, ulegają „zastaniu”. Jednocześnie wilgoć i mróz negatywnie oddziałują na smar, którym okucia są pokryte. To sprawia, że po zimie okna mogą otwierać się opornie, bez płynności charakteryzującej sprawną pracę.

Po oczyszczeniu okuć z brudu i kurzu należy posmarować je silikonowym lub bezsilikonowym olejkiem do okuć. Ten pierwszy występuje w połączeniu z rozpuszczalnikiem w postaci sprayu, który po rozpyleniu dociera w najmniejsze zakamarki okucia. Rozpuszczalnik odparowuje, a na okuciach pozostaje cienka, dobrze rozprowadzona warstwa smaru. Olejek może być także czystym silikonem. Jest wówczas gęstszy i nanosi się patyczkiem lub innym wąskim przedmiotem. Do posmarowania wszystkich okuć wystarczy kilka kropel, nadmiar nie jest wskazany.

Istotne jest, aby do konserwacji okuć używać dedykowanych temu preparatów takich jak np. VEKAPRO EasySpray. Zastosowanie innych środków może nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

Po posmarowaniu okuć olejem należy kilkukrotnie otworzyć i zamknąć skrzydło okna, aby dobrze rozprowadzić smar.

Konserwacja uszczelek

Ważnym elementem okna są uszczelki, które maja wpływ na szczelność okna. Ich regularna i prawidłowa konserwacja sprawia, że pozostają długo elastyczne i są odporne na pęknięcia.

Uszczelki okien należy po zimie umyć ciepłą wodą i dobrze osuszyć. Na tak przygotowane nakłada się pędzelkiem lub miękką szmatką specjalny płyn do czyszczenia i konserwacji uszczelek (np. VEKAPRO SealProtect) lub odrobinę olejku silikonowego – tego samego, co w przypadku okuć – i delikatnie rozciera się na powierzchni.

Płyn po wniknięciu chroni uszczelkę przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych i nadaje jej sprężystość.

Regulacja docisku – przygotowanie okien na lato

Zimą okno działa prawidłowo, gdy jego skrzydło bez dociskania szczelnie dochodzi do ramy. Można to sprawdzić poprzez włożenie pomiędzy skrzydło a ramę kartki papieru i zamknięcie okna. Jeśli następnie możemy kartkę swobodnie wysunąć, oznacza to, że okno potrzebuje regulacji, aby nie dochodziło do wychładzania pomieszczenia.

Obieg powietrza przy szczelnych oknach jest ograniczony, a ściśnięte uszczelki szybciej tracą sprężystość i szybciej się zużywają. Wiosną zatem, gdy przed nami coraz cieplejsze dni, regulację można przeprowadzić w drugą stronę, to znaczy sprawić, żeby okna były mniej szczelne.

Regulację wykonuje się poprzez wyregulowanie zaczepów, które najczęściej rozmieszczone są na krawędziach standardowej wielkości (100x100/100x150 cm) skrzydła w liczbie 4-6.

Zaczepy reguluje się kluczem imbusowym. Jego przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa docisk skrzydła, a obrócenie w kierunku przeciwnym zmniejsza. Klucz należy przekręcać delikatnie, małymi ruchami, najczęściej tyle samo razy na wszystkich zaczepach. Może się jednak zdarzyć, że przy którymś zaczepie będzie potrzebne wykonanie dodatkowego pół albo ćwierć obrotu. Ważne jest, aby ustawić wszystkie zaczepy możliwie podobnie. To rozłoży docisk równomiernie na całym skrzydle.

Przy oknach przygotowanych w ten sposób na wiosnę i lato pomieszczenia są lepiej wentylowane, a obciążenie uszczelek znacząco się zmniejsza.

Można zapytać, czy konserwacja okien na wiosnę jest potrzebna? Cóż, zapewne znajdą cię tacy, którzy zanegują jej zasadność. Trzeba jednak pamiętać, że odpowiednio zadbane i systematycznie konserwowane okna będą służyły nam bezawaryjnie przez długie lata. Każdy sam musi rozstrzygnąć, na ile ważne jest dla niego komfortowe i bezpieczne korzystanie z okien.