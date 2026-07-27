Ile kosztuje wymiana uszczelki w oknie? Cennik 2026

Koszt wymiany uszczelki w oknie zależy od kilku czynników. Największy wpływ na cenę ma rodzaj okna, długość uszczelki, materiał, z którego została wykonana, a także sposób montażu. Znaczenie ma również to, czy wymieniamy uszczelkę samodzielnie, czy zlecamy usługę fachowcowi.

W 2026 roku za samą uszczelkę do standardowego okna PVC zapłacimy najczęściej od 5 do 20 zł za metr bieżący. W przypadku uszczelek do okien drewnianych lub aluminiowych ceny mogą wynosić od 10 do nawet 35 zł za metr.

Jeżeli zdecydujemy się na usługę wraz z montażem, koszt wymiany uszczelki w jednym oknie wynosi zazwyczaj od 100 do 250 zł, choć przy dużych oknach tarasowych lub nietypowych konstrukcjach cena może przekroczyć 300 zł.

Od czego zależy koszt wymiany uszczelki?

Nie każda uszczelka kosztuje tyle samo. Na końcową cenę wpływa przede wszystkim rodzaj stolarki okiennej.

Najtańsza jest zazwyczaj wymiana uszczelek w oknach z PVC, ponieważ są one powszechnie dostępne, a ich montaż nie sprawia większych problemów. Więcej zapłacimy za uszczelki do okien drewnianych, zwłaszcza starszego typu, gdzie konieczne może być dokładne dopasowanie profilu.

Wyższe ceny dotyczą również dużych przeszkleń, drzwi balkonowych oraz okien przesuwnych. W takich przypadkach potrzeba więcej materiału, a sam montaż zajmuje więcej czasu.

Polecamy: Czy można zostawić klimatyzację włączoną na całą noc?

Ceny uszczelek do okien w 2026 roku

Najpopularniejsze są uszczelki wykonane z gumy EPDM, silikonu oraz TPE. Każdy z tych materiałów różni się trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne.

Najtańsze uszczelki kosztują około 5–8 zł za metr bieżący. Produkty średniej klasy to wydatek rzędu 10–18 zł za metr, natomiast wysokiej jakości uszczelki odporne na promieniowanie UV, mróz i wysokie temperatury kosztują od 20 do 35 zł za metr bieżący.

Do standardowego okna potrzeba zwykle od kilku do kilkunastu metrów uszczelki, dlatego sam materiał najczęściej kosztuje od 50 do 180 zł.

Ile kosztuje robocizna?

Jeżeli nie chcemy wykonywać wymiany samodzielnie, warto skorzystać z usług serwisu okiennego.

W 2026 roku za sam montaż uszczelki fachowcy pobierają najczęściej od 50 do 150 zł za okno, w zależności od stopnia skomplikowania prac. W wielu firmach obowiązuje również minimalna wartość zlecenia - zwykle od 200 do 300 zł, nawet jeśli wymieniana jest uszczelka tylko w jednym oknie.

Dlatego najbardziej opłaca się wymienić uszczelki we wszystkich oknach podczas jednej wizyty serwisanta.

Czytaj również: Ponad 26 tysięcy złotych kary za kamery. Właściciel domu myślał, że na swojej działce może wszystko

Kiedy wymiana uszczelki jest konieczna?

Zużyte uszczelki można rozpoznać po kilku charakterystycznych objawach.

Najczęściej pojawiają się przeciągi mimo zamkniętych okien, zwiększony hałas z zewnątrz, skraplanie się pary wodnej na szybach lub wyraźnie wyższe rachunki za ogrzewanie. Sama uszczelka może być popękana, twarda, odkształcona lub miejscami odklejona.

Jeżeli okno jest w dobrym stanie technicznym, wymiana uszczelki często przywraca jego szczelność i pozwala uniknąć kosztownej wymiany całej stolarki.

Czy wymianę uszczelki można wykonać samodzielnie?

W wielu przypadkach tak.

Jeżeli uda się kupić uszczelkę o odpowiednim profilu, jej wymiana nie jest skomplikowana. Wystarczy usunąć starą uszczelkę, dokładnie oczyścić rowek z zabrudzeń i umieścić nową, dbając o równomierne ułożenie na całym obwodzie skrzydła.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie modele okien wykorzystują takie same profile uszczelek. Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia producenta lub zabrać fragment starej uszczelki do sklepu.

Jak przedłużyć żywotność uszczelek?

Aby uszczelki służyły jak najdłużej, warto przynajmniej dwa razy w roku oczyścić je z kurzu i zabrudzeń oraz zabezpieczyć specjalnym preparatem do konserwacji gumy lub silikonu.

Regularna pielęgnacja zapobiega twardnieniu materiału, pękaniu i utracie elastyczności. Dobrą praktyką jest również coroczna kontrola stanu okuć i regulacja okien, dzięki czemu uszczelki nie są nadmiernie ściskane.

Murator Remontuje #3: Jak wykonać skuteczną hydroizolację balkonu?