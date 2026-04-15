Dlaczego warto znaleźć się w gronie laureatów rankingu Budowlana Marka Roku?

Budowlana Marka Roku 2025 - relacja

Głos rynku, który ma realne znaczenie

Siłą rankingu Budowlana Marka Roku jest jego metodologia. Badanie realizowane przez ASM Research Solutions Strategy opiera się na spontanicznych wskazaniach wykonawców – osób, które na co dzień pracują z materiałami budowlanymi i mają bezpośredni wpływ na ich wybór w procesie inwestycyjnym.

Dla producentów, dystrybutorów oraz generalnych wykonawców oznacza to jedno: wynik rankingu jest rzeczywistym odzwierciedleniem pozycji marki w praktyce rynkowej. To nie deklaracje ani kampanie marketingowe decydują o miejscu w zestawieniu, lecz doświadczenia użytkowników końcowych produktów.

Zobacz także: Budowlana Marka Roku 2026, źródło wiedzy dla inwestorów i dla producentów materiałów budowlanych

Wiarygodność, której nie da się kupić

Wyróżnienie w rankingu Budowlana Marka Roku to coś więcej niż nagroda – to potwierdzenie jakości przez środowisko branżowe. W czasach, gdy odbiorcy są coraz bardziej świadomi i sceptyczni wobec komunikatów reklamowych, niezależne rekomendacje zyskują na znaczeniu.

Dla firm oznacza to realne korzyści:

wzmocnienie wiarygodności marki,

budowanie zaufania wśród partnerów handlowych i inwestorów,

wyróżnienie się na tle konkurencji w sposób trudny do podważenia.

Obecność w rankingu stanowi również silny argument sprzedażowy – szczególnie w rozmowach z klientami, którzy poszukują sprawdzonych i rekomendowanych rozwiązań.

Narzędzie marketingowe o długofalowym potencjale

Laureaci rankingu aktywnie wykorzystują zdobyte tytuły w swojej komunikacji marketingowej. Informacja o wyróżnieniu pojawia się w materiałach promocyjnych, kampaniach reklamowych, na opakowaniach produktów czy w komunikacji B2B.

Co istotne, wartość tego wyróżnienia nie ogranicza się do jednego sezonu. Marki, które utrzymują wysoką pozycję przez wiele lat i zdobywają tytuły Championów Roku, budują trwały wizerunek liderów w swoich kategoriach. To z kolei przekłada się na większą rozpoznawalność i stabilność sprzedaży.

Wiedza, która wspiera rozwój firmy

Udział w rankingu to nie tylko szansa na zdobycie prestiżowego tytułu, ale także dostęp do cennych informacji rynkowych. Analiza wyników pozwala lepiej zrozumieć:

jak marka jest postrzegana przez wykonawców,

jakie są jej mocne strony,

gdzie pojawia się przestrzeń do poprawy.

W warunkach rosnącej konkurencji takie dane mogą stanowić ważny element strategii rozwoju – zarówno produktowej, jak i komunikacyjnej.

Nowe kategorie – nowe możliwości

Rozwój rynku budowlanego znajduje odzwierciedlenie w strukturze rankingu. W kolejnych edycjach pojawiają się nowe kategorie produktowe, które odpowiadają na aktualne trendy i potrzeby branży – m.in. związane z nowoczesnymi technologiami, automatyzacją, lepszą pracą z produktami czy efektywnością energetyczną.

Dla firm oznacza to możliwość zaistnienia w nowych segmentach rynku oraz budowania pozycji w obszarach, które dopiero zyskują na znaczeniu.

Obecność w rankingu jako element strategii

Dla producentów, dystrybutorów i generalnych wykonawców udział w rankingu Budowlana Marka Roku może być ważnym elementem długofalowej strategii. To nie tylko sposób na zwiększenie widoczności marki, ale również narzędzie budowania relacji z rynkiem.

Firmy obecne w rankingu są postrzegane jako aktywni uczestnicy branży – otwarci na ocenę, świadomi swojej pozycji i gotowi do konkurowania jakością.

Podsumowanie: inwestycja w wiarygodność

Współczesny rynek budowlany coraz wyraźniej premiuje marki, które potrafią połączyć wysoką jakość produktów z autentycznym zaufaniem użytkowników.

Budowlana Marka Roku to jedno z najważniejszych narzędzi, które pozwala to zaufanie zmierzyć i potwierdzić. Dla firm oznacza to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim realną wartość biznesową – widoczną w relacjach z klientami, partnerami i całym rynkiem.

Obecność w gronie laureatów to sygnał, że marka nie tylko istnieje na rynku, ale rzeczywiście ma na niego wpływ.

Wyniki rankingu Budowlana Marka Roku już w czerwcu

Bieżąca, 22 edycja rankingu zostanie zaprezentowana podczas uroczystej gali, która odbędzie się 10 czerwca 2026 roku. Wydarzenie co roku gromadzi przedstawicieli producentów, generalnych wykonawców, dystrybutorów, media oraz ekspertów sektora budowlanego reprezentujących stowarzyszenia branżowe.

Więcej informacji o badaniu i gali oraz wyniki poprzednich edycji można znaleźć na stronie: www.budowlanamarkaroku.com.

Zobacz także: Budowlana Marka Roku 2025. Wielka gala w hotelu Windsor za nami. Murator z nagrodą branży

