Fotokomórka w bramie automatycznej zimą wymaga uwagi

Zima to wymagający czas dla wielu urządzeń, a bramy automatyczne nie są tu wyjątkiem. Niskie temperatury i zmienne warunki atmosferyczne potrafią ujawnić nawet drobne niedoskonałości w ich działaniu. Jednym z częstszych problemów, na jakie skarżą się użytkownicy, są kłopoty z fotokomórkami. Co konkretnie powoduje, że te małe czujniki nagle przestają prawidłowo funkcjonować?

Co zimą może przeszkadzać fotokomórce?

Można wyróżnić kilka przyczyn, które mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowe działanie systemu fotokomórek, będących elementem bramy z napędem elektrycznym.

Szron, lód lub śnieg osadzający się na soczewkach fotokomórek skutecznie blokują lub rozpraszają wiązkę podczerwieni, która jest niezbędna do ich prawidłowego działania.

Kondensacja pary wodnej wewnątrz obudowy, szczególnie w starszych modelach, może zakłócać pracę elektroniki.

Nisko położone zimowe słońce potrafi bezpośrednio oświetlić odbiornik fotokomórki, powodując jego "oślepienie" i błędne odczyty.

Zanieczyszczenia, które latem nie wpływały na działanie fotokomórek, zimą, w połączeniu z wilgocią i mrozem, mogą stać się poważną przeszkodą.

Do czego służy fotokomórka w bramie automatycznej?

Fotokomórka (czasami nazywana też czujnikiem optycznym, barierą fotoelektryczną) to jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa w każdej automatycznej bramie wjazdowej lub garażowej wyposażonej w napęd elektryczny. Bez niej korzystanie z takiej bramy byłoby znacznie mniej bezpieczne, a w wielu krajach nawet niezgodne z obowiązującymi normami (np. PN-EN 12453 w Europie).

Fotokomórka to zestaw dwóch małych urządzeń:

nadajnik (TX) – wysyła niewidoczną wiązkę światła podczerwonego (IR),

odbiornik (RX) – odbiera tę wiązkę i stale ją monitoruje.

Oba elementy są ze sobą sparowane i tworzą niewidzialną „linię” (promień) podczerwieni. Gdy ta linia jest nieprzerwana – wszystko działa normalnie. Gdy cokolwiek (samochód, człowiek, rower, zwierzę, nawet gałąź) przetnie wiązkę – system natychmiast to wykrywa. Zwykle fotokomórki są montowane na słupkach, do których jest przymocowana brama lub tuż obok nich. To zwykle elektronika zamknięta w małych plastikowych obudowach zamontowana na wysokości około 50 cm.

Jaką rolę pełni fotokomórka?

Główna i najważniejsza funkcja fotokomórki to zapewnienie bezpiecznego korzystania z automatycznej bramy. Podczas zamykania bramy – jeśli wiązka zostanie przerwana, brama natychmiast się zatrzymuje i cofa do pozycji otwartej (lub przynajmniej zatrzymuje ruch w dół). Dzięki temu unika się przytrzaśnięcia osoby, zmiażdżenia roweru, zarysowania lakieru samochodu czy uszkodzenia bramy. Podczas otwierania – w większości nowoczesnych napędów fotokomórka nie blokuje otwierania (bo ruch w górę/na boki jest uznawany za bezpieczny), ale niektóre systemy reagują też wtedy.