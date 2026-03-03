System VEKAMOVE 76 od początku rozwijany był jako odpowiedź na realne potrzeby współczesnego rynku – domów i mieszkań, w których kluczowe znaczenie ma optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Został zaprojektowany z myślą o mniejszych i bardziej kompaktowych wnętrzach, ale także o inwestorach, którzy poszukują nowoczesnych drzwi przesuwnych w bardziej przystępnej kosztowo formule, bez rezygnacji z jakości, estetyki oraz doskonałych parametrów szczelności i wartości izolacyjnych.

Autor: VEKA Polska Sp. z o.o./ Materiały prasowe

System sprawdza się zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i w mieszkaniach czy apartamentach, a także w projektach modernizacyjnych. Podczas dużego remontu lub renowacji może być skutecznym sposobem na odzyskanie przestrzeni użytkowej i doświetlenie pomieszczenia, bez konieczności ingerowania w układ wnętrza. Kompaktowe wymiary konstrukcji oraz możliwość dopasowania jej pod konkretne wymiary sprawiają, że system odpowiada na bardzo zróżnicowane potrzeby inwestorów.

VEKAMOVE 76 pozwala projektować efektowne przeszklenia, które wizualnie zbliżają się do rozwiązań opartych na VEKAMOTION 82 i 82 MAX. Mimo mniejszych rozmiarów i wyraźnie szerszej ramy, pozwalają na tworzenie konstrukcji złożonych nawet z kilku skrzydeł, dzięki czemu nawet w bardziej kompaktowych projektach można osiągnąć wrażenie szerokiego otwarcia i dużej ilości światła.

Autor: VEKA Polska Sp. z o.o./ Materiały prasowe

System VEKAMOVE 76 z powodzeniem zastępuje tradycyjne konstrukcje typu PSK, oferując znacznie wyższy komfort użytkowania, lepszą szczelność oraz nowocześniejszy, bardziej elegancki wygląd. W przeciwieństwie do tradycyjnych drzwi balkonowych, drzwi przesuwne nie zajmują miejsca we wnętrzu, co ma ogromne znaczenie zarówno w mniejszych pomieszczeniach, jak i w otwartych strefach dziennych, gdzie liczy się swoboda aranżacji.

Dzięki przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym oferowanym przez VEKA, nawet mniejsze domy i mieszkania mogą zyskać jasne, funkcjonalne i komfortowe wnętrza, bliższe naturze i współczesnym trendom architektonicznym.