Modne drzwi wejściowe: moda na minimalizm i monolity

W nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym króluje zasada: mniej znaczy więcej. Drzwi wejściowe w nowoczesnych domach to dziś najczęściej duże, gładkie skrzydła bez zbędnych detali.

Często są zlicowane z elewacją, pozbawione widocznych zawiasów, zdobień czy tradycyjnych klamek – te zastępowane są nowoczesnymi pochwytami lub rozwiązaniami bezdotykowymi.

Nowoczesne rozwiązania do drzwi wejściowych:

drzwi z ukrytymi zawiasami

skrzydła o wysokości przekraczającej standardowe 210 cm, często do sufitu

czyste, jednolite powierzchnie w kolorze antracytowym, czarnym, grafitowym, białym lub w okleinach imitujących drewno

pochwyty zamiast tradycyjnych klamek – najczęściej w kolorze czarnym, inox lub miedzianym

systemy otwierania za pomocą odcisku palca, smartfona lub kodu

Nowoczesne drzwi wejściowe: materiały

Aluminiowe drzwi wejściowe

Aluminium to materiał ceniony za swoją lekkość, trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne. Dzięki właściwościom antystatycznym nie rdzewieje, co sprawia, że drzwi są odporne na wilgoć, deszcz i promieniowanie UV, co za tym – nie wymagają częstej konserwacji.

Stalowe drzwi wejściowe

Stal jest materiałem, który zapewnia doskonałą ochronę termiczną i akustyczną. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii stalowe drzwi wejściowe mogą osiągać bardzo niski współczynnik przenikania ciepła, co znacząco poprawia efektywność energetyczną budynku.

Ponadto stal jest wytrzymała, odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

Drewniane drzwi wejściowe

Drewno w nowoczesnym wydaniu zmienia swoje oblicze. Współczesne drewniane drzwi wejściowe cechują się prostymi, czystymi liniami i minimalizmem. Wykonane z wysokiej jakości drewna, często w połączeniu z elementami metalowymi lub szklanymi zyskują elegancki, ale subtelny wygląd.

Drewno dzięki zastosowaniu odpowiednich powłok jest odporne na zmiany temperatury i wilgotności.

i Autor: WIŚNIOWSKI/ Materiały prasowe

Najmodniejsze kolory drzwi wejściowych

Jeszcze do niedawna „bezpieczne” brązy i klasyczne drewno były normą. Dziś modne drzwi zewnętrzne potrafią zaskakiwać kolorem – choć nadal w ramach przemyślanej palety barw.

Modne kolory drzwi wejściowych:

antracyt – najbardziej pożądany kolor ostatnich lat

głęboka czerń – matowa lub satynowa

ciemna zieleń – zwłaszcza butelkowa, pięknie prezentuje się w połączeniu z elewacją z cegły

naturalne drewno w wersji dębowej, orzechowej lub egzotycznej – bez lakierowanego połysku!

modne stają się też pastelowe odcienie – np. szałwia lub błękit – w domach w stylu boho, skandynawskim czy angielskim

Niemodne kolory drzwi wejściowych:

intensywne czerwienie i bordo – generalnie mody na czerwone drzwi nigdy nie było i zapewne nie będzie, jednak, jak widać na poniższym zdjęciu, czerwone drzwi mogą całkowicie efektownie się prezentować i wcale nie trącić myszką

imitacje „bogatych” wykończeń typu „szlachetny brąz”, “stare złoto” itp.

nienaturalnie jasne drewno – kojarzące się ze starym katalogiem marketów budowlanych

Jakie drzwi są niemodne?

Jakie drzwi są niemodne? Jak zwykle odpowiedź brzmi: “to zależy”. Nie wszystko, co kiedyś uchodziło za stylowe, dziś obroni się w oczach architekta czy projektanta wnętrz. Niemniej jednak zawsze liczy się kontekst, w który teoretycznie niemodny model drzwi może się wpisać.

Niemodne drzwi wejściowe:

drzwi z witrażami – uznawane za przejaw złego gustu i stylizacji na „pałacowy blichtr”

przeszklone okienka w kształcie łuków – styl mocno przestarzały, popularny w latach 90.

fantazyjne uchwyty i klamki w stylu retro – chyba że konsekwentnie wpisane w stylizację całego domu!

Choć dominujący trend to minimalizm, są sytuacje, w których drzwi odbiegające od tej stylistyki będą właściwym, żeby nie powiedzieć jedynym wyborem! Kiedy?

Jeśli remontujemy lub budujemy dom w stylu dworkowym, rustykalnym, klasycznym – wtedy odpowiednio dobrane drzwi z drewna, z delikatnymi zdobieniami, mogą być nie tylko modne, ale wręcz pożądane. Sporo firm ma w swojej ofercie kolekcje retro – warto się nimi zainteresować.

Podobnie będzie w przypadku, gdy odnawiamy kamienicę. Tam wręcz należy odtworzyć dawne formy, np. drzwi ze sztukaterią, ozdobnymi nadświetlami czy portalami.

Jak wybrać drzwi wejściowe?

Wybór drzwi wejściowych to decyzja na lata – zarówno z powodów estetycznych, jak i finansowych. Moda się jednak zmienia, ale jakość pozostaje. Najlepiej więc inwestować w rozwiązania, które łączą design z trwałością – wtedy drzwi będą nie tylko wizytówką domu, ale też inwestycją w spokój i komfort codziennego życia.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Warto więc postawić na modele drzwi wejściowych:

dopasowane do stylu domu

wykonane z trwałych materiałów

pozbawione krzykliwych ozdób

energooszczędne i bezpieczne

w stonowanych, eleganckich kolorach

odporne na warunki atmosferyczne (w szczególności promieniowanie UV i opady)

dźwiękoszczelne – szczególnie w domach położonych przy ruchliwych ulicach

łatwe w konserwacji i w utrzymaniu czystości

Modne drzwi wejściowe. Zdjęcia

