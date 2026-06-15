Warszawskie Targi Obronne 2026 – nowe wydarzenie w Warszawie

Targi będą dwudniowym spotkaniem branżowym, które połączy część wystawienniczą, konferencyjną oraz networkingową, tworząc przestrzeń do prezentacji technologii, wymiany wiedzy i budowania relacji biznesowych.

Dwie formuły uczestnictwa

Program Warszawskich Targów Obronnych został podzielony na dwa uzupełniające się dni:

19 czerwca 2026 (piątek) – dzień branżowy (B2B/B2G), przeznaczony dla firm, instytucji, wojska, administracji oraz ekspertów sektora20 czerwca 2026 (sobota) – dzień otwarty (B2B/B2G/B2C), dostępny również dla publiczności zainteresowanej tematyką bezpieczeństwaTakie rozwiązanie pozwoli zarówno na prowadzenie rozmów biznesowych i instytucjonalnych, jak i na szeroką prezentację technologii dla odbiorców indywidualnych.

Od technologii wojskowych po bezpieczeństwo cywilne

Wystawcy Warszawskich Targów Obronnych zaprezentują rozwiązania obejmujące szeroko rozumiany sektor bezpieczeństwa, w tym m.in. wyposażenie i technologie obronne, systemy uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego, rozwiązania dla służb mundurowych, technologie dronowe i systemy antydronowe i wiele innych. Targi kierowane są do producentów, dystrybutorów, przedstawicieli sił zbrojnych, służb mundurowych, administracji publicznej, branży security oraz środowisk związanych z technologiami dual-use.

Konferencje i spotkania branżowe

Integralną częścią wydarzenia będzie blok konferencyjny, w ramach którego eksperci oraz przedstawiciele instytucji publicznych i sektora prywatnego będą dyskutować o aktualnych wyzwaniach związanych z obronnością, bezpieczeństwem państwa oraz rozwojem przemysłu zbrojeniowego.

Dzień otwarty dla publiczności

Drugi dzień Warszawskich Targów Obronnych będzie miał natomiast charakter otwarty (B2B/B2G/B2C) i stanowi ważne uzupełnienie części branżowej, rozszerzając wydarzenie o szeroką publiczność oraz środowiska edukacyjne i popularyzatorskie.W przeciwieństwie do dnia pierwszego, sobota będzie poświęcona pokazom i prezentacjom technologii, dając możliwość bezpośredniego kontaktu z rozwiązaniami wykorzystywanymi w sektorze obronnym i bezpieczeństwa.W programie przewidziano m.in.: pokazy sprzętu i technologii w warunkach zbliżonych do operacyjnych, strefy demonstracyjne wystawców i producentów, prezentacje rozwiązań dla cyberbezpieczeństwa, dronów, łączności i ochrony infrastruktury oraz przestrzeń dla osób indywidualnych zainteresowanych tematyką obronności i nowoczesnych technologii

Drugi dzień pełni również ważną funkcję komunikacyjną - pozwoli pokazać społeczeństwu, jak wygląda współczesna technologia obronna, jak rozwija się przemysł bezpieczeństwa oraz jakie rozwiązania stoją za systemami ochrony państwa i infrastruktury krytycznej.

Warszawa jako centrum wydarzeń obronnych

Lokalizacja w EXPO XXI w Warszawie zapewnia dogodny dostęp zarówno dla uczestników krajowych, jak i zagranicznych. Stolica Polski, jako jeden z kluczowych ośrodków administracyjnych i gospodarczych regionu, staje się coraz ważniejszym miejscem organizacji wydarzeń związanych z bezpieczeństwem i obronnością.

Partnerzy strategiczni Warszawskich Targów Obronnych: ORLEN i Polska Grupa Zbrojeniowa.

Partnerzy wydarzenia: Aresspace, GE Aerospace, WB Electronics, ICEYE, Niewiadów Polska Grupa Militarna, Radiotechnika Marketing, Teldat, Miasto Stołeczne Warszawa, Works 11.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału, programu oraz rejestracji dostępne są na stronie: warszawskietargiobronne.pl.