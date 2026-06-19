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Przemiana domu z PRL-u w... dom-kostkę

Wybudowany w PRL-u, stojący od lat pusty, dom w Bielsku-Białej zyskał nowy wygląd. To niecodzienna przebudowa, bo upodobniła dom nieco do tzw. kostki polskiej, czyli typu domu, który na potęgę ostatnio w kraju przebudowujemy. Projektanci z pracowni MW Architekci nie mieli łatwego zadania - dość duży już dom miał zyskać jeszcze więcej przestrzeni mieszkalnej, a działka była niewielka. Trzeba było zlikwidować mostki cieplne i poprawić termikę domu, w garażu znaleźć miejsce dla trzech samochodów oraz odpowiednio rozplanować przestrzeń, wydzielając konkretne strefy. Do tego wszystkiego - zwiększyć przestrzeń rekreacyjną. Udało się.

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Podstawowe dwie zmiany widać już na pierwszy rzut oka - architekci Katarzyna Midor-Kajstura i Robert Woźniak pozbyli się skosów oraz zabudowali tarasy. Przestrzeń wypoczynkową przenieśli na dach (gwarantując tym samym świetne widoki na Beskidy) oraz na zewnętrzny taras osadzony na słupach.

Autor: MW-PROJEKT Pracownia itektury/ Archiwum prywatne

Dom odzyskał jasną elewację, którą dodatkowo ocieplono wizualnie ciepłą drewnianą stolarką. Bryła domu została uporządkowana i "uspokojona"; uzupełnione grafitowymi panelami okna zyskały nowoczesny rys, a płaski dach zastąpił skosy. Pomimo zmian dom wciąż współgra z otoczeniem osiedla domów jednorodzinnych wybudowanego w podobnym czasie.

Na dachu powstał zielony taras uzupełniony o ogród zimowy. Zmiany w bryle domu zagwarantowały mniejszą utratę ciepła w zimie i wolniejsze nagrzewanie się murów latem, a jednocześnie pozwoliły wpuścić więcej światła naturalnego do pomieszczeń. Dodatkowo pomaga w tym ruchome zadaszenie tarasu, kontrolujące dopływ słońca do wnętrz.

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Strefa dzienna, nocna i garaż trzystanowiskowy

Dom o powierzchni 241,50 m² zaplanowano dla dużej rodziny. Piętra domu pozwoliły na wyraźne podzielenie przestrzeni na strefy. Przyziemie przeznaczono na strefę gospodarczą z garażem mieszczącym trzy samochody i dużą garderobą.

Na piętrze, w części dziennej, architekci zaprojektowali duży salon połączony rozsuwanymi drzwiami z przestronną i jasną kuchnią. Można z niej wyjść prosto do ogrodu. Drugą połowę piętra zajmuje część dla rodziców - duża sypialnia i łazienka z wydzielonym WC. Umieszczenie jej na tym piętrze zagwarantowało prywatność.

Piętro sypialniane przeznaczono w całości na sypialnie dzieci oraz gabinet - w przyszłości być może na bawialnię, pokój do nauki lub dodatkową sypialnię. W przedpokoju udało się wygospodarować ustawną wnękę na szafę w zabudowie. W dużej łazience na podobnym planie, co piętro niżej, urządzono również pralnię.

Źródło: AM Architekci

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