Przemiana domu z PRL-u w... dom-kostkę
Wybudowany w PRL-u, stojący od lat pusty, dom w Bielsku-Białej zyskał nowy wygląd. To niecodzienna przebudowa, bo upodobniła dom nieco do tzw. kostki polskiej, czyli typu domu, który na potęgę ostatnio w kraju przebudowujemy. Projektanci z pracowni MW Architekci nie mieli łatwego zadania - dość duży już dom miał zyskać jeszcze więcej przestrzeni mieszkalnej, a działka była niewielka. Trzeba było zlikwidować mostki cieplne i poprawić termikę domu, w garażu znaleźć miejsce dla trzech samochodów oraz odpowiednio rozplanować przestrzeń, wydzielając konkretne strefy. Do tego wszystkiego - zwiększyć przestrzeń rekreacyjną. Udało się.
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Podstawowe dwie zmiany widać już na pierwszy rzut oka - architekci Katarzyna Midor-Kajstura i Robert Woźniak pozbyli się skosów oraz zabudowali tarasy. Przestrzeń wypoczynkową przenieśli na dach (gwarantując tym samym świetne widoki na Beskidy) oraz na zewnętrzny taras osadzony na słupach.
Dom odzyskał jasną elewację, którą dodatkowo ocieplono wizualnie ciepłą drewnianą stolarką. Bryła domu została uporządkowana i "uspokojona"; uzupełnione grafitowymi panelami okna zyskały nowoczesny rys, a płaski dach zastąpił skosy. Pomimo zmian dom wciąż współgra z otoczeniem osiedla domów jednorodzinnych wybudowanego w podobnym czasie.
Na dachu powstał zielony taras uzupełniony o ogród zimowy. Zmiany w bryle domu zagwarantowały mniejszą utratę ciepła w zimie i wolniejsze nagrzewanie się murów latem, a jednocześnie pozwoliły wpuścić więcej światła naturalnego do pomieszczeń. Dodatkowo pomaga w tym ruchome zadaszenie tarasu, kontrolujące dopływ słońca do wnętrz.
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Strefa dzienna, nocna i garaż trzystanowiskowy
Dom o powierzchni 241,50 m² zaplanowano dla dużej rodziny. Piętra domu pozwoliły na wyraźne podzielenie przestrzeni na strefy. Przyziemie przeznaczono na strefę gospodarczą z garażem mieszczącym trzy samochody i dużą garderobą.
Na piętrze, w części dziennej, architekci zaprojektowali duży salon połączony rozsuwanymi drzwiami z przestronną i jasną kuchnią. Można z niej wyjść prosto do ogrodu. Drugą połowę piętra zajmuje część dla rodziców - duża sypialnia i łazienka z wydzielonym WC. Umieszczenie jej na tym piętrze zagwarantowało prywatność.
Piętro sypialniane przeznaczono w całości na sypialnie dzieci oraz gabinet - w przyszłości być może na bawialnię, pokój do nauki lub dodatkową sypialnię. W przedpokoju udało się wygospodarować ustawną wnękę na szafę w zabudowie. W dużej łazience na podobnym planie, co piętro niżej, urządzono również pralnię.
Źródło: AM Architekci
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