Powrót wyższych opłat za śmieci od 1 kwietnia 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. w Warszawie przestają obowiązywać niższe opłaty za gospodarowanie odpadami, które wprowadzono czasowo jesienią ubiegłego roku. Dla mieszkańców oznacza to powrót do wyższych stawek, obowiązujących do 1 stycznia 2022 do 1 października 2024 roku. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga składania nowych deklaracji.

Wyższe opłaty obejmą wszystkie gospodarstwa domowe, a ich wysokość – tak jak dotychczas – zależy od rodzaju zabudowy. Mieszkańcy bloków zapłacą 85 zł miesięcznie (więcej o 30%), natomiast właściciele domów jednorodzinnych 107 zł (więcej o 15%). W praktyce oznacza to wzrost rachunków o kilkadziesiąt złotych w porównaniu do ostatnich miesięcy – o 25 zł dla mieszkańców bloków, i 16 zł dla właścicieli domów.

Ulga za kompostowanie – kto zapłaci mniej?

Nie wszyscy jednak zapłacą pełną stawkę. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach, nadal mogą liczyć na ulgę w wysokości 9 zł miesięcznie. To jedyny mechanizm pozwalający realnie obniżyć opłatę.

Uwaga na kary. Można zapłacić nawet podwójnie

Władze przypominają jednocześnie o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. Osoby, które nie stosują się do zasad lub robią to nieprawidłowo, muszą liczyć się z podwyższoną opłatą. W takim przypadku stawka może zostać naliczona w wysokości dwukrotności podstawowej, co oznacza nawet ponad 200 zł miesięcznie dla gospodarstw jednorodzinnych.

