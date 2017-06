Tapety na ścianę: papierowe, winylowe, zmywalne czy z włókna szklanego… Jaką tapetę na ścianę wybrać?

Tapety ścienne wzory: dyskretne, niewidoczne

Tapety o charakterze tłowym są najczęściej jednobarwne. Mogą też mieć delikatne, rozmyte, mało widoczne wzory. Takie tapety na ścianę są neutralne, niczego nie narzucają, nie mają określonego stylu. Ich kolorystyka to delikatne beże, rozbielone róże, pastelowe zielenie, żółcie, szarości. Nie męczą wzroku, z pełną dyskrecją pozostają w tle. Odbijają światło, dlatego sprawdzają się w niewielkim wnętrzu, które optycznie powiększają. Doskonale się prezentują w oszczędnych, wyciszonych wnętrzach, gdzie posłużyć mogą jako tło tworzące chłodny klimat do wyeksponowania form pojedynczych przedmiotów. Natomiast do sypialni wnoszą nastrój spokoju i wyciszenia.

Tapety na ściany z fakturą w roli głównej

Ściana znacznie wyraźniej zaznaczy swoją obecność, gdy zastosujemy tapety strukturalne. Mogą one mieć regularne, wytłaczane wzory lub nieregularne wgłębienia, karbowania, tłoczenia, przypominać fakturę tkaniny czy przecieranego tynku dekoracyjnego. Kolory takich tapet są spokojne, dominuje faktura, nie kolor. Często wykorzystywane we wzornictwie tapet strukturalnych są różnie ujęte motywy roślinne.

Tapety na ścianę w stylu eko



Styl naturalny to silny trend we wzornictwie tapet. Tworzą go tapety bezpretensjonalne, proste, w przygaszonych odcieniach zielono-szarych, beżowych i oliwkowych. Oddziaływują na człowieka uspokajająco. Piękne, chociaż kosztowne są tapety ścienne z wzorem układanym ręcznie, na przykład z nitek surowego jedwabiu. Niekiedy robią wrażenie niewykończonych, z nitkami, supełkami, węzełkami na powierzchni. Tapety dzięki temu czarują nie tylko wzorem, ale i fakturą. Układa się na nich nie tylko tkaniny, ale też trawę lub słomę. Na ściany weszły też motywy skór dzikich, egzotycznych zwierząt - lamparta, zebry, a nawet krokodyla.

Tapety ścienne: bogactwo wzorów

Modny jest styl orientalny. Tworzą go tapety w japońskie bądź chińskie znaki, z tradycyjną wschodnią grafiką bądź kaligrafią w kolorze czarnym na rozbielonym tle (barwy piasku, różne odcienie bieli), niekiedy zestawione z głęboką czerwienią. Tego typu tapety dobrze komponują się z prostymi meblami, dywanami z niewielką ilością wzorków etnicznych lub gładkimi tkaninami. Nadal popularne są tapety w kwiaty w różnych ujęciach (tradycyjne, romantyczne, ekspresyjne, geometryczne) – od grzecznych, drobnych kwiatuszków po wyraziste, rytmiczne, wibrujące kwiaty o nietypowych barwach czy kształtach.

Tapety ścienne stylowe: dla miłośników historii

Tapety ścienne w stylu historycznym mają wzory inspirowane stylami różnych epok. Na tapety przenoszone są najczęściej secesyjne wzory – bogate, wijące się kompozycje z liści i kwiatów, piękne, zwłaszcza w wydaniu tapet materiałowych, arkadyjskie obrazy nawiązujące do sielskich scenek, świątyń dumania z XVIII wieku, obrazy inspirowane historycznymi wnętrzami, królewskie lilie, XVIII-wieczne motywy kwiatowe.

Cienkie tapety papierowe dla cierpliwych

Tapety na ścianę z największą liczbą wzorów i kolorów, a także najniższą ceną to tapety papierowe. Znajdziemy wśród nich gładkie i jednobarwne, wzorzyste i tzw. strukturalne (tłoczone), a nawet fosforyzujące. Można także wybrać tapety zmywalne albo nadające się do malowania.

Tapety zmywalne: tapety ścienne, które można czyści

Jeśli chcemy wykleić ścianę, która łatwo się brudzi (np. w pokoju dziennym), wybierzmy tapetę zmywalną. Papier będzie wtedy pokryty cienką warstwą bezbarwnego tworzywa sztucznego. Tapety zmywalne do kuchni są dobrą alternatywą dla płytek. Najłatwiejsze do utrzymania w czystości są tapety odporne na wodę – tapety winylowe, z włókna szklanego albo z korka. Można je wielokrotnie zmywać. Gorsze pod tym względem są tapety tekstylne, a najgorsze – papierowe. Można je jedynie delikatnie przetrzeć wilgotną szmatką. Sposobem na odświeżenie niektórych niezmywalnych tapet, na przykład typu rauhfaser (z dwóch warstw papieru połączonych z drewnianymi wiórkami tworzącymi fakturę) czy akrylowych, jest ich pomalowanie farbą. Jednak decydując się na taką tapetę, warto sprawdzić, ile razy będzie można ją pomalować. Niektórzy producenci w karcie technicznej informują o możliwości aż siedmiokrotnego pomalowania.

Tapety winylowe - na ściany do kuchni

Tapetę można położyć nawet w miejscach kiedyś zarezerwowanych dla płytek ceramicznych, np. w kuchni przy zlewozmywaku albo w łazience. Tapeta winylowa – bo o niej mowa – jest wprawdzie mniej trwała niż glazura, ale znacznie tańsza i o wiele łatwiejsza do położenia. Tapety winylowe można szorować, są odporne na wodę, ścieranie i chemiczne środki do czyszczenia, więc należą do najtrwalszych tapet.

Tapety z włókna szklanego - imitacja szkła i drewna na ścianie

Ten, kto chce mieć na ścianie coś trwałego i oryginalnego, będzie zadowolony z tapety z włókna szklanego. Jest odporna na uderzenia, zadrapania i szorowanie – może wytrzymać nawet 30 lat.

Tapeta natryskowe

Coraz większą popularnością cieszą się tapety natryskowe – nietypowe, bo nanoszone na ścianę pistoletem. Stwarza to wiele możliwości – pozwala wytapetować np. grzejnik łazienkowy, rury i meble albo pokryć jedną ścianę gładką tapetą, a drugą gruboziarnistą w tym samym (lub innym) kolorze.