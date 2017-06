Koło barw, czyli jak łączyć ciepłe i zimne kolory ścian? Koło kolorów

Koło barw

Farby i kolor ścian możemy dobrać według numeru z wzornika. Jednak to, jak widzimy barwę, zależy od oświetlenia, powierzchni próbnika oraz kąta jego nachylenia w stosunku do źródła światła. Inaczej wygląda farba oglądana na małej kartce i zazwyczaj w poziomie niż na pionowej, często chropowatej płaszczyźnie. Uważajmy, bo intensywne kolory na dużej powierzchni ściany wydają się ciemniejsze niż na małej próbce. Niektóre bardzo ładnie prezentujące się na próbniku będą na ścianie razić jaskrawością lub przytłaczać. Papierowy próbnik oraz opinia sprzedawcy mogą być niewystarczające, by odpowiednio dobrać właściwy odcień farby do malowania ścian. Porównajmy kolory farb w różnym, zmieniającym się w ciągu dnia oświetleniu. W zależności od rodzaju oświetlenia te same kolory mogą być odbierane jako ciepłe, na przykład w delikatnym blasku żarówki lampki nocnej, lub kolory zimne w przypadku niektórych, punktowo skierowanych na ścianę halogenów. Na ostateczny efekt poczekajmy do momentu, aż malowanie ścian definitywnie się zakończy, czyli kiedy powierzchnia wyschnie. Wtedy można ocenić, czy dany kolor farby do malowania ścian będzie nam odpowiadał.