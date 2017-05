Rozbiórkowe drewno w domu. Gdzie kupić i jak wykorzystać drewno z odzysku?

Drewno z odzysku: konstrukcyjne i wykończeniowe

Drewno z odzysku to materiał chętnie wykorzystywany w aranżacji wnętrz. Stare belki z sosny, modrzewia, a czasem nawet jesionu mogą być w bardzo dobrej kondycji. Czasem nie trzeba nawet niczym ich zabezpieczać. Selekcjonując taki materiał, kontroluj jednak, czy stare drewno nie jest pokryte pleśnią bądź, co gorsza, nie widać na nim owocników grzybów domowych. Te ostatnie są bardzo niebezpieczne, gdyż szybko mogą zakazić inne, dotąd zdrowe elementy drewniane. Bądź czujny, jeśli rzucą ci się w oczy liczne otworki w deskach, świadczące o bytności larw owadów. Nawet, jeśli owadzie domostwa są puste, to wydrążone korytarze przez szkodniki drewna powodują, że drewno takie ma znacznie obniżoną wytrzymałość na zginanie i nie powinno być używane do celów konstrukcyjnych. Nie pomijaj starych, poszarzałych desek elewacyjnych. Można je przecież pomalować specjalnym preparatem, który przywróci im naturalną barwę. Poczerniałe od słońca dechy trudniej odnowić, ale z drugiej strony taka naturalna patyna to ich największa zaleta.