Co oznaczają symbole w planie miejscowym i ewidencji gruntów?

Ewidencja gruntów i budynków jest rejestrem publicznym zawierającym informacje na temat nieruchomości - gruntów, budynków i lokali oraz dane ich właścicieli. Ewidencja gruntów informuje o położeniu, powierzchni, granicy oraz rodzaju użytków gruntowych, o położeniu, przeznaczeniu i funkcji budynków znajdujących się na tych gruntach oraz przeznaczeniu, funkcji i powierzchni lokali. Ponadto w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się włascicieli nieruchomości, adres ich stałego pobytu, informację czy obiekt został wpisany do rejestru zabytków lub objęty formą ochrony przyrody, wartość kastralną nieruchomości, a także informacje o umowach dzierżawy, jeśli zostały zawarte.

Plan miejscowy to przepis prawa miejskiego uchwalany przez radę miasta lub gminy. Jest on dostępny w wydziale architektury urzędu gminy. Plany miejscowe może bezpłatnie obejrzeć każdy zainteresowany, może także poprosić o wypis i wyrys z planu, ale za to trzeba już zapłacić (wysokość opłaty zależy od gminy).

Fragment planu miejscowego