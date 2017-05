Nawóz zielony do ogrodu. Wybieramy rośliny na nawozy zielone

Nawozy zielone: wzbogacanie gleby w składniki organiczne

Rośliny na nawozy zielone: Łubiny

W uprawie jako nawozy zielone często spotyka się łubin żółty (wolnorosnący) oraz łubin wąskolistny (szybkorosnący). Oba gatunki mają duże walory dekoracyjne, dlatego można je siać w każdej części ogrodu, również na rabatach. Ograniczają zachwaszczenie. Rodzina: motylkowate.

Termin wysiewu: kwiecień-wrzesień.

Rodzaj gleby: Nadają się do większości gleb. Umożliwiają głębokie spulchnienie. Pobierają i gromadzą składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby.

Rośliny na nawozy zielone: Facelia błękitna

Facelia błękitna podobnie jak łubin może być wykorzystywana jako gatunek ozdobny. Najczęściej uprawia się ją jednak jako poplon (po warzywach lub po zbożach). Osiąga do 80 cm wysokości. Posiada owłosione pędy i liście. Kwiaty są fioletowe. To pożytek dla pszczół. Rodzina: ogórecznikowate.

Termin siewu: do drugiej dekady sierpnia.

Rodzaj gleby: Wszystkie oprócz bardzo lekkich, silnie zakwaszonych, przenawożonych azotem oraz podmokłych.

Rośliny na nawozy zielone: Wyka siewna

Wyka osiąga do 80 cm, posiada wiotkie łodygi, pierzasto-złożone liście i czerwonofioletowe, motylkowe kwiaty. To roślina pastewna. Rodzina: motylkowate.

Termin siewu: wykę jarą sieje się od kwietnia do końca lipca, ozimą od połowy lipca do końca października.

Rodzaj gleby: na większość typów gleb poza suchymi (jest wrażliwa na suszę).

Rośliny na nawozy zielone: Wyka kosmata

Wyka kosmata to roślina zimotrwała. Wytwarza dłuższe pędy od wyki siewnej (do 150cm), ale posiada pokrój pokładający się. Ma niewielkie wymagania cieplne i glebowe.

Termin siewu: podobnie jak u wyki siewnej. Rodzina: motylkowate.

Rodzaj gleby: większość typów, nawet te piaszczyste oraz zakwaszone.

Rośliny na nawozy zielone: Koniczyna

Jako nawozy zielone stosuje się różne gatunki koniczyn, m.in. koniczynę czerwoną, białą i inkarnatkę. Ma szerokie zastosowanie. Głęboko spulchnia glebę. Rodzin: motylkowate.

Termin siewu: zwykle od kwietnia do października.

Rodzaj gleby: średnio-ciężkie.

Rośliny na nawozy zielone: Peluszka

Jest znana także pod nazwą groch pastewny. Często stosuje się ją jako nawóz zielony na poplon letni oraz jako roślinę pastewną. W przeciwieństwie jednak do typowego grochu pastewnego wytwarza kwiaty barwne – fioletowe lub różowe. Ma niewielkie wymagania. Jest odporna na niskie temperatury. Rodzina: motylkowe

Termin siewu: od marca do końca sierpnia

Rodzaj gleby: Na gleby średnio-ciężkie i ciężkie. Nie lubi gleb kwaśnych.

Rośliny na nawozy zielone: Bobik

To jedna z najcenniejszych roślin na nawóz zielony. Wytwarza głęboki system korzeniowy (do 100-120 cm), dzięki czemu dobrze drenuje podłoże. Często stosuje się ją jako przedplon. Rodzina: motylkowate.

Termin siewu: od wczesnej wiosny

Rodzaj gleby: większość typów gleb – polecany zwłaszcza na podłoża ciężkie. Nie lubi gleb zakwaszonych.

Nawozy zielone: znaczenie fitosanitarne

Rośliny na nawozy zielone: Gryka zwyczajna

Gryka zwyczajna nie ma dekoracyjnego wyglądu, ale jej znaczenie jest bardzo duże. Zapobiega erozji gleby, ogranicza zachwaszczenie, pozwala zwalczać szkodniki glebowe (rolnice, pędraki oraz nicienie). To roślina miododajna i pastewna. Jest cennym pokarmem także dla człowieka (kasza). Gatunek jest wrażliwy na niskie temperatury. Rodzina: rdestowate.

Termin siewu: kwiecień-maj.

Rodzaj gleby: żyzne, próchnicze, średnio-ciężkie. Podłoża suche oraz podmokłe są nieodpowiednie.

Rośliny na nawozy zielone: Aksamitka

W ogrodach uprawia się różne gatunki aksamitek jako rośliny obrzeżowe i rabatowe. Aksamitka odgrywa także dużą rolę w likwidacji chorobotwórczych nicieni glebowych. Jest korzenie wytwarzają związki toksyczne dla tych organizmów. Dlatego co kilka lat warto obsiać nią poletka w warzywniaku oraz inne intensywnie uprawiane miejsca. Rodzina: astrowate. Z gatunków ozdobnych (i jednocześnie jadalnych) podobną funkcję pełni słonecznik.

Termin siewu: kwiecień-maj.

Rodzaj gleby: różne typy.

Rośliny na nawozy zielone: Gorczyca biała, rzepik, rzodkiew oleista

Gorczyca biała, rzepik, rzodkiew oleista to gatunki, które pozwalają zwalczyć nicienie i drutowce, a przy okazji dość skutecznie ograniczają zachwaszczenie.

Termin siewu: od drugiej połowy marca do września.

Rodzaj gleby: różne typy.

Rośliny na nawozy zielone: Naostrzyk żółty

To roślina ruderalna, którą w ogrodzie można wykorzystać do odstraszania gryzoni. Wytwarza kumaryny działające zniechęcająco na myszy i nornice. Często stosuje się ją jako poplon. To gatunek miododajny. Ususzona i przeniesiona do szafy odstrasza mole. Rodzina: motylkowate.

Termin siewu: od wiosny.

Rodzaj gleby: różne, najlepiej próchnicze.