Cięcie iglaków. Kiedy i jak ciąć tuje, cisy, sosny, jodły. Poradnik

Cięcie iglaków to jeden z ważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, którym poddajemy rośliny iglaste. Regularnie przycinane iglaki lepiej się rozkrzewiają, co powoduje, że są gęstsze i mają bardziej zwarty pokrój.

Ogólne zasady przycinania iglaków są podobne, choć cięcie poszczególnych gatunków może nieco się różnić. Inaczej też przycina się iglaki rosnące jako pojedyncze drzewa bądź krzewy, a inaczej gdy tworzą żywopłot.

Kiedy ciąć iglaki?

Najważniejszym terminem przycinania roślin iglastych jest wiosna (zabieg można przeprowadzić już w drugiej połowie marca). Wiosną wykonujemy przede wszystkim cięcie sanitarne, podczas którego usuwa się wszystkie pędy uszkodzone zimą (uschnięte, połamane, nadłamane, z uszkodzoną korą), a także pędy, na których widoczne są objawy chorobowe i ślady występowania szkodników. Wiosną wykonujemy także cięcie formujące krzewów iglastych, dzięki któremu iglaki uzyskują pożądany przez nas kształt. Zazwyczaj podczas wiosennego cięcia skracamy pędy iglaków o 1/3 do 1/2 ich długości. Ważne jest, by krzewy przycinać każdego roku (począwszy od młodych egzemplarzy), bo wtedy rośliny będą gęste i nie będzie konieczności ich odmładzania, co zazwyczaj wiąże się z silnym cięciem, a to iglaki często źle znoszą. Iglaki można także ciąć latem, najpóźniej do końca sierpnia, by wyrosłe nowe pędy zdążyły zdrewnieć do zimy. Cięcie letnie powinno być słabsze. Zabieg cięcia iglaków najlepiej przeprowadzać w dni pogodne, bez opadów, ale także bez mocnego słońca i przymrozków.