Odśnieżanie nawierzchni w ogrodzie: czym i jak odśnieżać ogród? Metody walki ze śniegiem

WARTO WIEDZIEĆ

Oblodzone chodniki, ścieżki, schody i podjazdy można posypać tradycyjnie piaskiem.

Piasek do odśnieżania jest bezpieczny dla chodnika. Najpopularniejsza metoda ręcznego odśnieżania to wciąż aplikacja piasku, który jest bezpieczny dla materiałów, z których tradycyjnie buduje się chodniki lub podjazdy. Coraz popularniejszy staje się też mikrogres. Jest podobny do piasku, ale ma bardziej ostrą strukturę. Używa się go dość często do odśnieżania, gdyż zapewnia większą przyczepność opon do drogi. Poza tym po zimie można go zamieść, przechować i wykorzystać w kolejnym sezonie.

Na rynku pojawił się również specjalny keramzyt do zabezpieczania śliskich nawierzchni (Leca® KERAMZYT antypoślizgowy). Lekkie ceramicze granulki keramzytu umożliwiają pokrycie czterokrotnie większej powierzchni, niż w przypadku zastosowania piasku o takiej samej wadze. Nie zawierają soli, ani żadnych innych dodatków niszczących karoserie samochodów, obuwie, są bezpieczne dla zwierząt i roślin. Zaletą Leca® KERAMZYT jest również to, że po okresie zimowym można pozostałe kruszywo zebrać i powtórnie wykorzystać następnej zimy.