Grill murowany i wędzarnia ogrodowa. Jak zrobić małą wędzarnię

Czy wędzarnię ogrodową można wybudować samodzielnie?

Samodzielna budowa wędzarni jest dużo bardziej skomplikowana, niż budowa grilla. Nie jest to niemożliwe, ale warto wcześniej zasięgnąć porady eksperta.

Wędzarnia ogrodowa składa się z miejsca wydzielonego na palenie drewna, czyli paleniska oraz przewodu dymowego, czyli kanału, przez który do komory wędzarniczej przedostaje się dym. Wymiary paleniska muszą być zbliżone do wymiarów komory wędzarniczej, aby możliwe było osiągnięcie temperatury między 60 a 90oC. Wymaga to odpowiedniej izolacji termicznej i skutecznej wentylacji.

Najlepsze miejsce na wędzarnię ogrodową?

Miejsce pod wędzarnię ogrodową musi być suche. Jest to spowodowane faktem, iż ziemia mokra kumuluje ciepło, zabierając je tym samym z naszego paleniska. Palenisko nie może być również zbyt duże, gdyż wówczas kontrolowanie temperatury staje się kłopotliwe.