Czym płytki rektyfikowane różnią się od pozostałych płytek ceramicznych?

Płytki rektyfikowane - ze spoiną czy bez?

Nawet w przypadku okładziny poddanej rektyfikacji producenci zalecają zastosowanie co najmniej 1,5-milimetrowej spoiny. Pozwala to uniknąć pękania płytek pod wpływem sił działających w głębszych warstwach ściany lub podłogi, pod okładziną ceramiczną.

Jest to zalecane również z uwagi na możliwość późniejszego demontażu płytek, na przykład z powodu ich uszkodzenia. Jeśli między płytkami zastosowano fugi, można delikatnie odspoić jedną z nich bez naruszania sąsiednich. Jeżeli ich nie ma, praktycznie niemożliwe jest usunięcie jednej płytki bez uszkodzenia innych.

Fugowanie i mocowanie płytek rektyfikowanych

Do fugowania płytek rektyfikowanych używa się takich samych materiałów jak do zwykłych. Podobnie jest z mocowaniem ich do podłoża – przeprowadza się to z użyciem tych samych środków co do płytek nierektyfikowanych. Bez wątpienia jednak układanie tego rodzaju produktów wymaga większej staranności – zastosowanie wąskiej fugi nie daje szansy ukrycia za jej pomocą niedociągnięć fachowca.