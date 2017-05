Połączenie ogrzewania podłogowego z tradycyjnymi grzejnikami. Czy taka współpraca jest możliwa?

Ogranicznik temperatury do ogrzewania podłogowego

Gdy dom jest ogrzewany grzejnikami, a ogrzewanie podłogowe ma być wykorzystywane jedynie do uzyskania efektu ciepłej podłogi – na przykład w łazience lub w kuchni, gdzie posadzka jest z zimnego w dotyku gresu – stosuje się prosty układ obniżania temperatury wody zasilającej pojedynczą pętlę grzewczą. Instaluje się na niej tak zwany ogranicznik temperatury powrotu. Jest to rodzaj zaworu termostatycznego bezpośredniego działania (nie wymaga zasilania energią elektryczną) reagującego na temperaturę przepływającej przez niego wody – zamyka się on i otwiera dzięki zmianom objętości substancji wypełniającej jego głowicę. Działa zatem tak jak termostatyczne zawory grzejnikowe, tyle że reaguje na temperaturę wody, a nie otaczającego go powietrza, a jego zamknięcie może następować przy jej wyższej wartości (do 50oC).

Ze względu na spadek ciśnienia w obwodzie grzewczym ogranicznik temperatury może obsługiwać pętlę ogrzewania podłogowego ułożoną na powierzchni nie większej niż 15-20 m2. Ograniczenia dotyczą też temperatury jej zasilania – nie może przekraczać 60oC, a przy ogrzewaniu kotłem bywa wyższa. Dlatego zaleca się wykonanie instalacji w taki sposób, żeby ogrzewanie podłogowe było zasilane wodą uprzednio schłodzoną w grzejniku, czyli żeby pętla ogrzewania podłogowego była podłączona do rury powrotnej grzejnika. Konsekwencją tego jest jednoczesne sterowanie wydajnością grzejnika i połączonego z nim ogrzewania podłogowego przez zawór termostatyczny grzejnikowy lub ogranicznik temperatury – zamykając przepływ wody przez pętlę podłogówki, uniemożliwia on także jej przepływ przez grzejnik. Żeby rozwiązać ten problem, skonstruowano zawór z obejściem, przez które woda może przepływać mimo odcięcia przepływu przez pętlę ogrzewania podłogowego.

Kiedy warto zastosować ograniczniki temperatury do ogrzewania podłogowego?

Stosowanie ograniczników temperatury można uznać za dobre rozwiązanie, gdy w domu są jedna bądź dwie pętle ogrzewania podłogowego, których główna rola to wyeliminowanie efektu zimnej posadzki. Jeżeli ogrzewanie podłogowe jest ułożone w kilku pomieszczeniach, koszt zakupu ograniczników staje się na tyle wysoki, że lepiej zastosować jedno centralne urządzenie obniżające temperaturę wody zasilającej instalację. Poza tym w pomieszczeniach, w których jest tylko ogrzewanie podłogowe, powstaje problem zasilania go wodą uprzednio schłodzoną w grzejniku, więc potrzebne jest inne rozwiązanie. Jest nim układ mieszający.