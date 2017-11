Palenie w kominku. Doprowadzenie powietrza do kominka z wkładem i kominka otwartego

Ile powietrza trzeba doprowadzić do komory spalania?

Aby mieć pewność, jaką ilość powietrza należy doprowadzić do pomieszczenia z kominkiem, powinno się ją policzyć. Zadanie to można zlecić architektowi projektującemu kominek lub firmie zajmującej się jego montażem.

Podstawą do obliczeń jest rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690). W rozporządzeniu zapisano następujące wymagania:

do kominka z zamkniętym paleniskiem należy doprowadzić co najmniej 10 m³ powietrza na godzinę i 1 kW nominalnej mocy cieplnej zamontowanego w nim wkładu;

do kominka z otwartym paleniskiem – taką ilość powietrza, przy której prędkość jego przepływu w otworze komory spalania będzie wynosiła co najmniej 0,2 m/s.

Skąd pobierać powietrze do kominka

Powietrze do kominka należy doprowadzać spoza domu, nie z jego wnętrza, na przykład garażu czy piwnicy. Jeśli to możliwe, powinno być czerpane od strony ogrodu, a nie ulicy, skąd wraz z nim do domu mogłyby się dostawać kurz i nieprzyjemne zapachy.

Otwór wlotowy można zrobić bezpośrednio w ścianie domu albo wyprowadzić kanał nawiewny 30-50 cm nad poziomem gruntu, aby nie groziło mu zasypanie liśćmi lub śniegiem. Trzeba go zabezpieczyć kratką wentylacyjną, siatką lub daszkiem, które utrudnią przedostawanie się do domu gryzoni, owadów i grubszych zanieczyszczeń mechanicznych, ale nie ograniczą przepływu powietrza.

Wlot do kanału nawiewnego (czerpnię) najlepiej umieścić po stronie nawietrznej, czyli tej, z której najczęściej wieje wiatr (w Polsce przeważnie z zachodu). Usytuowany z przeciwnej (zawietrznej) strony domu w czasie silnych wiatrów na skutek powstającego podciśnienia, zamiast nawiewać, wysysałby spaliny i powietrze z kominka, co utrudniałoby rozpalenie i mogłoby doprowadzić do zadymienia salonu, a nawet całego budynku.

Jak prawidłowo doprowadzić powietrze do kominka

Doprowadzenie powietrza w pobliże paleniska

Najlepiej zamontować specjalny przewód, którym powietrze będzie doprowadzone do miejsca, gdzie jest ustawiony kominek. Przewód może być aluminiowy, stalowy lub z tworzywa, powinien mieć gładkie ściany wewnętrzne. Może mieć przekrój koła lub prostokąta, to bez znaczenia. Często używa się rur z PCW, takich jak do kanalizacji, ale mogą być też rury aluminiowe albo kanały wentylacyjne z tworzywa o przekroju prostokątnym. Elementy przewodów łączy się na wcisk i połączenia wzmacnia wkrętami lub opaskami zaciskowymi. Ważniejsze niż materiał jest pole przekroju – co najmniej 200 cm2, a w przypadku kanałów okrągłych średnica nie mniejsza niż 160 mm.

W domu niepodpiwniczonym kanał można ułożyć bezpośrednio w gruncie, pod fundamentem. Nie trzeba go izolować ani cieplnie, ani akustycznie. Na późniejszym etapie budowy można go poprowadzić w warstwie wylewki w pomieszczeniu, ale wtedy trzeba go ocieplić, aby przepływające nim zimne powietrze nie wyziębiało podłogi. Jeśli pionowy odcinek kanału biegnie w ścianie zewnętrznej, ją również trzeba w tym miejscu zaizolować termicznie od wewnątrz. Najlepiej wyprowadzić kanał przez ścianę poziomo i – gdy jest taka potrzeba – dopiero na zewnątrz poprowadzić ku górze. Kanał powinien mieć jak najmniej załamań (kolan), bo zwiększają one opory przepływu powietrza.

W domu z piwnicą przewód doprowadzający powietrze można umocować pod stropem piwnicy. Należy go ocieplić (również wtedy, gdy piwnica jest ogrzewana), aby na powierzchni nie wykraplała się para wodna. Wygodnie jest poprowadzić przewód przez pomieszczenia nieużytkowe. Nie trzeba go wtedy specjalnie zasłaniać. Kanał musi być szczelny i na zakończeniu, tuż przy kominku, mieć przepustnicę. Wylot powietrza powinien się znajdować jak najbliżej kominka, na przykład pod paleniskiem, i być wyposażony w wymienny lub nadający się do czyszczenia filtr, który dokładnie oczyści powietrze napływające z zewnątrz z kurzu i zanieczyszczeń. Jeżeli się okaże, że kanał doprowadzający powietrze nie ma odpowiedniej wydajności (nie dopływa nim dostatecznie dużo powietrza), brakującą ilość powietrza powinny dostarczyć nawiewniki zamontowane w oknach lub ścianie.

Doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska

To dobry sposób, ale możliwy tylko wtedy, gdy wkład kominkowy lub kaseta są wyposażone w króciec wlotu powietrza do komory paleniska. Ma on zwykle mechanizm do regulacji lub całkowitego zamknięcia umożliwiający odcięcie dopływu powietrza, gdy w kominku się nie pali. Mimo bezpośredniego doprowadzenia powietrza do komory paleniska kominek i tak będzie pobierał pewną ilość powietrza z pomieszczenia. Będzie się ono dostawało do paleniska przez regulatory prędkości spalania (dopływu powietrza) i przez szczelinę wokół szyby drzwiczek, szczególnie we wkładach z systemem utrzymania czystej szyby, czyli z tak zwaną kurtyną powietrzną. Jeżeli podczas palenia drzwiczki wkładu będą otwarte, całe powietrze do spalania będzie pochodziło z pomieszczenia.

