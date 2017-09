Pomysł na kominek. Praktyczne porady i galeria najpiękniejszych kominków

Najczęściej budowane kominki z wkładem mogą efektywnie i tanio ogrzewać. Jeśli nie cały dom, to przynajmniej wnętrze, w którym się znajdują – zwykle salon.

Wkład kominkowy sprawia, że blisko 80% ciepła wytworzonego w palenisku trafia do pomieszczenia. Są i dodatkowe korzyści – proces spalania może być regulowany przez zmianę ilości powietrza dostarczanego do paleniska, a użytkowanie kominka jest bezpieczniejsze. Dlatego jeśli kominek ma dogrzewać pokój dzienny i przede wszystkim uatrakcyjnić rodzinne spotkania, wybierzmy taki z wkładem i obudujmy go dowolnie.

Pomysł na kominek: który wkład lepszy

Wkład kominkowy musi być trwały, odporny na wysoką temperaturę i jej nagłe zmiany oraz korozję. Takie warunki dobrze znoszą żeliwo i stal, więc to z nich robi się korpusy wkładów. Korpusy żeliwne mają postać jednolitych odlewów (bez grożących rozszczelnieniem połączeń i spawów) albo są skręcane z płyt. Są cięższe od stalowych i wyglądają na bardziej solidne. Często mają wzory i ornamenty, za sprawą których lepiej pasują do kominków w stylu rustykalnym. Wzornictwo wkładów stalowych jest zwykle mniej wyszukane, a dzięki temu bardziej nowoczesne. Rozgrzana stal szybciej stygnie, więc żeby wkład dłużej trzymał ciepło, zrobione z niej paleniska są często wyłożone szamotowymi lub żeliwnymi płytami akumulującymi, które w razie uszkodzenie można wyjąć z obudowy i wymienić.

Zobacz też:

Pomysł na kominek: Szyby i drzwiczki

Kominek oddaje część ciepła przez konwekcję (ogrzewa powietrze), część wypromieniowuje przez przeszklenia. Gdy są duże – udział promieniowania wzrasta. Najczęściej wkłady mają szybę z jednej strony, ale można kupić modele z szybami z dwóch, trzech lub nawet ze wszystkich stron.

Gdy wkład ma więcej przeszkleń, część jest zamocowana na stałe, a co najmniej jedna szyba jest otwierana jak drzwiczki (w prawo lub w lewo). Dobry pomysł na kominek to modne i efektowne wkłady z podnoszoną szybą, po otwarciu której wkład może udawać kominek otwarty. Decydując się na takie rozwiązanie, musimy pamiętać, że obudowa takiego wkładu musi być dość wysoka i nie może się zwężać ku górze, żeby pomieścić mechanizm unoszenia szyby. Płaskie szyby wypromieniowują 20-25% ciepła wytworzonego w palenisku, pryzmatyczne i zaokrąglone (panoramiczne) – mniej więcej dwa razy tyle. Zapewniają też lepszy widok płomieni.

Zwróćmy także uwagę na sposób zabezpieczenia szyby przed szybkim brudzeniem się. Lepsze od zwykłych są szyby pokryte cienką warstwą tlenków metali (na których zachodzi zjawisko pirolizy) albo mające tak zwaną kurtynę powietrzną (szczelinę wokół krawędzi, przez którą jest nawiewane powietrze odpychające od nich cząstki smoliste). Warto zadbać o takie rozwiązania, wybierając wkład do kominka, w którym chce się często palić.