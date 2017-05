Sprawdź, co możesz powiesić na ścianie g-k

Ścianki działowe: co mogą unieść ściany gipsowo-kartonowe

Płyty gipsowo-kartonowe idealnie nadają się do budowy ścian parawanowych, sufitów podwieszanych czy przegród z półkami. Jednak najczęściej wykonuje się z nich ścianki działowe. Budzą one jednak wśród inwestorów pewne obawy związane z możliwością ich obciążenia. Sprawdź, co można powiesić na ścianie działowej wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych i jak to zrobić.