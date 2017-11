Piła szablasta, zwana też piłą lisi ogon: elektryczny sprzęt do szybkiego cięcia

Wiesz, czym się różni piła szablasta, zwana też piłą typu lisi ogon, od innych elektronarzędzi piłujących? Jest bezpieczniejsza niż pilarka łańcuchowa i bardziej precyzyjna niż pilarka tarczowa. Można nią wykonywać głębsze cięcia niż wyrzynarką, choć jest od niej mniej dokładna. Ponadto piła szablasta jest dość łatwa w obsłudze i nie iskrzy przy cięciu tak jak np. szlifierka kątowa.

Piła szablasta: zastosowanie

Piły szablastej użyjemy więc przede wszystkim do prostych cięć poprzecznych, cięcia wzdłużne pozostawiając raczej pilarkom tarczowym. Jeśli dobierzemy odpowiednie brzeszczoty, będziemy mogli ciąć drewno mokre lub suche, metal, płyty włóknocementowe, materiały termoizolacyjne, tworzywa sztuczne, a nawet cegły, pustaki lub bloczki z betonu komórkowego. Piłę szablastą akumulatorową zabierzemy ze sobą tam, gdzie nie ma dostępu do gniazdek, na przykład do ogrodu.

Piła szablasta: brzeszczoty

Piła szablasta to bardzo uniwersalne narzędzie, pod warunkiem że mamy do dyspozycji bogaty zestaw brzeszczotów przeznaczonych do rozmaitych materiałów. Brzeszczoty mają uniwersalne uchwyty ½'' pasujące do wszystkich pił tego typu. Długość brzeszczotów mieści się w przedziale 15-45 cm. Są w sprzedaży: